„Nie budzi wątpliwości sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, że szef Kancelarii Prezydenta RP pozostaje bezczynny w rozpatrzeniu wniosku skarżącego” – brzmi fragment uzasadnienia wyroku, który 23 stycznia wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nakazał rozpatrzenie wniosku o ujawnienie prezentów, jakie prezydent Karol Nawrocki otrzymał od jednego z najzamożniejszych Polaków, założyciela InPostu Rafała Brzoski.

Paczek z prezentami miało być ponad 20

Sprawa zaczęła się od artykułu opublikowanego 2 września ub. r. w „Gazecie Wyborczej”, w którym omówione zostały pierwsze tygodnie urzędowania Nawrockiego w fotelu prezydenta. „W ubiegły piątek prezydenta Nawrockiego odwiedził w Pałacu Prezydenckim znany biznesmen, właściciel InPostu. Brzoska przyjechał z żoną Omeną Mensah. Osobnym samochodem przywieźli ponad 20 paczek z prezentami dla Nawrockiego, jego żony Marty i trójki ich dzieci (każda paczka była oznaczona imieniem obdarowanego). Paczki trzeba było przewieźć do Belwederu, co musiał już zrobić prezydencki kierowca” – napisała gazeta.

Sprawą zainteresowała się Sieć Obywatelska Watchdog Polska, organizacja zabiegająca o przejrzystość życia publicznego. Prezes zarządu Watchdog Polska Szymon Osowski zauważa w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że Rafał Brzoska jest jednym z najbogatszych Polaków, a jego firma działa na rynkach, które podlegają częstym regulacjom. – Nie możemy wykluczyć, że w czasie kadencji Nawrockiego trafi na jego biurko jakaś ustawa, dotycząca rynku usług kurierskich. Wręczenie upominków przez biznesmena może być uznane za formę próby zyskania przychylności. Dlatego opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czym były te prezenty i czy miały wysoką wartość – tłumaczy.