Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych weszły w życie 3 marca 2026 roku?

Jaki jest minimalny wiek użytkowników e-hulajnóg na drogach publicznych?

Dlaczego ubezpieczenie NNW jest istotne dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać wypłatę z polisy?

Na co należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla użytkowników e-hulajnóg?

3 marca 2026 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Jak informowaliśmy, wprowadzają nową przesłankę do obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące oraz obniżają minimalny wiek na uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Ale jest jeszcze jedna zmiana, o której powinni pamiętać rodzice i opiekunowie małoletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych.

E-hulajnoga teraz dla starszego małolata

Zgodnie nowymi przepisami kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest od dziś dozwolone po ukończeniu 13. roku życia. Dotychczas z e-hulajnóg mogły korzystać dzieci od 10. roku życia.

Osoby poniżej 13 lat nie mogą więc poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdniach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, ani po chodnikach, poboczach czy ścieżkach rowerowych znajdujących się w pasie drogowym takich dróg. Nawet pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z e-hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania, np. na osiedlowym chodniku, alejce lub drodze wewnętrznej. Jazda taka musi odbywać się pod nadzorem dorosłego.