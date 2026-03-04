Pete Hegseth: USA i Izrael przejmą całkowitą kontrolę nad irańskim niebem w mniej niż tydzień

Podczas konferencji prasowej w Pentagonie Pete Hegseth zapowiedział, że na Bliski Wschód kierowane są dodatkowe siły.

– To bardzo wczesny etap i jak powiedział prezydent Trump – poświęcimy tyle czasu, ile będzie trzeba, by mieć pewność, że odniesiemy sukces – zapowiedział.

Kontynuując swoje wystąpienie, Hegseth oświadczył, że siły USA i Izraela spodziewają się przejąć „pełną kontrolę nad irańskim niebem” w ciągu kilku dni – niespełna tydzień po wybuchu wojny.

– Będziemy latać cały dzień i całą noc, bez przerwy, namierzając, lokalizując i niszcząc rakiety oraz zaplecze przemysłowo-obronne irańskiej armii – mówił.

– Z Iranu nie będzie co zbierać i oni o tym wiedzą. A przynajmniej wkrótce się o tym przekonają – zapowiadał. – Będziemy tropić i eliminować ich liderów politycznych i wojskowych. Będziemy latać nad Teheranem, nad Iranem, nad ich stolicą, nad siedzibami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańscy przywódcy, patrząc w górę, będą widzieć tylko amerykańską i izraelską potęgę lotniczą. W każdej minucie każdego dnia, dopóki nie zdecydujemy, że to koniec. A Iran nie będzie mógł z tym nic zrobić – kontynuował.