Prezydent USA Donald Trump
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skomentował w niedzielę – dzień po tym, jak w ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu – sytuację na Bliskim Wschodzie.
W rozmowie ze stacją CNBC Donald Trump powiedział, że „w tej chwili wszystko rozwija się w bardzo pozytywnym kierunku”. – I wszystko dzieje się bardzo szybko – stwierdził. – Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem – dodał amerykański przywódca na antenie Fox News.
Jak podkreślił polityk, amerykańskie operacje wojskowe w Iranie „przebiegają bardzo, bardzo dobrze”. – Szybciej niż zakładaliśmy – przyznał Trump. – To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. Wykonujemy naszą pracę nie tylko dla nas, ale dla całego świata. I wszystko idzie szybciej, niż zakładaliśmy – zaznaczył.
W rozmowie z czasopismem „The Atlantic” Trump przyznał również, że Iran zwrócił się do niego z prośbą o rozmowę, na którą przystał. Prezydent USA nie zdradził jednak, kiedy miałoby do niej dojść. – Powinni byli zrobić to wcześniej. Powinni byli dać wcześniej to, co było bardzo łatwe do zrobienia. Czekali za długo – zaznaczył, zauważając, że „wielu z uczestników poprzedniej tury negocjacji zginęło w wyniku ataków”.
Trump przekazał, że z dotychczasowych danych wynika, że w wyniku amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz tego kraju. – Ludzie wiwatują na ulicach, ale w dalszym ciągu spada dużo bomb – powiedział.
W ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Irańskie media podały, że amerykańskie bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie w południowym Iranie. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.
