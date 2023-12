Prof. Sadurski: Weryfikacja neo-sędziów byłaby błędem z trzech powodów

Niemoralna propozycja

Na pytanie, co zrobić z nominacjami nielegalnej neo-KRS dla ok. 3 tysięcy neo-sędziów, prof. Sadurski odpowiedział, że ich ponowna weryfikacja jest błędnym pomysłem z trzech powodów.

- Takie rozwiązanie grozi bezterminowym procesem, rozciągnie się to w czasie. Nie wiem, kto miałby to robić. Weryfikacja indywidualna jest też bez jasnych kryteriów, a wszyscy muszą być ocenieni jednakowo. Zresztą, trudno jest tu wprowadzić takie same kryteria dla wszystkich, bo każdy awans trzeba oceniać indywidualnie. A brak tych kryteriów grozi lawiną skarg do ETPCz i naraża Polskę na przegrane procesy i wypłatę odszkodowań. Skarżący będą podnosić, że nierówno i niejasno ich potraktowano. To podważy cały proces weryfikacji i stanie się on niemożliwy do przeprowadzenia - wyjaśnia prawnik.

Drugi powód to według Profesora fakt, że weryfikacja byłaby policzkiem wymierzonym "uczciwym sędziom, którzy byli zbrzydzeni perspektywą proszenia nielegalnej KRS o nominację".

- Oni zachowali się uczciwe i mieliby teraz patrzeć, jak mniej uczciwi będą korzystać z niegodnej decyzji neo-KRS, bo ich awanse zostaną? Mamy wysłać im sygnał, że warto było się połakomić na łatwy awans, wiedząc, że jest mniejsza konkurencja, bo inni nie startują? To byłoby głęboko niemoralne i krzywdzące dla tych przyzwoitych sędziów - mówi prof. Sadurski.

W jego ocenie, można zostawić tylko nominacje dla byłych asesorów, bo "były niejako automatyczne, bez konkursów" i nie było w tym przypadku czerpania korzyści.