05:38 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu w nocy 76 ukraińskich dronów

Z informacji przekazywanych przez resort obrony Rosji wynika, że 33 drony strącone zostały nad obwodem saratowskim, 17 nad Morzem Czarnym, 10 nad okupowanym Krymem, 9 nad obwodem rostowskim, 4 nad Krajem Krasnodarskim, 2 nad obwodem wołgogradzkim, 1 nad obwodem astrachańskim.

04:45 W nocy ukraińskie drony atakowały Soczi

W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o czterech falach ataku dronów na kurort w Kraju Krasnodarskim. W rejonie miasta aktywna była obrona przeciwlotnicza.

04:43 27-latka zginęła w ostrzale wsi Wodjane w rejonie kupiańskim

Informację o skutkach ostrzału podała charkowska prokuratura obwodowa.

04:42 Krzywy Róg był w nocy celem zmasowanego ataku dronów

O ataku informuje stojący na czele władz miasta Ołeksandr Wikuł. W mieście rozległy się liczne eksplozje.

04:37 Ukraińskie Koleje Państwowe otrzymały wsparcie z Niemiec

W ramach pakietu wsparcia spółka otrzymała 10 półciężarówek i 3 minibusy. „To część szerszego pakietu wsparcia” - informuje ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy. W skład tego pakietu wchodzą też generatory czy sprzęt budowlany. Wsparcie z Niemiec ma pomóc uporać się z konsekwencjami rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Samochody mają być używane przez załogi pociągów, a także pracowników kolei naprawiających tory i trakcję elektryczną, uszkadzaną w rosyjskich ostrzałach.

04:35 Władimir Putin przyjmie na kremlu prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej

Faustin-Archange Touadéra spotka się z prezydentem Rosji w czasie swojej roboczej wizyty w Moskwie. Rozmowy mają dotyczyć dalszego rozwoju relacji dwustronnych w różnych obszarach, a także kwestii międzynarodowych – wynika z komunikatu Kremla.

04:32 Rosja gotowa wystąpić w roli mediatora w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem

Gotowość wystąpienia przez Rosję w roli mediatora w rozmowach, które miałyby zakończyć wojnę USA i Izraela z Iranem zgłosił Michaił Uljanow, stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Uljanow mówił o tym w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. - Jeśli będzie konieczne, Rosja jest gotowa wystąpić jako pośrednik. Mamy niezbędne doświadczenie – przekonywa ł rosyjski dyplomata. Uljanow dodał, że Teheran odniósłby się przychylnie do wystąpienia Rosji w roli mediatora. - Ale Amerykanie stawiają sprawę jasno, nie potrzebują pośredników. Mówią, że Waszyngton może sobie poradzić z obecnym stanem rzeczy sam. W rzeczywistości Amerykanie są w tym bardzo kiepscy – ocenił Uljanow.

04:25 Siergiej Ławrow spotka się z ambasadorami akredytowanymi w Rosji, by rozmawiać z nimi m.in. o wojnie na Ukrainie

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że 5 marca po raz 11. zostanie zorganizowany tzw. okrągły stół ambasadorów. - Ponad 100 ambasadorów i przedstawicieli międzynarodowych organizacji akredytowanych (...) w Moskwie otrzyma zaproszenia – oświadczyła Zacharowa na konferencji prasowej. Jak dodała uczestnicy spotkania „skupią się na ukraińskim kryzysie (jedno z określeń, którego władze Rosji używają wobec wojny, którą wywołali – red.), zagrożeniach cyfrowych”. Na początku spotkania Ławrow wygłosi przemówienie.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1470 dniu wojny

