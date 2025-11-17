Informacja o prezentach podlega pod prawo do informacji i mamy prawo wiedzieć, jakie korzyści przyjmują politycy. Nie ma znaczenia, czy to w sferze prywatnej, czy publicznie, ponieważ prezenty mają związek z tym, kto jakie funkcje pełni Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Poinformowała, że wysłała do Kancelarii Prezydenta wniosek o informację publiczną, pytając m.in. o to, czy rzeczywiście doszło do spotkania z Brzoską i Mensah, jaki był cel tego spotkania oraz czy ktoś jeszcze w nim uczestniczył. Jednak przede wszystkim Sieć Obywatelska Watchdog Polska „wniosła o udostępnienie informacji o zawartości prezentów oraz o wskazanie, czy zostały one odnotowane w jakimkolwiek rejestrze korzyści lub darowizn prowadzonym przez prezydenta lub Kancelarię Prezydenta RP”.

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta była raczej zdawkowa. KPRP odpisała, że „nie posiada informacji objętych zakresem żądania”. Prezydenccy urzędnicy dodali, że w kancelarii prowadzony jest co prawda kalendarz spotkań prezydenta, jednak „jest traktowany jako materiał wewnętrzny, roboczy i niewiążący”, a „dane znajdujące się w kalendarzu nie mają waloru informacji publicznej”. Podkreślili, że „rejestry wejść i wyjść do Pałacu Prezydenckiego i Belwederu stanowią informacje niejawne”.

– To nie jest naturalna sytuacja, że ludzie prowadzący duże biznesy, którym może w związku z tym zależeć na kontaktach z decydentami, spotykają się na przykład z prezydentem i wręczają mu upominki, a my musimy iść do sądu, by się dowiedzieć, co wchodziło w ich skład – mówi „Rzeczpospolitej” Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. – Złożyliśmy w sądzie administracyjnym skargę na bezczynność Kancelarii Prezydenta w przedmiocie udostępnienia informacji. Czekamy na jej rozpatrzenie, jednak Kancelaria Prezydenta wniosła już o oddalenie naszej skargi – dodaje.

Współpracowniczka Omeny Mensah twierdzi, że prezenty były trzy, a nie 20, jak donosiły media

W tej sytuacji „Rzeczpospolita” postanowiła spróbować pozyskać informacje od drugiej strony: nie obdarowanego, a obdarowujących. Wysłaliśmy pytania do InPostu, na które odpowiedziała Justyna Komorek, przedstawiająca się jako „osobista doradczyni ds. PR Omeny Mensah”. „Gest wręczania drobnych upominków jest elementem powszechnie stosowanej etykiety spotkań, formą podziękowania za poświęcony czas i wyrazem szacunku wobec gospodarza lub rozmówcy. Pani Omenaa Mensah od lat praktykuje tę tradycję, spotykając się z wybitnymi postaciami życia publicznego i kulturalnego, takimi jak dr Jill Biden, Will Smith czy Barack Obama. W każdym przypadku są to skromne, lecz przemyślane symbole gościnności i uznania” – napisała „Rzeczpospolitej”.