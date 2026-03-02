W ostatnim sondażu Instytutu Pollster, opublikowanym przez „Super Express” na początku stycznia, Koalicja Obywatelska legitymowała się poparciem 34,2 proc. Obecnie na największe ugrupowanie rządzące głosować chce 34,25 proc. ankietowanych.

KO powiększyła swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmniejszyło się z 29,88 proc. do 28,45 proc. Spadek o 1,43 pkt. proc. to największa strata w całym zestawieniu.

Sondaż: Kto w Sejmie, kto pod progiem? PSL z największym wzrostem poparcia

Nie zmieniła się kolejność na dalszych miejscach. Trzecią pozycję w sondażu zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 11,06 proc. respondentów. Oznacza to wzrost odsetka wskazań o 0,91 pkt. proc. Zyskała także następna w badaniu Nowa Lewica – po wzroście o 0,32 pkt. proc. w porównaniu do sondażu, przeprowadzonego na przełomie grudnia i stycznia, ma obecnie 7,69 proc. poparcia. Za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej. Również partia Grzegorza Brauna zyskała w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale tylko 0,1 pkt. proc. Obecnie chce na nią głosować 7,32 proc. odpowiadających.

Na granicy progu wyborczego balansuje Partia Razem – w marcowym sondażu „Super Expressu” ma 5,01 proc., po wzroście od przełomu roku o 0,43 pkt. proc. W Sejmie nie znaleźliby się przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego (3,22 pkt. proc.) oraz Polski 2050 (2,61 proc.), przy czym ludowcy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zanotowali największy skok poparcia – o 2,11 pkt. proc. Notowania targanego konfliktami ugrupowania Szymona Hołowni zmierzają natomiast w drugą stronę – od stycznia poparcie dla niego skurczyło się o 0,7 pkt. proc.