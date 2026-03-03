Rzeczpospolita
Prawo
Wystarczyło kilka godzin. Kierowcy tracą prawo jazdy przez nowe prawo

Zaledwie kilka godzin obowiązywania znowelizowanych przepisów ruchu drogowego wystarczyło, aby pierwszy kierowca pożegnał się ze swoim prawem jazdy na trzy miesiące.

Aktualizacja: 03.03.2026 16:47 Publikacja: 03.03.2026 16:05

Do tej pory kierowcy tracili prawo jazdy jadąc z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż

Do tej pory kierowcy tracili prawo jazdy jadąc z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h wyłącznie w obszarze zabudowanym.

Foto: PAP/Michał Walczak

Mateusz Adamski

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, funkcjonariusze drogówki z Bytowa na trasie Suchorze – Jezierze zarejestrowali kierowcę, który zlekceważył ograniczenie prędkości. Na drodze poza obszarem zabudowanym pędził aż 143 km/h, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość aż o 53 km/h. Kontrola zakończyła się dla 72-letniego kierowcy natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. 

Przypomnijmy, iż we wtorek 3 marca weszły w życie przepisy, wprowadzające nową przesłankę obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Taka sankcja grozi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Więcej kierowców musi się liczyć z utratą prawa jazdy na trzy miesiące

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiana oznacza, że znacznie więcej kierowców musi się liczyć z utratą dokumentu, bo nowe zasady obowiązują na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. Według danych policji, na które powoływał się rząd, przygotowując nowelizację, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków w Polsce ma miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Co więcej, 86,3 proc. ofiar śmiertelnych tych zdarzeń ginie właśnie na takich trasach. 

Na standardowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych limit to 90 km/h. Utrata prawa jazdy na trzy miesiące grozi zatem za jazdę z prędkością ponad 140 km/h. Co istotne, autostrady i drogi ekspresowe, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone, pozostają poza zakresem nowych regulacji.

Od wtorku obowiązują też inne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez 17-latków. Jednocześnie wzrósł minimalny wiek kierującego hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest od dziś dozwolone po ukończeniu 13. roku życia. Dotychczas z e-hulajnóg mogły korzystać dzieci od 10. roku życia.

Źródło: rp.pl

