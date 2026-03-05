Głosowanie w Senacie było pierwszą próbą ograniczenia przez Kongres swobody prowadzenia przez Donalda Trumpa działań militarnych przeciw Iranowi, po tym jak 28 lutego USA wraz z Izraelem przystąpiły do ataków powietrznych na cele w tym kraju.

Przeciwnicy rezolucji ograniczającej swobodę Donalda Trumpa w działaniach przeciw Iranowi twierdzą, że byłaby ona groźna dla amerykańskich żołnierzy

Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że USA zdecydowały się na interwencję zbrojną w Iranie, ponieważ kraj ten stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa USA. Trump przekonywał we wtorek, że miał poczucie, iż gdyby USA nie podjęły działań przeciw Iranowi, ten zaatakowałby pierwszy. USA i Izrael obawiają się, że Teheran prowadzi prace nad pozyskaniem broni atomowej – czemu Iran oficjalnie zaprzecza.

Rezolucja o uprawnieniach wojennych (war powers resolution – red.), nad którą głosował Senat, miała charakter ponadpartyjny – przedstawiali ją senatorowie Tim Kaine (Partia Demokratyczna) i Rand Paul (Partia Republikańska). Paul był jednak jedynym senatorem Partii Republikańskiej, który ją poparł. Za rezolucją głosowali z kolei wszyscy senatorowie Partii Demokratycznej, z wyjątkiem Johna Fettermana. Przeciw rezolucji zagłosowało łącznie 53 senatorów, za było 47.