Keir Starmer
W sobotę – w ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew – amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Obecnie trwają akcje odwetowe – media podają, że zagrożone są między innymi brytyjskie bazy.
W niedzielę, tuż przed północą, poinformowano o „zagrożeniu bezpieczeństwa” w bazach brytyjskich na Cyprze.
Jak podaje Cyprus Mail, personel baz – w związku z trudną sytuacją – otrzymał polecenie „powrotu do domów i pozostania w nich do czasu odwołania”. Pracownicy mieli usłyszeć także, że powinni „odsunąć się od okien i schronić się za lub pod solidnymi, solidnymi meblami”.
Czytaj więcej
Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem...
Niedługo wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że wydał – na prośbę Stanów Zjednoczonych – zgodę, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Jednocześnie polityk podkreślił, że brytyjskie siły nie były i nie będą zaangażowane w ofensywne ataki na Iran – brytyjski rząd jest bowiem przekonany, że „najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej”. – Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanej operacji obronnej, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki – powiedział Starmer. – Jednak jedynym sposobem zatrzymania zagrożenia jest zniszczenie pocisków u źródła, czyli w magazynach bądź wyrzutniach, służących do ich wystrzeliwania – dodał.
– USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, postanowiliśmy przystać na tę prośbę, aby zapobiec wystrzeliwaniu przez Iran rakiet w region, zabijających niewinnych cywili, stanowiących niebezpieczeństwo dla Brytyjczyków i atakujących państwa, które nie były zaangażowane – powiedział brytyjski premier, zapowiadając, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce w zestrzeliwaniu irańskich dronów.
– Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy (Chameneia) nie powstrzyma Iranu, a jego podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i coraz bardziej niebezpieczne dla cywili – zauważył Starmer.
Czytaj więcej
Dowództwo Centralne USA stanowczo zaprzeczyło doniesieniom mówiącym, że lotniskowiec USS Abraham...
W ramach operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”, a przez Izrael „Ryczący Lew”, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Na amerykańsko-izraelski atak Iran odpowiedział ostrzeliwując bazy USA w regionie oraz Izrael. Siły państw grupy E3 – Francji i Wielkiej Brytanii – także stacjonują w regionie.
Dowództwo Centralne USA stanowczo zaprzeczyło doniesieniom mówiącym, że lotniskowiec USS Abraham Lincoln został...
Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem — powiedział na...
Reza Pahlawi – syn obalonego w 1979 r. przez rewolucję islamską szacha Mohameda Rezy Pahlawiego – od kilku tygod...
Irańska agencja ILNA twierdzi, że były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad – będący zwolennikiem twardej linii w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas