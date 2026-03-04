Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były reakcje premiera Hiszpanii na działania USA i Izraela wobec Iranu?

Dlaczego Donald Trump zdecydował się na zerwanie relacji handlowych z Hiszpanią?

Jakie mogą być potencjalne skutki dla Hiszpanii wynikające ze sporu z USA?

Jakie wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania polityczne stoją przed Pedro Sánchezem?

Jakie są stanowiska innych krajów Unii Europejskiej wobec izolacji Hiszpanii?

Jak rozwijający się konflikt międzynarodowy może wpłynąć na pozycję Hiszpanii w Unii Europejskiej?

Dzień wcześniej Donald Trump w ostrych słowach skrytykował postawę Hiszpanii. Wskazał nie tylko na to, że Madryt nie pozwolił w trakcie ataku na Iran użyć Stanom Zjednoczonym amerykańskich baz marynarki wojennej w Rota oraz lotniczej w Morón, ale także przypomniał, że Hiszpania odmówiła na szczycie NATO w Hadze latem zeszłego roku podniesienia wydatków na obronę do 5 proc. PKB. I ogłosił, że Waszyngton „odcina wszystkie relacje handlowe z Hiszpanią”.

– Hiszpania nie ma nam nic do zaoferowania poza wspaniałymi ludźmi. Jej przywódcy są tragiczni – podkreślił Trump.

Pedro Sánchez chce zmobilizować lewicowych wyborców

Sánchez nie zamierza jednak iść wobec Ameryki na ustępstwa. W wystąpieniu do narodu porównał irańską ofensywę do podjętej w 2003 r. wojny z Irakiem, która skończyła się dla świata i samych Stanów tragicznie. Wskazał, że Biały Dom nie ma planu dotyczącego tego, co chce osiągnąć w Iranie. Podkreślił, że interwencja jest przeprowadzana z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Uznał także, że zarówno Hiszpanie, jak i cała wolna Europa muszą teraz przygotować się na długi konflikt, który doprowadzi do kryzysu gospodarczego i załamania poziomu życia.