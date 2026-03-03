Rzeczpospolita
Od 3 marca nowe zasady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

Od 3 marca 2026 r. wzrósł minimalny wiek kierującego hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania nowych zasad?

Publikacja: 03.03.2026 10:09

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych weszły w życie 3 marca 2026 roku?
  • Jaki jest minimalny wiek użytkowników e-hulajnóg na drogach publicznych?
  • Dlaczego ubezpieczenie NNW jest istotne dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać wypłatę z polisy?
  • Na co należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla użytkowników e-hulajnóg?

3 marca 2026 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym.  Jak informowaliśmy, wprowadzają nową przesłankę do obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące oraz obniżają minimalny wiek na uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Ale jest jeszcze jedna zmiana, o której powinni pamiętać rodzice i opiekunowie małoletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych. 

E-hulajnoga teraz dla starszego małolata

Zgodnie nowymi przepisami kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest od dziś dozwolone po ukończeniu 13. roku życia. Dotychczas z e-hulajnóg mogły korzystać dzieci od 10. roku życia.

Osoby poniżej 13 lat nie mogą więc poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdniach dróg  krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, ani po chodnikach, poboczach czy ścieżkach rowerowych znajdujących się w pasie drogowym takich dróg. Nawet pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z e-hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania, np. na osiedlowym chodniku, alejce lub drodze wewnętrznej. Jazda taka musi odbywać się pod nadzorem dorosłego.

Przypomnijmy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną po drodze publicznej osoba w wieku od 13 do 18 r. ż. musi mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Statystyki wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych przerażają

Podwyższenie minimalnego wieku kierujących hulajnogami elektrycznymi  postulował Rzecznik Finansowy, zaniepokojony skalą wypadków z udziałem dzieci. Z danych policji wynika, że w ostatnich latach systematycznie rosła liczba młodych użytkowników e-hulajnóg (sprawców i poszkodowanych) trafiających do szpitali z urazami głowy, rąk i nóg. Wielu z nich nie korzystało z żadnych środków ochronnych.

Użytkownicy e-hulajnóg byli zarówno poszkodowanymi, jak i sprawcami wypadków. Według policyjnych statystyk w 2024 r. kierujący hulajnogami elektrycznymi byli sprawcami 372 wypadków (ok. 40 proc. więcej niż w 2023 r.), w których zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych. Wstępne dane w 2025 r. pokazują, że doszło do 1164 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których 11 osób poniosło śmierć, a 1062 zostało rannych – to wzrost liczby wypadków i ofiar o ponad 50 proc. w porównaniu do 2024 r. W połowie 2025 r. aż 70 proc uczestników wypadków z udziałem hulajnóg stanowiły osoby poniżej 17. roku życia.

E-hulajnogi: nie przestrzegasz przepisów, nie dostaniesz odszkodowania od ubezpieczyciela

Jak przypomina Rzecznik Finansowy, hulajnoga elektryczna może rozwijać prędkość do 20 km/h i to wystarczy, by doprowadzić do poważnych obrażeń lub znacznych szkód majątkowych. Dlatego warto zakupić dobrowolne ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), która zapewni wsparcie finansowe w razie wypadku. Można samemu wykupić polisę albo przystąpić do grupowej umowy ubezpieczenia np. w ramach szkolnego ubezpieczenia NNW dla uczniów.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że zakres ochrony może nie uwzględniać następstw wypadków na hulajnogach elektrycznych  – kluczowe znaczenie ma treść OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Jeśli zaś OWU uwzględnia takie wypadki, to nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa może skutkować odmową wypłat z polisy - zastrzega Rzecznik.

„W kontekście zmiany przepisów, które podwyższają minimalny wiek użytkownika e-hulajnóg warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem w rozumieniu przepisów (choć nie silnikowym), a częstym wyłączeniem odpowiedzialności w OWU jest prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. To znaczy, że jeśli 11-letnie dziecko wjedzie na drogę publiczną hulajnogą elektryczną i ulegnie wypadkowi, to ubezpieczyciel może mieć podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania z NNW. Tak samo będzie, jeśli w podobnej sytuacji znajdzie się 14-letnie dziecko, które będzie jechało po drodze publicznej nie mając np. karty rowerowej” - wyjaśnia Rzecznik.

I jeszcze ważna sprawa. Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, przeznaczony do jazdy wyłącznie przez jedną osobę. Wobec tego jazda na hulajnodze elektrycznej przez dwie osoby jednocześnie jest niezgodna z prawem.

  – Jazda niezgodna z przepisami może stanowić podstawę uznania przyczynienia się przez poszkodowanego do powstania szkody. W takiej sytuacji odszkodowanie od sprawcy lub  ubezpieczyciela sprawcy może ulec obniżeniu o dany procent. Niestety,  trafiały do nas wnioski o interwencje w podobnych sprawach – mówi Łukasz Seroczyński, ekspert z Biura Rzecznika Finansowego.

Nie masz OC - sam płacisz za wyrządzone innym szkody

Innego rodzaju ochronę dla użytkowników e-hulajnóg zapewnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Chroni ono przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom w razie spowodowania wypadku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. W braku takiej umowy ubezpieczenia użytkownik e-hulajnogi, który spowodował wypadek będzie musiał zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. A mogą to być naprawdę spore kwoty.

Na rynku dostępne są także specjalne pakiety NNW, OC i ubezpieczenia mienia (na wypadek uszkodzenia czy kradzieży) dla użytkowników hulajnóg i UTO (urządzeń transportu osobistego np. segwayów) czy rowerzystów.

Po 3 marca 2026 r. prowadzenie hulajnogi elektrycznej po drodze publicznej przez dziecko, które nie ukończyło 13 lat, zgodnie z przepisami będzie uznane za jazdę bez wymaganych uprawnień. Może to stanowić podstawę (w zależności od postanowień danych OWU) do wyłączenia przez ubezpieczyciela ochrony w OC w życiu prywatnym. Przed zawarciem umowy należy sprawdzić, czy polisa obejmuje szkody powstałe podczas jazdy hulajnogą, jakie są wyłączenia odpowiedzialności, czy wiek kierującego ma znaczenie dla ochrony, czy umowa zawiera wyłączenie odpowiedzialności w przypadku kierowania hulajnogą bez uprawnień.

