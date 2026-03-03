Mniej formalności w urzędach. Milczące zgody zastąpią niektóre decyzje

W siedemnastu przypadkach formalne decyzje urzędów zostaną zastąpione milczącą zgodą.
Od rejestracji zabytkowych samochodów poprzez procedury środowiskowe po umorzenia podatków. W siedemnastu przypadkach formalne decyzje urzędów zostaną zastąpione milczącą zgodą. Oznacza to, że jeśli w ustalonym terminie organ nie wyda decyzji, sprawę będzie się uważało za załatwioną po myśli wnioskodawcy. Takie zmiany przynosi przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy. To efekt współpracy inicjatywy SprawdzaMY z rządem.
– To realne skrócenie procedur i kolejny krok w procesach związanych z deregulacją – powiedział po obradach rzecznik rządu Adam Szłapka.
Projekt przewiduje milczącą zgodę w kilku procedurach podatkowych. Chodzi o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, gdy wnioskowana kwota nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie to 4806 zł). Sprawę będzie się uważało za załatwioną milcząco, jeżeli w terminie 60 dni fiskus nie wyda odmownej decyzji. W podobny sposób będą udzielane niektóre ulgi w podatku rolnym (np. na zagospodarowanie nieużytków) – już bez limitu kwotowego.
Milczenie – choć tylko w ograniczonym zakresie – ma wpływać na uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi. Prowadzenie sklepu czy baru z taką ofertą wciąż będzie wymagało zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jednak elementem procesu decyzyjnego jest tu uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Według proponowanych przepisów, jeśli komisja nie przedstawi negatywnej opinii, to jej milczenie będzie się uważało za aprobatę.
Ustawa przyniesie ułatwienia w formalnościach związanych z niektórymi samochodami. Na zasadzie milczącej zgody ma się odbywać uznanie pojazdu za zabytkowy, gdy spełnia wszystkie wymagane do tego warunki, a wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji odmownej. W tym samym trybie mają być rozpatrywane przypadki uznania pojazdu za uprzywilejowany, gdy nie jest używany przez służby takie jak policja, straż pożarna czy inne służby ratownicze.
Milcząca zgoda ma być też szerzej stosowana w procedurach inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy istnieje konieczność potwierdzenia aktualności warunków jego realizacji określonych w starszej niż 5 lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wprowadzone zostanie „milczące” wydanie takiego potwierdzenia. Co więcej, doprecyzowano przepisy o przeniesieniu uprawnień wynikających z decyzji środowiskowej na inny podmiot. Warunkiem ma być solidarna odpowiedzialność za wykonanie i respektowanie postanowień tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ułatwione ma być też organizowanie artystyczno-rozrywkowych imprez masowych. Dziś właściwy organ samorządowy wydaje zezwolenie albo odmowę w sprawie takiej imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej zaplanowanym terminem. Według nowej propozycji, jeśli do tego terminu urząd nie wyda żadnej decyzji, będzie to uważane za milczącą zgodę.
Milcząca zgoda ma zostać wprowadzona także m.in. w niektórych procedurach dotyczących postępowania z odpadami, w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ustawie o usługach płatniczych oraz w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej.
W wielu proponowanych przepisach zawarto wyłączenia od zasady milczącej zgody. Dotyczą one np. przypadków, gdy termin na załatwienie sprawy upływa w czasie trwania stanu nadzwyczajnego (klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, epidemii albo zagrożenia epidemicznego). W niektórych przypadkach przewidziano też wydawanie zaświadczeń o tym, że milcząca zgoda została udzielona.
Jeśli projekt ustawy pomyślnie przejdzie cały proces legislacyjny, to nowe reguły wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednak niektóre procedury, których dotyczy ustawa, które będą wszczęte i niezakończone w dniu jej wejścia w życie, będą rozpatrywane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Etap legislacyjny: projekt przekazany do Sejmu
Wprawdzie nie wszystkie propozycje inicjatywy SprawdzaMY dotyczące milczących zgód zostały w rządowym projekcie uwzględnione, ale cieszy nas nawet tych kilkanaście przyjętych. W wielu przypadkach na przeszkodzie temu rozwiązaniu stoją przepisy unijne, wymagają wydania pozytywnej decyzji, a nie decyzji dorozumianej. Jednak będziemy trzymali kciuki, aby ten katalog milczących zgód dalej rozszerzać. Takie rozwiązania z jednej strony poprawiają wydajność pracy organów, a z drugiej – adresatom decyzji oszczędzają czas, tak cenny w przypadku np. procesu inwestycyjnego. Jeśli dany organ będzie się zajmował dziesięcioma sprawami, z których siedem będzie można załatwić milcząco – to tym bardziej będzie mógł się skupić na pozostałych trzech, by staranie je przeanalizować i wydać decyzję odmowną. Jest wtedy większa szansa, że w takiej decyzji organ spełni reguły dążenia do prawdy obiektywnej i prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy z kodeksu postępowania administracyjnego. Są oczywiście głosy społeczne przeciw szerokiemu stosowaniu milczącej zgody, ale zwróćmy uwagę, że także sprawy załatwiane milcząco będą wymagały od organu wyżej powołanej analizy. Organ wcale nie musi w takich przypadkach milczeć i gdy będą tego wymagały okoliczności – wyda decyzję odmowną.
