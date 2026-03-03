Agrotech rośnie wraz z ambicjami branży

- Decyzje o tym, w co warto zainwestować to kalkulacja pomiędzy budżetem a celem. Pomocne w podejmowaniu decyzji są targi techniki rolniczej Agrotech. Tu setki przedsiębiorstw pokazuje najnowsze na rynku rozwiązania i dociera do klienta. Tu rolnik określa, czego potrzebuje i świadomie wybiera na co wyda często duże pieniądze – dr mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - Potrzeba spotkania właśnie na targach jest ogromna z obu stron.

Przez trzy dni, od 13 do 15 marca, w Targach Kielce będą prezentowane najnowsze na rynku ciągniki, maszyny do uprawy, siewu i zbioru, systemy rolnictwa 4.0: nawigacje satelitarne, narzędzia analizujące dane i wspierające zarządzanie produkcją. Przy inwestycjach liczonych w setkach tysięcy złotych rolnicy chcą wejść do kabiny, porównać parametry, sprawdzić ergonomię i porozmawiać o kosztach eksploatacji. Bezpośrednie spotkanie skraca proces decyzyjny.

Agrotech w 11 halach. Nowy obiekt w budowie

Setki przedsiębiorstw branży techniki rolniczej z Polski i zagranicy wybiera Agrotech jako miejsce prezentacji i spotkań z rolnikami. – W czasie budowy nowej stałej hali wystawienniczej o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, mierzymy się z trudnościami logistycznymi. Cały dostępny teren ośrodka nie wystarczyłby dla wszystkich zainteresowanych obecnością firm. Dlatego wynajęliśmy także dodatkowy teren. Wystawcy zaprezentują oferty w 11 halach, w tym w pięciu tymczasowych, a także Centrum Kongresowe – mówi dr Andrzej Mochoń.

Budowana nowa hala stała z nowatorskimi rozwiązaniami będzie gotowa latem 2026, zatem wystawcy targów Agrotech przygotują w niej stoiska w 2027 roku.