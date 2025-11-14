Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne postulaty deregulacyjne inicjatywy SprawdzaMY zostały już zrealizowane?

Jakie znaczenie ma tzw. milcząca zgoda urzędu dla obywateli i przedsiębiorców?

Na jakie dwie części rząd podzielił proces rozszerzania milczącej zgody?

Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie cywilnym dotyczące akceptacji podwykonawców w inwestycjach budowlanych?

Jak centralna baza wolnych terminów wizyt lekarskich ma wpłynąć na dostępność opieki medycznej?

Jakie są potencjalne korzyści wprowadzenia nowych systemów deregulacyjnych dla życia społecznego i gospodarczego?

Rozpoczęta wiosną akcja upraszczania prawa przyniosła już rezultaty. I choć niektóre postulaty deregulacyjne formułowane przez społeczny zespół Rafała Brzoski zostały odrzucone przez rząd, to setka z nich została już zrealizowana. Eksperci zespołu ogłosili, że zrobiono to na różne sposoby: w formie ustaw, rozporządzeń, a także wewnętrznych okólników i instrukcji w różnych instytucjach.

Reklama Reklama

Wiele z tych postulatów zostało już też zaakceptowanych przez Karola Nawrockiego. Korzysta on, nieraz z dużym rozgłosem, z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednik Andrzej Duda. Zespół Rafała Brzoski z dumą podkreśla w wydanym komunikacie, że obecny prezydent podpisał ustawy zawierające aż 43 wysunięte przez ten zespół postulaty. Karol Nawrocki nie urządzał w tych sprawach wieców ani konferencji prasowych, ale na deregulację się w większości przypadków zgadzał.

100 tyle postulatów inicjatywy SPrawdzaMY zostało już spełnionych

Milcząca zgoda urzędu, czyli mniej biurokracji

Jednym z postulatów, którego szczególnie domagała się inicjatywa SprawdzaMY, jest przyspieszenie działania urzędów w formie tzw. milczącej zgody (przewiduje ją ogólnie art. 122a kodeksu postępowania administracyjnego). Oznacza to, że po upływie określonego terminu wniosek obywatela złożony do urzędu uznaje się za załatwiony pozytywnie, jeśli urząd nie wyda wyraźnej odmowy.