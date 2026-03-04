Rzeczpospolita
„Dlatego Donald Trump wybuchnął”. Czy Hiszpania, przez spór z USA, straci enklawy w Afryce?

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez potępił w środę atak Ameryki i Izraela na Iran. Stanął w ten sposób na czele światowej koalicji przeciwników amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. I nakreślił plan utrzymania się u władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Jego konflikt z Trumpem może mieć jednak negatywny wpływ na bezpieczeństwo Hiszpanii.

Publikacja: 04.03.2026 12:20

Pedro Sánchez i Donald Trump

Pedro Sánchez i Donald Trump

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były reakcje premiera Hiszpanii na działania USA i Izraela wobec Iranu?
  • Dlaczego Donald Trump zdecydował się na zerwanie relacji handlowych z Hiszpanią?
  • Jakie mogą być potencjalne skutki dla Hiszpanii wynikające ze sporu z USA?
  • Jakie wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania polityczne stoją przed Pedro Sánchezem?
  • Jakie są stanowiska innych krajów Unii Europejskiej wobec izolacji Hiszpanii?
  • Jak rozwijający się konflikt międzynarodowy może wpłynąć na pozycję Hiszpanii w Unii Europejskiej?

Dzień wcześniej Donald Trump w ostrych słowach skrytykował postawę Hiszpanii. Wskazał nie tylko na to, że Madryt nie pozwolił w trakcie ataku na Iran użyć Stanom Zjednoczonym amerykańskich baz marynarki wojennej w Rota oraz lotniczej w Morón, ale także przypomniał, że Hiszpania odmówiła na szczycie NATO w Hadze latem zeszłego roku podniesienia wydatków na obronę do 5 proc. PKB. I ogłosił, że Waszyngton „odcina wszystkie relacje handlowe z Hiszpanią”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth podczas szczytu NATO w H
Polityka
NATO na szczycie w Hadze razem. Mimo wszystko

– Hiszpania nie ma nam nic do zaoferowania poza wspaniałymi ludźmi. Jej przywódcy są tragiczni – podkreślił Trump.

Pedro Sánchez chce zmobilizować lewicowych wyborców

Sánchez nie zamierza jednak iść wobec Ameryki na ustępstwa. W wystąpieniu do narodu porównał irańską ofensywę do podjętej w 2003 r. wojny z Irakiem, która skończyła się dla świata i samych Stanów tragicznie. Wskazał, że Biały Dom nie ma planu dotyczącego tego, co chce osiągnąć w Iranie. Podkreślił, że interwencja jest przeprowadzana z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Uznał także, że zarówno Hiszpanie, jak i cała wolna Europa muszą teraz przygotować się na długi konflikt, który doprowadzi do kryzysu gospodarczego i załamania poziomu życia.

Donald Tusk poinformowa, że pod względem dochodu na osobę Polska wyprzedziła Hiszpanię
Polityka
Tusk: Wygrywamy z Hiszpanami. Polska w europejskiej elicie

– Na tym wzbogaci się malutka mniejszość, ci, co zawsze. Jesteśmy przeciwni wojnie – oświadczył hiszpański premier.

– To jest apogeum konfliktu między USA i Hiszpanią, który narastał od dawna. Teraz jednak, w kluczowym dla Ameryki momencie, Madryt stanął znowu okoniem. Dlatego Trump wybuchnął – mówi „Rzeczpospolitej” Pedro Rodríguez, wykładowca polityki międzynarodowej na madryckim Uniwersytecie Complutense. 

I faktycznie, Pedro Sánchez w ubiegłym roku ostro sprzeciwiał się rządowi izraelskiemu, który teraz jest inicjatorem kampanii irańskiej. Nazywał pacyfikację Gazy „ludobójstwem”. Wzywał Unię do zerwania umowy stowarzyszeniowej z państwem żydowskim.

– Dla Sáncheza to jest przede wszystkim strategia na utrzymanie się u władzy. Nie ma większości w parlamencie, nie jest w stanie nawet doprowadzić do przyjęcia budżetu państwa. Musi więc w jakiś sposób zmobilizować swoich wyborców – mówi „Rzeczpospolitej” redaktor naczelny Álvaro Nieto, redaktor naczelny madryckiego portalu informacyjnego The Objective. 

Mette Frederiksen
Polityka
Dania: Centrolewica na kursie do władzy. Zasługa Donalda Trumpa?
W Hiszpanii wciąż żywe są na lewicy nastroje antyamerykańskie odziedziczone po czasach, kiedy USA wspierały  krwawą dyktaturę Francisca Franco. 

Maroko może skorzystać z okazji i przejąć hiszpańskie enklawy Ceuta i Melilla

Co dokładnie znaczy odcięcie relacji ekonomicznych z Hiszpanią w sytuacji, gdy Unia ma jednolitą politykę handlową, nie wiadomo. Jedna z możliwości to wprowadzenie przez Waszyngton zaporowych ceł na produkty, które, jak oliwa, są hiszpańską specjalnością. Co prawda obowiązywałyby całą UE, ale uderzyłyby w pierwszej kolejności w Madryt.

Hiszpania ma także potężne inwestycje na terenie USA. Santander pod kierunkiem Any Botín wdraża strategię przekształcenia tej instytucji finansowej w jeden z największych banków na terenie Stanów. Z kolei koncern naftowy Repsol prowadzi rozmowy z Amerykanami, aby uzyskać dostęp do pokładów ropy w Wenezueli. Ogromną ekspansję w USA prowadzi hiszpański koncern energetyczny Iberdrola.

Premier Pedro Sánchez przyjął plan legalizacji miliona osób bez papierów w ciągu trzech lat
Społeczeństwo
Hiszpania nie boi się imigrantów

– Bardziej od ekonomicznych obawiam się skutków konfliktu z Trumpem w kwestii bezpieczeństwa – mówi Álvaro Nieto. Maroko staje się teraz najważniejszym sojusznikiem Stanów w regionie Gibraltaru. A jak wynika z analiz, jego siły zbrojne są w tej chwili porównywalne z hiszpańskimi, o ile nie potężniejsze. Co jeśli Rabat uruchomi gigantyczny marsz dla przejęcia enklaw Hiszpanii w Afryce Północnej Ceuta i Melilla jak to zrobił w 1975 r. z Saharą Zachodnią? Nie otrzymamy wtedy wsparcia ani Ameryki, ani NATO – dodaje. 

Z bazy Morón w tym tygodniu wyleciało 11 amerykańskich myśliwców do Niemiec, skąd mogą operować na Bliskim Wschodzie. – Jeśli Amerykanie wstrzymają dostawy części zamiennych do naszych myśliwców F-18 Hornet, podstawa hiszpańskiego lotnictwa może zostać sparaliżowana – podkreśla Pedro Rodríguez.

Podczas ataku Trumpa siedzący obok Friedrich Merz nie tylko nie wystąpił w obronie Hiszpanii, ale uznał, że musi ona zwiększyć wydatki na zbrojenia do 5 proc. PKB (Madryt w 2025 r. podniósł je do 2 proc. PKB). 

Carles Puigdemont w Barcelonie
Polityka
Jędrzej Bielecki: Hiszpania wygrywa w Katalonii

– Nie pamiętam, aby po upadku frankistowskiej dyktatury Hiszpania była tak izolowana w Unii, w szczególności w relacjach z Niemcami i Francją – mówi Álvaro Nieto. Przykład: Emmanuel Macron nie wymienił w poniedziałek Hiszpanii w swojej ofercie rozszerzenia francuskiego parasola atomowego. Sánchezowi nie udało się też przekonać Brukseli do uznania katalońskiego za język oficjalny UE, co miało pomóc rozwiązać konflikt ze zbuntowaną prowincją.

Mimo wszystko Álvaro Nieto wskazuje, że tylko poparcie ugrupowania hiszpańskiego premiera (PSOE) trzykrotnie uratowało szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen przed wotum nieufności w Europarlamencie i koniecznością oddania władzy. Pedro Sánchez liczy też na zmianę nastrojów w całej Unii w miarę, jak wojna będzie się przedłużać, a kryzys gospodarczy pogłębia. Wówczas może się okazać, że stanie się jednym z najbardziej wpływowych przywódców Wspólnoty. 

