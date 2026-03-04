Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pete Hegseth: USA i Izrael przejmą całkowitą kontrolę nad irańskim niebem w mniej niż tydzień

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth poinformował, że USA i Izrael wkrótce będą miały „pełną kontrolę nad irańskim niebem”. – Irańscy przywódcy, patrząc w górę, będą widzieć tylko amerykańską i izraelską potęgę lotniczą – mówił.

Publikacja: 04.03.2026 14:28

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Przemysław Malinowski

Podczas konferencji prasowej w Pentagonie Pete Hegseth zapowiedział, że na Bliski Wschód kierowane są dodatkowe siły. 

– To bardzo wczesny etap i jak powiedział prezydent Trump – poświęcimy tyle czasu, ile będzie trzeba, by mieć pewność, że odniesiemy sukces – zapowiedział.

Kontynuując swoje wystąpienie, Hegseth oświadczył, że siły USA i Izraela spodziewają się przejąć „pełną kontrolę nad irańskim niebem” w ciągu kilku dni – niespełna tydzień po wybuchu wojny.

– Będziemy latać cały dzień i całą noc, bez przerwy, namierzając, lokalizując i niszcząc rakiety oraz zaplecze przemysłowo-obronne irańskiej armii – mówił.

 – Z Iranu nie będzie co zbierać i oni o tym wiedzą. A przynajmniej wkrótce się o tym przekonają – zapowiadał.  – Będziemy tropić i eliminować ich liderów politycznych i wojskowych. Będziemy latać nad Teheranem, nad Iranem, nad ich stolicą, nad siedzibami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańscy przywódcy, patrząc w górę, będą widzieć tylko amerykańską i izraelską potęgę lotniczą. W każdej minucie każdego dnia, dopóki nie zdecydujemy, że to koniec. A Iran nie będzie mógł z tym nic zrobić – kontynuował.

Reklama
Reklama

Hegseth: USA dopiero zaczynają. Wykorzystamy „nieograniczone zapasy bomb grawitacyjnych”

Sekretarz obrony USA oświadczył, że jego kraj oraz Izrael są dopiero na początku ataków na Iran, a kolejne fale uderzeń nastąpią wkrótce. Dodał, że Stany Zjednoczone użyją „nieograniczonych zapasów precyzyjnych bomb grawitacyjnych”.

Hegseth potwierdził, że Amerykanie dokonali dziś zatopienia irańskiego okrętu IRIS Dena. – Irański okręt wojenny, któremu wydawało się, że jest bezpieczny na wodach międzynarodowych. Zamiast tego został posłany na dno przez torpedę – mówił.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Iran od początku ataku USA i Izraela na ten kraj ostrzeliwuje państwa na Bliskim Wschodzie przy użyc
Konflikty zbrojne
Zestrzelono pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu w stronę Turcji
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Dym nad strefą przemysłu naftowego w Fudżajrze w ZEA. Pożar wybuchł w wyniku upadku szczątków po prz
Konflikty zbrojne
Wojna bez zwycięzców. Dlaczego interwencja USA w Iranie może potrwać miesiące?
Bronisław Komorowski
Konflikty zbrojne
Bronisław Komorowski w „Rz”: Pojawia się wrażenie, że operacja w Iranie jest nie do końca przemyślana
IRIS Dena
Konflikty zbrojne
Wojna sięga coraz dalej. Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama