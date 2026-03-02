Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki i prezydent Karol Nawrocki
„Nie budzi wątpliwości sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, że szef Kancelarii Prezydenta RP pozostaje bezczynny w rozpatrzeniu wniosku skarżącego” – brzmi fragment uzasadnienia wyroku, który 23 stycznia wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nakazał rozpatrzenie wniosku o ujawnienie prezentów, jakie prezydent Karol Nawrocki otrzymał od jednego z najzamożniejszych Polaków, założyciela InPostu Rafała Brzoski.
Sprawa zaczęła się od artykułu opublikowanego 2 września ub. r. w „Gazecie Wyborczej”, w którym omówione zostały pierwsze tygodnie urzędowania Nawrockiego w fotelu prezydenta. „W ubiegły piątek prezydenta Nawrockiego odwiedził w Pałacu Prezydenckim znany biznesmen, właściciel InPostu. Brzoska przyjechał z żoną Omeną Mensah. Osobnym samochodem przywieźli ponad 20 paczek z prezentami dla Nawrockiego, jego żony Marty i trójki ich dzieci (każda paczka była oznaczona imieniem obdarowanego). Paczki trzeba było przewieźć do Belwederu, co musiał już zrobić prezydencki kierowca” – napisała gazeta.
Sprawą zainteresowała się Sieć Obywatelska Watchdog Polska, organizacja zabiegająca o przejrzystość życia publicznego. Prezes zarządu Watchdog Polska Szymon Osowski zauważa w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że Rafał Brzoska jest jednym z najbogatszych Polaków, a jego firma działa na rynkach, które podlegają częstym regulacjom. – Nie możemy wykluczyć, że w czasie kadencji Nawrockiego trafi na jego biurko jakaś ustawa, dotycząca rynku usług kurierskich. Wręczenie upominków przez biznesmena może być uznane za formę próby zyskania przychylności. Dlatego opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czym były te prezenty i czy miały wysoką wartość – tłumaczy.
Zauważa, że prezydent – w odróżnieniu od większości wysokiej rangi urzędników państwowych – nie podlega obowiązkowi informowania o prezentach i darowiznach w tzw. rejestrze korzyści.
Co było w paczkach od Brzoski? Gdy w „Rzeczpospolitej” w listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy pisaliśmy o sprawie, cytowaliśmy odpowiedź od Justyny Komorek, „osobistej doradczyni ds. PR Omeny Mensah”. „Nie jest prawdą, że pan Rafał Brzoska wraz z małżonką, panią Omeną Mensah, przywieźli »ponad 20 paczek z prezentami«. W rzeczywistości przekazane zostały trzy niewielkie paczki zawierające symboliczne upominki o charakterze pamiątkowym i sentymentalnym – między innymi puzzle oraz drobne przedmioty pochodzące z Ghany, kraju korzeni pani Omeny Mensah, w którym działa jej fundacja Omenaa Foundation, wspierająca dzieci uwalniane z niewolniczej pracy” – napisała nam. Problem w tym, że wymieniając poszczególne prezenty, Justyna Komorek użyła sformułowania „między innymi”, co oznacza, że podarków mogło być więcej. – Nie czujemy się uspokojeni tą odpowiedzią – mówi Szymon Osowski.
Jego stowarzyszenie już we wrześniu ubiegłego roku wysłało do Kancelarii Prezydenta wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym m.in. pytało o to, czy rzeczywiście doszło do spotkania prezydenta z Rafałem Brzoską i Omeną Mensah, jaki był charakter i cel wizyty, jakie prezenty otrzymali obdarowani oraz czy w związku ze spotkaniem powstały jakiekolwiek notatki, protokoły i inne dokumenty.
„Uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezydenta RP nie posiada informacji objętych zakresem żądania” – odpisała KPRP. Dodała, że w kancelarii prowadzony jest co prawda kalendarz spotkań prezydenta, jednak „jest traktowany jako materiał wewnętrzny, roboczy i niewiążący”, a „dane znajdujące się w kalendarzu nie mają waloru informacji publicznej”.
Wówczas Stowarzyszenie Watchdog Polska zdecydowało się pójść do sądu, składając skargę na bezczynność szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Kancelaria w piśmie do sądu wniosła o oddalenie skargi. „Wbrew twierdzeniom skarżącego, organ zrealizował jego żądanie, bowiem poinformował w ustawowym terminie skarżącego o tym, że nie posiada żądanej informacji publicznej” – napisała kancelaria.
Jednak jak stwierdził sąd, rację w tej sprawie ma Sieć Obywatelska Watchdog Polska. „Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Nie budzi zatem wątpliwości i nie było sporne w tej sprawie, że szef Kancelarii Prezydenta RP jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej” – brzmi fragment uzasadnienia wyroku sądu.
– Jesteśmy z tego wyroku zarówno zadowoleni, jak i niezadowoleni. Co prawda sąd przyznał nam rację, jednak uznał też, że informacja publiczna będzie podlegała ujawnieniu tylko, jeśli spotkanie miało charakter oficjalny. Obawiamy się, że Kancelaria Prezydenta może wykorzystywać tę furtkę – komentuje Szymon Osowski. – To zresztą furtka niebezpieczna dla opinii publicznej, bo prezydent nie jest zwykłym obywatelem i powinien być pod pełną kontrolą. Wyjątek powinny stanowić jedynie spotkania stricte rodzinne – dodaje.
Co zrobi Kancelaria Prezydenta? Wykona wyrok, odwoła się, uzna, że spotkanie miało charakter nieoficjalny? Na nasze pytanie w tej sprawie nie odpowiedziało Biuro Mediów i Listów Prezydenta.
I to nie pierwszy raz, gdy kontakty Rafała Brzoski z wysokimi urzędnikami państwowymi budzą kontrowersje. W czerwcu ubiegłego roku ujawniliśmy, że Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny bawił na balu charytatywnym Top Charity 2025, którego głównym organizatorem jest fundacja Omeny Mensah. Choć wejściówki na imprezę kosztowały około 30 tys. zł, Chróstny nie zapłacił ani grosza, bo – jak wyjaśniał UOKiK – „zaproszenie wpłynęło na służbowy adres UOKiK i tą samą ścieżką została potwierdzona obecność”. O tym, że Chróstny był na balu, wiadomo dzięki celebrytkom publikującym zdjęcia w social mediach. Szef UOKiK po prostu wszedł im w kadr.
Również po tym wydarzeniu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wystąpiła Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Udało jej się uzyskać treść zaproszenia, jakie wpłynęło na adres mailowy prezesa UOKiK, oraz informację, że „zarówno w trakcie, jak i po wspomnianym powyżej wydarzeniu nie powstały żadne dokumenty ani notatki służbowe”.
