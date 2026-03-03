Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, funkcjonariusze drogówki z Bytowa na trasie Suchorze – Jezierze zarejestrowali kierowcę, który zlekceważył ograniczenie prędkości. Na drodze poza obszarem zabudowanym pędził aż 143 km/h, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość aż o 53 km/h. Kontrola zakończyła się dla 72-letniego kierowcy natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi.

Przypomnijmy, iż we wtorek 3 marca weszły w życie przepisy, wprowadzające nową przesłankę obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Taka sankcja grozi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Więcej kierowców musi się liczyć z utratą prawa jazdy na trzy miesiące

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiana oznacza, że znacznie więcej kierowców musi się liczyć z utratą dokumentu, bo nowe zasady obowiązują na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. Według danych policji, na które powoływał się rząd, przygotowując nowelizację, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków w Polsce ma miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Co więcej, 86,3 proc. ofiar śmiertelnych tych zdarzeń ginie właśnie na takich trasach.

Na standardowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych limit to 90 km/h. Utrata prawa jazdy na trzy miesiące grozi zatem za jazdę z prędkością ponad 140 km/h. Co istotne, autostrady i drogi ekspresowe, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone, pozostają poza zakresem nowych regulacji.