Zdrowie jako inwestycja. Sektor, który decyduje o konkurencyjności państwa

W debacie publicznej zdrowie najczęściej pojawia się jako koszt. W rzeczywistości jest jednym z najważniejszych czynników produktywności, stabilności społecznej i długofalowej konkurencyjności gospodarki. Starzenie się społeczeństw, presja płacowa w systemie, rosnące oczekiwania pacjentów oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że ochrona zdrowia staje się jednym z kluczowych obszarów strategicznych. Temu właśnie poświęcona będzie ścieżka „Ochrona zdrowia” podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (22–24 kwietnia 2026 r. w Katowicach).

Jednym z głównych tematów będzie relacja między zdrowiem a gospodarką. Zdrowa populacja oznacza wyższą aktywność zawodową, większą produktywność i mniejsze obciążenia systemów zabezpieczenia społecznego. Inwestycje w usługi medyczne, cyfryzację, sztuczną inteligencję czy rozwój medtechu nie są więc wyłącznie wydatkiem budżetowym, lecz także elementem budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. W debacie udział zapowiedzieli przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego, w tym Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED i prezeska Związku Pracodawców dla Zdrowia.

Istotnym wątkiem będzie przemysł farmaceutyczny – dostępność leków, ich ceny oraz bezpieczeństwo dostaw. Globalne zakłócenia ostatnich lat unaoczniły, jak silnie Europa uzależniona jest od zewnętrznych łańcuchów produkcji substancji czynnych. Suwerenność lekowa, rozwój krajowej produkcji i badań oraz adaptacja regulacji unijnych do realiów rynku to zagadnienia, które zdecydują o stabilności systemu w przyszłości. W rozmowach uczestniczyć będą m.in. Krzysztof Kopeć, reprezentujący krajowych producentów leków, oraz Michał Byliniak, dyrektor generalny INFARMY.

W centrum rozmów znajdzie się także kwestia wynagrodzeń w ochronie zdrowia. System stoi dziś między koniecznością stabilizacji finansowej a rosnącymi oczekiwaniami pracowników. Ustawowe mechanizmy regulujące płace, ograniczenia budżetowe oraz odpowiedzialność menedżerów placówek tworzą napięcie, które wymaga racjonalnego dialogu między resortem zdrowia, zarządzającymi i środowiskiem medycznym.

Równolegle ochrona zdrowia staje się przestrzenią intensywnej transformacji technologicznej. Telemedycyna, automatyzacja procesów, cyfrowe zarządzanie danymi oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji zmieniają sposób organizacji systemu. W kontekście nowych technologii coraz większego znaczenia nabiera kwestia etyki i odpowiedzialności – także o tym, w szerszym wymiarze AI, dyskutować będzie m.in. Katrin Gülden Le Maire, badaczka etyki sztucznej inteligencji.