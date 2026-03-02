Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż partyjny. W Sejmie sześć partii, największy wzrost zanotował PSL

Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu Instytutu Pollster, a poparcie dla niej niemal nie drgnęło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Większe zmiany dotyczą kolejnych partii.

Publikacja: 02.03.2026 08:43

Premier RP Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL

Premier RP Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jakub Mikulski

W ostatnim sondażu Instytutu Pollster, opublikowanym przez „Super Express” na początku stycznia, Koalicja Obywatelska legitymowała się poparciem 34,2 proc. Obecnie na największe ugrupowanie rządzące głosować chce 34,25 proc. ankietowanych.

KO powiększyła swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmniejszyło się z 29,88 proc. do 28,45 proc. Spadek o 1,43 pkt. proc. to największa strata w całym zestawieniu. 

Sondaż: Kto w Sejmie, kto pod progiem? PSL z największym wzrostem poparcia

Nie zmieniła się kolejność na dalszych miejscach. Trzecią pozycję w sondażu zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 11,06 proc. respondentów. Oznacza to wzrost odsetka wskazań o 0,91 pkt. proc. Zyskała także następna w badaniu Nowa Lewica – po wzroście o 0,32 pkt. proc. w porównaniu do sondażu, przeprowadzonego na przełomie grudnia i stycznia, ma obecnie 7,69 proc. poparcia. Za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej. Również partia Grzegorza Brauna zyskała w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale tylko 0,1 pkt. proc. Obecnie chce na nią głosować 7,32 proc. odpowiadających. 

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Co drugi Polak nie chce, aby Tusk był premierem po wyborach. Wyniki sondażu

Na granicy progu wyborczego balansuje Partia Razem – w marcowym sondażu „Super Expressu” ma 5,01 proc., po wzroście od przełomu roku o 0,43 pkt. proc. W Sejmie nie znaleźliby się przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego (3,22 pkt. proc.) oraz Polski 2050 (2,61 proc.), przy czym ludowcy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zanotowali największy skok poparcia – o 2,11 pkt. proc. Notowania targanego konfliktami ugrupowania Szymona Hołowni zmierzają natomiast w drugą stronę – od stycznia poparcie dla niego skurczyło się o 0,7 pkt. proc. 

Reklama
Reklama

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 25-26 lutego metodą CAWI na próbie 988 dorosłych Polaków. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Donald Tusk
Polityka
Co drugi Polak nie chce, aby Tusk był premierem po wyborach. Wyniki sondażu
Piotr Duda
Polityka
Szef „Solidarności" Piotr Duda: To nie reforma PIP, tylko pudrowanie rzeczywistości
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Generał Roman Polko
Polityka
Generał Roman Polko: Ukraina potrzebuje wsparcia Europy, tak jak Polska programu SAFE
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama