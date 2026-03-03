Do tej pory kierowcy tracili prawo jazdy jadąc z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h wyłącznie w obszarze zabudowanym.
Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, funkcjonariusze drogówki z Bytowa na trasie Suchorze – Jezierze zarejestrowali kierowcę, który zlekceważył ograniczenie prędkości. Na drodze poza obszarem zabudowanym pędził aż 143 km/h, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość aż o 53 km/h. Kontrola zakończyła się dla 72-letniego kierowcy natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi.
Przypomnijmy, iż we wtorek 3 marca weszły w życie przepisy, wprowadzające nową przesłankę obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Taka sankcja grozi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.
Czytaj więcej
Już od wtorku 3 marca 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają o...
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiana oznacza, że znacznie więcej kierowców musi się liczyć z utratą dokumentu, bo nowe zasady obowiązują na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. Według danych policji, na które powoływał się rząd, przygotowując nowelizację, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków w Polsce ma miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Co więcej, 86,3 proc. ofiar śmiertelnych tych zdarzeń ginie właśnie na takich trasach.
Na standardowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych limit to 90 km/h. Utrata prawa jazdy na trzy miesiące grozi zatem za jazdę z prędkością ponad 140 km/h. Co istotne, autostrady i drogi ekspresowe, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone, pozostają poza zakresem nowych regulacji.
Od wtorku obowiązują też inne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez 17-latków. Jednocześnie wzrósł minimalny wiek kierującego hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest od dziś dozwolone po ukończeniu 13. roku życia. Dotychczas z e-hulajnóg mogły korzystać dzieci od 10. roku życia.
Czytaj więcej
Od 3 marca 2026 r. wzrósł minimalny wiek kierującego hulajnogą elektryczną na drodze publicznej....
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, który ma istotne znaczenie dla kierowców, korzystającyc...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Prawo ma regulować maksymalne stawki pośredników nieruchomości. Nie będą już mogli brać prowizji jedocześnie od...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas