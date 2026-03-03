Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Agrotech rośnie wraz z ambicjami branży

Modernizacja gospodarstw rolnych to dziś konieczność – a decyzje inwestycyjne zapadają tam, gdzie technologie można zobaczyć i porównać w praktyce. Od 13 do 15 marca 2026 w Kielcach Agrotech ponownie stanie się centrum branży. Targi połączą prezentację najnowszych rozwiązań, dyskusje o rozwoju i premierowe Agro Afryka B2B Forum, które otworzy przed firmami drogę do partnerów z kilkunastu krajów Afryki.

Publikacja: 03.03.2026 11:18

Ostatnia edycja targów techniki rolniczej Agrotech zgromadziła 500 firm z 20 krajów i 80 tysięcy zwi

Ostatnia edycja targów techniki rolniczej Agrotech zgromadziła 500 firm z 20 krajów i 80 tysięcy zwiedzających. Wydarzenie w marcu 2026 zapowiada się również imponująco.

Materiał Promocyjny

- Decyzje o tym, w co warto zainwestować to kalkulacja pomiędzy budżetem a celem. Pomocne w podejmowaniu decyzji są targi techniki rolniczej Agrotech. Tu setki przedsiębiorstw pokazuje najnowsze na rynku rozwiązania i dociera do klienta. Tu rolnik określa, czego potrzebuje i świadomie wybiera na co wyda często duże pieniądze – dr mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - Potrzeba spotkania właśnie na targach jest ogromna z obu stron. 

Przez trzy dni, od 13 do 15 marca, w Targach Kielce będą prezentowane najnowsze na rynku ciągniki, maszyny do uprawy, siewu i zbioru, systemy rolnictwa 4.0: nawigacje satelitarne, narzędzia analizujące dane i wspierające zarządzanie produkcją. Przy inwestycjach liczonych w setkach tysięcy złotych rolnicy chcą wejść do kabiny, porównać parametry, sprawdzić ergonomię i porozmawiać o kosztach eksploatacji. Bezpośrednie spotkanie skraca proces decyzyjny.

Agrotech w 11 halach. Nowy obiekt w budowie

Setki przedsiębiorstw branży techniki rolniczej z Polski i zagranicy wybiera Agrotech jako miejsce prezentacji i spotkań z rolnikami. – W czasie budowy nowej stałej hali wystawienniczej o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, mierzymy się z trudnościami logistycznymi. Cały dostępny teren ośrodka nie wystarczyłby dla wszystkich zainteresowanych obecnością firm. Dlatego wynajęliśmy także dodatkowy teren. Wystawcy zaprezentują oferty w 11 halach, w tym w pięciu tymczasowych, a także Centrum Kongresowe – mówi dr Andrzej Mochoń.

Budowana nowa hala stała z nowatorskimi rozwiązaniami będzie gotowa latem 2026, zatem wystawcy targów Agrotech przygotują w niej stoiska w 2027 roku.  

Reklama
Reklama

Nowe rynki: Agro Afryka B2B Forum

Do Kielc firmy branży agro przyciąga nie tylko komfort prezentacji pod dachem, ale i profesjonalni zwiedzający z wielu krajów. Rolnicy i dystrybutorzy przyjeżdżają m.in. z Czech, Niemiec, Słowacji, Grecji, a nawet Włoch i Hiszpanii. – Potrzeba wejścia na nowe rynki zbytu jest coraz większa, podczas marcowej edycji organizujemy Agro Afryka B2B Forum – mówi Kamil Perz, dyrektor targów Agrotech. Wystawcy, przede wszystkim polscy producenci maszyn spotkają się z przedstawicielami firm i instytucji 14 krajów, m.in. z Ghany, Nigerii, Zimbabwe, Rwandy, Etiopii, Algierii. Forum to konkretne rozmowy biznesowe, którym celem jest współpraca. Patronat nad Forum objął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaś targi Agrotech objęte są patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

XXXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, 13-15 marca 2026, Targi Kielce. Więcej: agrotech.pl

Materiał Promocyjny

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Marek Szulc, Prezes Zarządu Agro Aplikacje sp. z o. o.
Materiał Partnera
Kulisy cyfryzacji polskiego rolnictwa
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Nowe życie staroobrzędowców w Rosji zamieniło się w walkę z długami
Rolnictwo
Putin sprowadził staroobrzędowców z Brazylii do Rosji. Zostali doprowadzeni do ruiny
Jest duża szansa na to, że obok chlewni rolnika z Łomży nie powstanie blok mieszkalny / zdjęcie ilus
Rolnictwo
Chcieli postawić blok mieszkalny obok gospodarstwa. Przełomowa decyzja ws. rolnika
Ukraina apeluje do Zachodu o sankcje na afrykański kraj. Ważny powód
Rolnictwo
Ukraina apeluje do Zachodu o sankcje na afrykański kraj. Ważny powód
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama