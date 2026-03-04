Pedro Sánchez i Donald Trump
Dzień wcześniej Donald Trump w ostrych słowach skrytykował postawę Hiszpanii. Wskazał nie tylko na to, że Madryt nie pozwolił w trakcie ataku na Iran użyć Stanom Zjednoczonym amerykańskich baz marynarki wojennej w Rota oraz lotniczej w Morón, ale także przypomniał, że Hiszpania odmówiła na szczycie NATO w Hadze latem zeszłego roku podniesienia wydatków na obronę do 5 proc. PKB. I ogłosił, że Waszyngton „odcina wszystkie relacje handlowe z Hiszpanią”.
– Hiszpania nie ma nam nic do zaoferowania poza wspaniałymi ludźmi. Jej przywódcy są tragiczni – podkreślił Trump.
Sánchez nie zamierza jednak iść wobec Ameryki na ustępstwa. W wystąpieniu do narodu porównał irańską ofensywę do podjętej w 2003 r. wojny z Irakiem, która skończyła się dla świata i samych Stanów tragicznie. Wskazał, że Biały Dom nie ma planu dotyczącego tego, co chce osiągnąć w Iranie. Podkreślił, że interwencja jest przeprowadzana z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Uznał także, że zarówno Hiszpanie, jak i cała wolna Europa muszą teraz przygotować się na długi konflikt, który doprowadzi do kryzysu gospodarczego i załamania poziomu życia.
– Na tym wzbogaci się malutka mniejszość, ci, co zawsze. Jesteśmy przeciwni wojnie – oświadczył hiszpański premier.
– To jest apogeum konfliktu między USA i Hiszpanią, który narastał od dawna. Teraz jednak, w kluczowym dla Ameryki momencie, Madryt stanął znowu okoniem. Dlatego Trump wybuchnął – mówi „Rzeczpospolitej” Pedro Rodríguez, wykładowca polityki międzynarodowej na madryckim Uniwersytecie Complutense.
I faktycznie, Pedro Sánchez w ubiegłym roku ostro sprzeciwiał się rządowi izraelskiemu, który teraz jest inicjatorem kampanii irańskiej. Nazywał pacyfikację Gazy „ludobójstwem”. Wzywał Unię do zerwania umowy stowarzyszeniowej z państwem żydowskim.
– Dla Sáncheza to jest przede wszystkim strategia na utrzymanie się u władzy. Nie ma większości w parlamencie, nie jest w stanie nawet doprowadzić do przyjęcia budżetu państwa. Musi więc w jakiś sposób zmobilizować swoich wyborców – mówi „Rzeczpospolitej” redaktor naczelny Álvaro Nieto, redaktor naczelny madryckiego portalu informacyjnego The Objective.
W Hiszpanii wciąż żywe są na lewicy nastroje antyamerykańskie odziedziczone po czasach, kiedy USA wspierały krwawą dyktaturę Francisca Franco.
Co dokładnie znaczy odcięcie relacji ekonomicznych z Hiszpanią w sytuacji, gdy Unia ma jednolitą politykę handlową, nie wiadomo. Jedna z możliwości to wprowadzenie przez Waszyngton zaporowych ceł na produkty, które, jak oliwa, są hiszpańską specjalnością. Co prawda obowiązywałyby całą UE, ale uderzyłyby w pierwszej kolejności w Madryt.
Hiszpania ma także potężne inwestycje na terenie USA. Santander pod kierunkiem Any Botín wdraża strategię przekształcenia tej instytucji finansowej w jeden z największych banków na terenie Stanów. Z kolei koncern naftowy Repsol prowadzi rozmowy z Amerykanami, aby uzyskać dostęp do pokładów ropy w Wenezueli. Ogromną ekspansję w USA prowadzi hiszpański koncern energetyczny Iberdrola.
– Bardziej od ekonomicznych obawiam się skutków konfliktu z Trumpem w kwestii bezpieczeństwa – mówi Álvaro Nieto. Maroko staje się teraz najważniejszym sojusznikiem Stanów w regionie Gibraltaru. A jak wynika z analiz, jego siły zbrojne są w tej chwili porównywalne z hiszpańskimi, o ile nie potężniejsze. Co jeśli Rabat uruchomi gigantyczny marsz dla przejęcia enklaw Hiszpanii w Afryce Północnej Ceuta i Melilla jak to zrobił w 1975 r. z Saharą Zachodnią? Nie otrzymamy wtedy wsparcia ani Ameryki, ani NATO – dodaje.
Z bazy Morón w tym tygodniu wyleciało 11 amerykańskich myśliwców do Niemiec, skąd mogą operować na Bliskim Wschodzie. – Jeśli Amerykanie wstrzymają dostawy części zamiennych do naszych myśliwców F-18 Hornet, podstawa hiszpańskiego lotnictwa może zostać sparaliżowana – podkreśla Pedro Rodríguez.
Podczas ataku Trumpa siedzący obok Friedrich Merz nie tylko nie wystąpił w obronie Hiszpanii, ale uznał, że musi ona zwiększyć wydatki na zbrojenia do 5 proc. PKB (Madryt w 2025 r. podniósł je do 2 proc. PKB).
– Nie pamiętam, aby po upadku frankistowskiej dyktatury Hiszpania była tak izolowana w Unii, w szczególności w relacjach z Niemcami i Francją – mówi Álvaro Nieto. Przykład: Emmanuel Macron nie wymienił w poniedziałek Hiszpanii w swojej ofercie rozszerzenia francuskiego parasola atomowego. Sánchezowi nie udało się też przekonać Brukseli do uznania katalońskiego za język oficjalny UE, co miało pomóc rozwiązać konflikt ze zbuntowaną prowincją.
Mimo wszystko Álvaro Nieto wskazuje, że tylko poparcie ugrupowania hiszpańskiego premiera (PSOE) trzykrotnie uratowało szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen przed wotum nieufności w Europarlamencie i koniecznością oddania władzy. Pedro Sánchez liczy też na zmianę nastrojów w całej Unii w miarę, jak wojna będzie się przedłużać, a kryzys gospodarczy pogłębia. Wówczas może się okazać, że stanie się jednym z najbardziej wpływowych przywódców Wspólnoty.
