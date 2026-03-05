Z informacji przekazywanych przez resort obrony Rosji wynika, że 33 drony strącone zostały nad obwodem saratowskim, 17 nad Morzem Czarnym, 10 nad okupowanym Krymem, 9 nad obwodem rostowskim, 4 nad Krajem Krasnodarskim, 2 nad obwodem wołgogradzkim, 1 nad obwodem astrachańskim.
W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o czterech falach ataku dronów na kurort w Kraju Krasnodarskim. W rejonie miasta aktywna była obrona przeciwlotnicza.
Informację o skutkach ostrzału podała charkowska prokuratura obwodowa.
O ataku informuje stojący na czele władz miasta Ołeksandr Wikuł. W mieście rozległy się liczne eksplozje.
W ramach pakietu wsparcia spółka otrzymała 10 półciężarówek i 3 minibusy. „To część szerszego pakietu wsparcia” - informuje ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy. W skład tego pakietu wchodzą też generatory czy sprzęt budowlany. Wsparcie z Niemiec ma pomóc uporać się z konsekwencjami rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Samochody mają być używane przez załogi pociągów, a także pracowników kolei naprawiających tory i trakcję elektryczną, uszkadzaną w rosyjskich ostrzałach.
Faustin-Archange Touadéra spotka się z prezydentem Rosji w czasie swojej roboczej wizyty w Moskwie. Rozmowy mają dotyczyć dalszego rozwoju relacji dwustronnych w różnych obszarach, a także kwestii międzynarodowych – wynika z komunikatu Kremla.
Gotowość wystąpienia przez Rosję w roli mediatora w rozmowach, które miałyby zakończyć wojnę USA i Izraela z Iranem zgłosił Michaił Uljanow, stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Uljanow mówił o tym w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. - Jeśli będzie konieczne, Rosja jest gotowa wystąpić jako pośrednik. Mamy niezbędne doświadczenie – przekonywa ł rosyjski dyplomata. Uljanow dodał, że Teheran odniósłby się przychylnie do wystąpienia Rosji w roli mediatora. - Ale Amerykanie stawiają sprawę jasno, nie potrzebują pośredników. Mówią, że Waszyngton może sobie poradzić z obecnym stanem rzeczy sam. W rzeczywistości Amerykanie są w tym bardzo kiepscy – ocenił Uljanow.
Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że 5 marca po raz 11. zostanie zorganizowany tzw. okrągły stół ambasadorów. - Ponad 100 ambasadorów i przedstawicieli międzynarodowych organizacji akredytowanych (...) w Moskwie otrzyma zaproszenia – oświadczyła Zacharowa na konferencji prasowej. Jak dodała uczestnicy spotkania „skupią się na ukraińskim kryzysie (jedno z określeń, którego władze Rosji używają wobec wojny, którą wywołali – red.), zagrożeniach cyfrowych”. Na początku spotkania Ławrow wygłosi przemówienie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1470 dniu wojny
