Agrotech rośnie wraz z ambicjami branży

Ostatnia edycja targów techniki rolniczej Agrotech zgromadziła 500 firm z 20 krajów i 80 tysięcy zwiedzających. Wydarzenie w marcu 2026 zapowiada się również imponująco.
- Decyzje o tym, w co warto zainwestować to kalkulacja pomiędzy budżetem a celem. Pomocne w podejmowaniu decyzji są targi techniki rolniczej Agrotech. Tu setki przedsiębiorstw pokazuje najnowsze na rynku rozwiązania i dociera do klienta. Tu rolnik określa, czego potrzebuje i świadomie wybiera na co wyda często duże pieniądze – dr mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - Potrzeba spotkania właśnie na targach jest ogromna z obu stron.
Przez trzy dni, od 13 do 15 marca, w Targach Kielce będą prezentowane najnowsze na rynku ciągniki, maszyny do uprawy, siewu i zbioru, systemy rolnictwa 4.0: nawigacje satelitarne, narzędzia analizujące dane i wspierające zarządzanie produkcją. Przy inwestycjach liczonych w setkach tysięcy złotych rolnicy chcą wejść do kabiny, porównać parametry, sprawdzić ergonomię i porozmawiać o kosztach eksploatacji. Bezpośrednie spotkanie skraca proces decyzyjny.
Agrotech w 11 halach. Nowy obiekt w budowie
Setki przedsiębiorstw branży techniki rolniczej z Polski i zagranicy wybiera Agrotech jako miejsce prezentacji i spotkań z rolnikami. – W czasie budowy nowej stałej hali wystawienniczej o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, mierzymy się z trudnościami logistycznymi. Cały dostępny teren ośrodka nie wystarczyłby dla wszystkich zainteresowanych obecnością firm. Dlatego wynajęliśmy także dodatkowy teren. Wystawcy zaprezentują oferty w 11 halach, w tym w pięciu tymczasowych, a także Centrum Kongresowe – mówi dr Andrzej Mochoń.
Budowana nowa hala stała z nowatorskimi rozwiązaniami będzie gotowa latem 2026, zatem wystawcy targów Agrotech przygotują w niej stoiska w 2027 roku.
Nowe rynki: Agro Afryka B2B Forum
Do Kielc firmy branży agro przyciąga nie tylko komfort prezentacji pod dachem, ale i profesjonalni zwiedzający z wielu krajów. Rolnicy i dystrybutorzy przyjeżdżają m.in. z Czech, Niemiec, Słowacji, Grecji, a nawet Włoch i Hiszpanii. – Potrzeba wejścia na nowe rynki zbytu jest coraz większa, podczas marcowej edycji organizujemy Agro Afryka B2B Forum – mówi Kamil Perz, dyrektor targów Agrotech. Wystawcy, przede wszystkim polscy producenci maszyn spotkają się z przedstawicielami firm i instytucji 14 krajów, m.in. z Ghany, Nigerii, Zimbabwe, Rwandy, Etiopii, Algierii. Forum to konkretne rozmowy biznesowe, którym celem jest współpraca. Patronat nad Forum objął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaś targi Agrotech objęte są patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
XXXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, 13-15 marca 2026, Targi Kielce. Więcej: agrotech.pl
Materiał Promocyjny
Wywiad z Markiem Szulcem, Prezesem Zarządu Agro Aplikacje sp. z o. o.
Mieli zagospodarować bezludne obszary Rosji, zamienić je w kwitnące oazy. Staroobrzędowcy, którzy przenieśli się...
Pojawił się ważny wątek w sprawie gospodarstwa rolnika z Łomży, w sąsiedztwie którego ma powstać blok. Samorządo...
W minionym roku rosyjski okupant ukradł ponad 2 miliony ton zboża z Ukrainy. Blisko 40 proc. kupił od rosyjskieg...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas