Czy to koniec wojny o fałszywe reklamy z Rafałem Brzoską i Omeną Mensah

Prezes InPostu Rafał Brzoska oraz jego małżonka Omena Mensah, dziennikarka i prezenterka, w lipcu ubiegłego roku poinformowali spółkę Meta o reklamach używających ich prawdziwych danych i wizerunku (na skutek modyfikacji innych nagrań) rozpowszechnianych na Facebooku i Instagramie.

UODO zakazał przetwarzania danych Rafała Brzoski i Omeny Mensah

Jednocześnie po ich skardze Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski wydał postanowienie zakazujące wyświetlania fałszywych reklam przez trzy miesiące. Prezes UODO zwrócił uwagę na problem rozpowszechniania tzw. fake newsów, które mogą przyjmować bardzo krzywdzący charakter i naruszać godność osobistą, a w przypadku Rafała Brzoski dodatkowo doprowadzić do podjęcia niekorzystnych inwestycji finansowych przez odbiorców prezentowanych treści. Jak podkreślono, takie bezprawne wykorzystanie wizerunku może być niebezpieczne dla szerokiego grona zainteresowanych.

Przypomnijmy, iż wizerunek Rafała Brzoski, zmodyfikowany za pomocą technologii deepfake, był wykorzystywany w reklamach zachęcających do skorzystania z platform inwestycyjnych. Na tych zmanipulowanych materiałach Brzoska informował o rzekomym założeniu platformy, która miała „zapewnić zyski wszystkim obywatelom Polski”. Miało to skłonić internautów do przekazania oszustom pieniędzy.

Meta cofa skargę do sądu

Reklamy z wizerunkiem Omeny Mensah zawierały zaś nieprawdziwe informacje o pobiciu jej przez męża, śmierci czy zatrzymaniu przez policję. Kliknięcie w link to takiego fakenewsa mogło prowadzić do utraty konta w socialmediach, które hakerzy wykorzystywali potem do wyłudzania pieniędzy np. od znajomych właściciela.