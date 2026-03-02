NATO nie planuje udziału w konflikcie USA–Izrael–Iran

– Mówimy o Iranie i Zatoce Perskiej – to obszar poza NATO – zaznaczył.

W jego ocenie jasno określa to zakres formalnego zaangażowania organizacji w obecny kryzys i wyklucza wspólne operacje wojskowe w regionie.

Wsparcie możliwe, ale indywidualne

Rutte podkreślił, że ewentualna pomoc dla operacji amerykańsko-izraelskich może mieć charakter narodowy, a nie sojuszniczy.

– Tam, gdzie możemy pomóc, powinniśmy pomagać – stwierdził sekretarz, wskazując m.in. na wsparcie logistyczne jako przykład działań możliwych bez bezpośredniego udziału w walkach.

Jednocześnie ocenił operacje wojskowe USA i Izraela jako „bardzo istotne” dla bezpieczeństwa międzynarodowego, twierdząc, że ograniczają one możliwości Iranu w zakresie rozwoju broni nuklearnej i rakiet balistycznych.

Wypowiedzi sekretarza generalnego NATO padły po kolejnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. W sobotę rano siły Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły naloty na cele w Iranie, a Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael oraz amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.