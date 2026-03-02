Niedocenione krajowe spółki na celowniku analityków

Foto: GG Parkiet

Bardzo udany okres mają za sobą akcje spółek energetycznych, wypracowując imponujące stopy zwrotu w 2025 r. Z najnowszych rekomendacji Trogon DM wynika, że nie warto za szybko pozbysię wać się z portfela akcji Tauronu, Enei czy PGE, gdyż nadal jest miejsce na kontynuację zwyżki. – Wraz ze strukturalnym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, napędzanym rozwojem AI i ekspansją sektora data centers, uważamy, że spółki z ekspozycją na wzrostowy segment defensywny, jakim stają się sieci energetyczne, pozostają atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi w długim horyzoncie – uważają analitycy biura. Wskazują, że krajowi producenci energii, w których udział dystrybucji w EBITDA wynosi ok. 40–70 proc., nadal wyceniani są z istotnym dyskontem do porównywalnych europejskich spółek o podobnej strukturze wyników. – Historycznie dyskonto to można było tłumaczyć czynnikami corporate governance, brakiem dywidend oraz większą ekspozycją na aktywa węglowe, jednak stopniowo również te obszary zaczynają zbliżać się do standardów europejskich – zauważają.

Dobre perspektywy, które nie są jeszcze w pełni uwzględnione w cenie akcji, przed sobą ma Skarbiec TFI. Wycena z najnowszej rekomendacji BM Pekao na poziomie 42 zł przy obecnym kursie oferuje ponad 25 proc. przestrzeni do zwyżki. Głównym argumentem są poprawiające się wyniki spółki, które skłoniły analityków do podniesienia prognoz na kolejne lata. Spodziewają się bardzo udanej końcówki roku z zyskiem netto w IV kwartale na poziomie 34 mln zł (wzrost o 40 proc. r./r.) dzięki bardzo wysokim przychodom z opłaty zmiennej. Skarbiec korzysta nie tylko na bardzo dobrych wynikach zarządzanych funduszy, ale także na konsolidacji Noble Securities, inicjatywach oszczędnościowych oraz uporządkowaniu oferty produktowej – wyliczają analitycy. Dodatkowym atutem jest oczekiwana wypłata dywidendy, która pojawi się po ponad sześciu latach przerwy. Spodziewamy się, że już w tym roku Skarbiec zacznie wypłacać dywidendę i z wyników za 2024/25 zakładamy 30 proc. wskaźnik wypłaty oraz 13-proc. stopę dywidendy – wskazują.

Jest potencjał do odbicia

Na krajowym rynku akcji nie brakuje spółek, które nie skorzystały z tegorocznej hossy bądź ich notowania weszły w korektę. Wśród nich biura dostrzegły kilku kandydatów do odbicia notowań. Jedną z przecenionych spółek, która ma szansę wrócić do łask, jest Wielton. W najnowszej rekomendacji analitycy Noble Securities wycenili jego akcje na 7,25 zł wobec ok. 6 zł płaconych aktualnie na rynku, co daje ponad 20 proc. potencjału. Widzą przestrzeń do stopniowej odbudowy wyników producenta naczep i przyczep, które ucierpiały w wyniku kryzysu w branży transportowej. Zauważają, że działalność Wieltonu jest bezpośrednio powiązana z wczesnocykliczną branżą transportową, dlatego jako jeden z pierwszych odczuł spowolnienie gospodarcze w Europie i z tego samego powodu powinien być beneficjentem odwrócenia trendów. Wskazują na pierwsze sygnały wychodzenia branży z kryzysu i powrót popytu na największych rynkach. – Popyt na transport w Europie będzie stymulowany inwestycjami przedsiębiorstw i wydatkami publicznymi, ale prawdopodobnie w większym stopniu od 2027 r. niż w 2026 r. Sygnały poprawy koniunktury w branży to wyższe ceny frachtu i wzrost wolumenu rejestracji nowych ciężarówek. Producenci przyczep wciąż dysponują wysokimi mocami produkcyjnymi, co może ograniczać wzrost marż w początkowej fazie ożywienia – uważają analitycy. Prognozują stopniową poprawę wyników finansowych: wzrost wolumenu i przychodów ze sprzedaży, wyższą marżę dzięki wyższej efektywności produkcji oraz obniżeniu kosztów ogólnych.

Przychylnym okiem eksperci tego samego biura patrzą też na Mo-Bruk. Spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów wchodzi właśnie na ścieżkę poprawy wyników. - Zgodnie z założeniami, cały 2026 r. ma być okresem pełnego wykorzystania zainstalowanych mocy, bez przestojów inwestycyjnych, co powinno przełożyć się na około 20-proc. wzrost przychodów rok do roku oraz utrzymanie blisko 50-proc. rentowności EBITDA na działalności podstawowej – szacują analitycy. Podkreślają, że dodatkowym wsparciem dla wyników w 2026 r. będą rekordowy portfel kontraktów (ok. 180 mln zł), rozwój nowych segmentów – w tym przetwarzania olejów i wód zaolejonych – oraz możliwe akwizycje, co razem uzasadnia pozytywną, stabilną perspektywę wynikową na kolejne kwartały.