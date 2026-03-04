Jacek Czaputowicz
Dopytywany przez Jacka Nizinkiewicza o to, co według niego powinien zrobić prezydent Karol Nawrocki, prof. Jacek Czaputowicz odrzekł, że jego zdaniem jest więcej argumentów za podpisaniem tej ustawy, aczkolwiek widzi kilka znaków zapytania i wątpliwości. – Pierwsza kwestia to, że nie wiadomo na co te programy idą. Tam jest 120, 130-kilka programów. Czy one wszystkie są efektywne i czy to jest to, czego nam potrzeba? Nie jestem w stanie ocenić, bo to jest utajnione, ale mam podejrzenia, że nie jest – mówił.
Zaznaczył, że Ukrainie są dziś potrzebni głównie ludzie, których można zrekrutować do walki z Rosją. – I tu władze polskie uciekają od tego pytania. Co z poborem? Co z zapewnieniem żołnierzy? Tam (na Ukrainie) jest 900 tysięcy i ciągle mało. Czy te pieniądze (z programu) SAFE) są przeznaczone na koszary dla tych żołnierzy, na szkolenia, na wyposażenie, na mundury tych wielu, wielu, wielu roczników? – My straciliśmy kilkanaście roczników. Nie było przymusowego poboru – przypomniał.
Czytaj więcej
52 proc. badanych w sondażu Opinia24 dla RMF FM opowiada się za przywróceniem zasadniczej służby...
– Jeżeli spojrzymy też na to, co się dzieje u prezydenta (Emmanuela) Macrona, tę ofertę (atomowego) parasola, to tam jest wyraźnie wypowiedziane, że jest oczekiwane od Polski, że zapewni odstraszanie konwencjonalne. To znaczy, że weźmie (na siebie) przede wszystkim ciężar ludzki – powiedział Jacek Czaputowicz.
– Druga rzecz, efektywność. Ja uważam, że plusem tego programu jest to, że te środki są nisko oprocentowane i że są odroczone – powiedział. Zauważył jednak, że inne podejście jest, gdy są określone cele – jak budowa koszar czy obrony przeciwdronowej – i do tego szuka się środków, a inne, gdy „przynosimy worek pieniędzy”, które trzeba wydać, jak w przypadku Krajowego Programu Odbudowy. – Okazuje się, że tam były jakieś jachty kupowane, że część pieniędzy została zwrócona – przypomniał. Jego zdaniem, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie programy są konieczne. – A jeżeli niektóre nie, to wówczas ta opłacalność niknie – stwierdził.
Pytany o postulaty wojskowych, by lista programów była jawna – mówił o tym m.in. gen. Roman Polko – Jacek Czaputowicz odpowiedział, że zasada z KPO okazała się nieefektywna.
Czytaj więcej
Upadł budowany przez PiS mit. Dzięki pieniądzom z SAFE Polska zrobi jednak zakupy u Amerykanów. S...
W odpowiedzi na pytanie, czy w ramach programu SAFE Polska powinna wydawać pieniądze na Ukrainie, prof. Czaputowicz powiedział, że „Ukraina jest takim państwem, które może bardzo dużo wnieść do nowej technologii, dzielić się z nami doświadczeniem”. Jego zdaniem to także pewna szansa dla Polski. – Inne państwa rywalizują o to, żeby razem z Ukrainą realizować programy, więc ja uważam, że tu zastrzeżeń nie ma – stwierdził.
Kolejnym argumentem, podnoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość jest warunkowość. – Doświadczenie prawej strony politycznej jest złe, bo mechanizm warunkowości był w KPO, PiS nie dostał pieniędzy, przegrał wybory i później bez żadnej zmiany prawa dostał je nowy rząd – przypomniał gość Jacka Nizinkiewicza. – Chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o KPO, warunkowość dotyczyła kwestii antykorupcyjnych i rozliczalności, dopiero interpretacja TSUE rozszerzyła to na kwestie polityczne. Doświadczenie jest złe i to jest, moim zdaniem, wina UE, że spowodowała obawy o to, że jest to instrument wpływu na wewnętrzne sprawy Polski – mówił. Zdaniem Jacka Czaputowicza zarówno Koalicja Obywatelska jak i Prawo i Sprawiedliwość kierują się „logiką wyborczą”. – Myślę, że czynnik polityczny też odgrywa tu rolę. Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnych powodów, żeby ułatwić zdobycie koalicji rządowej władzy w kolejnych wyborach. W związku z tym będzie to wszystko kwestionować – powiedział, wymieniając argumenty za i przeciw programowi SAFE. Stwierdził jednak, że jego zdaniem program jest „zbytnio spolityzowany”.
Czytaj więcej
W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeńs...
Jacek Czaputowicz w odpowiedzi na pytania o sytuację na Bliskim Wschodzie i operację Stanów Zjednoczonych i Izraela w Iranie powiedział, że Stany Zjednoczone „niektóre rzeczy robią dobrze i inne źle”. – Zmiana reżimu na prozachodni jest mało prawdopodobna. To jest duże zagrożenie, że Stany Zjednoczone mogą tam utknąć lub wycofać się po tym czasie, który ogłasza Donald Trump i zostawić chaos.
Czaputowicz zwrócił uwagę na politykę wewnętrzną w Izraelu. Po ataku na Iran spadające notowania Beniamina Netanjahu „trochę się poprawiły, a wybory najpóźniej na jesieni”. – Jednym z motywów mogły być też niewygodne pytania o akta (Jeffreya) Epsteina – mówił gość Jacka Nizinkiewicza.
Czytaj więcej
Sondaże pokazują, że większość Amerykanów nie popiera decyzji prezydenta Donalda Trumpa o przepro...
– Te sprawy zostały opakowane w problem umocnienia Izraela jako hegemona w regionie, jako sojusznika Stanów Zjednoczonych. Ciągle atakujący Iran w tym przeszkadzał – powiedział Jacek Czaputowicz, zwracając uwagę również na to, że premier Izraela Beniamin Netanjahu może chcieć odwrócić uwagę od oskarżeń w sprawach korupcyjnych. Jego zdaniem taki argument jest widziany przez społeczeństwo Izraela. – Teraz wiele zależy od tego, czy to będzie ocenione jako sukces, czy nie – mówił Czaputowicz.
Mówiąc o tym, jak wojna z Iranem zmieni sytuację nie tylko w Izraelu, ale również w Stanach Zjednoczonych, Jacek Czaputowicz stwierdził, że jeśli amerykańskie wojska „utkną” na Bliskim Wschodzie, wywoła to reakcję Demokratów, którzy będą podnosić argumenty, że jedną z obietnic wyborczych Donalda Trumpa było hasło ograniczenia konfliktów i zaangażowania militarnego.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polska potrzebuje 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości...
Sierżant sztabowy Michael Ollis, który zginął w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem podporucznika Karola Cie...
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Odprawie rozliczeniowo–zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas