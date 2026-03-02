Starmer: Zgodziłem się, by brytyjskie bazy były wykorzystane do działań obronnych

Niedługo wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że wydał – na prośbę Stanów Zjednoczonych – zgodę, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Jednocześnie polityk podkreślił, że brytyjskie siły nie były i nie będą zaangażowane w ofensywne ataki na Iran – brytyjski rząd jest bowiem przekonany, że „najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej”. – Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanej operacji obronnej, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki – powiedział Starmer. – Jednak jedynym sposobem zatrzymania zagrożenia jest zniszczenie pocisków u źródła, czyli w magazynach bądź wyrzutniach, służących do ich wystrzeliwania – dodał.

– USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, postanowiliśmy przystać na tę prośbę, aby zapobiec wystrzeliwaniu przez Iran rakiet w region, zabijających niewinnych cywili, stanowiących niebezpieczeństwo dla Brytyjczyków i atakujących państwa, które nie były zaangażowane – powiedział brytyjski premier, zapowiadając, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce w zestrzeliwaniu irańskich dronów.

– Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy (Chameneia) nie powstrzyma Iranu, a jego podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i coraz bardziej niebezpieczne dla cywili – zauważył Starmer.

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje Ali Chamenei

W ramach operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”, a przez Izrael „Ryczący Lew”, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.