6956,1 zł brutto wyniosła we wrześniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych kobiet, która była też o ponad 7,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Mediana płac mężczyzn wzrosła w tym czasie nieco mniej, bo o 7,2 proc. (do 7400 zł brutto), ale nadal przewyższa o 6,4 proc. przeciętne zarobki kobiet – wynika z najnowszych danych GUS o rozkładzie wynagrodzeń w gospodarce narodowej we wrześniu 2025 r.
Według nich mediana pokazująca, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie nie niższe, wyniosła we wrześniu ub. roku 7145,33 zł, o 6,9 proc. więcej niż rok wcześniej, choć o 1,8 proc. mniej niż w sierpniu ub. roku. Była też o 21 proc. niższa od średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - podobnie jak przed rokiem, co oznacza, że proporcje między średnią a medianą pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Przewaga średniego wynagrodzenia rośnie w pierwszych miesiącach roku, gdy w części firm wypłacane są duże premie i bonusy za poprzedni rok.
Na wysokość mediany, która jest dużo bliższa faktycznym zarobkom pracowników niż średnie wynagrodzenie za dany miesiąc – zawyżane przez pensje i premie najlepiej wynagradzanych osób, wpływa ich staż zawodowy, branża, sektor i wielkość pracodawcy. Tradycyjnie więc najniższą medianę zarobków mają najmłodsi i najmniej doświadczeni pracownicy do 24 lat (we wrześniu ub. roku wynosiła 5816,9 zł brutto), a z kolei najwyższą – osoby w wieku 45-54 lat (7440 zł brutto), które często zajmują stanowiska eksperckie i menedżerskie. Warto przy tym pamiętać, że ani mediana, ani średnia z wynagrodzeń nie obejmują osób zatrudnionych na umowach B2B, których miesięczne zarobki mogłyby znacząco podbić statystyki płacowe GUS.
Wrześniowe dane dotyczące mediany potwierdzają, że najlepiej płacą największe firmy, zatrudniające co najmniej tysiąc pracowników. W ich przypadku mediana sięgała we wrześniu 8423,4 zł brutto, czyli prawie o jedną piątą (18 proc.) przewyższała krajową wartość. W największych firmach, gdzie jest też najwięcej stanowisk menedżerskich podbijających statystyki zarobków, największa jest też przewaga płacowa mężczyzn – we wrześniu ub. roku sięgała 18 proc. (niemal 1,4 tys. zł) , czyli prawie trzykrotnie więcej niż przy medianie krajowej. To także wśród 10 proc. pracowników o najwyższych zarobkach, czyli w decylu 9. (z medianą na poziomie 13565,2 zł brutto) mężczyźni mają największą przewagę płacową – mediana najlepiej opłacanych panów (14414,40 zł) przewyższała o 1694,9 zł medianę najlepiej wynagradzanych pań.
Co ciekawe, w 2. decylu, na stanowiskach z wynagrodzeniem niewiele przekraczającym krajowe minimum, a także w najmniejszych firmach (do 10 i do 50 pracowników), to kobiety mają zarówno średnią płacę, jak też medianę wynagrodzeń wyższą od mężczyzn (odpowiednio o 10 i 8 proc.). Mężczyźni zatrudnieni w mikrofirmach mają medianę na poziomie płacy minimalnej, co – zdaniem ekonomistów – jest potwierdzeniem dużego udziału szarej strefy, w której część wynagrodzenia jest wypłacana „pod stołem”.
Zjawisku szarej strefy zapewne „zawdzięczamy” też po części przewagę płacową sektora publicznego nad prywatnym – widoczną zarówno w danych o średnim wynagrodzeniu, jak też o medianie. We wrześniu ub. roku mediana wynagrodzeń brutto w sektorze publicznym (8053,2 zł), na którą wpływają m.in. podwyżki w siłach zbrojnych i w służbie zdrowia, przewyższała o ponad 22 proc. medianę w sektorze prywatnym (6587,5 zł). Z kolei biorąc pod uwagę branże (sekcje PKD), wrześniowe dane pokazują płacową przewagę górnictwa rud metali, w tym giełdowej grupy KGHM i lotnictwa, które pod względem mediany plasują się wyżej niż branża IT.
Mediana wynagrodzeń brutto w górnictwie rud metali sięgała 13783,5 zł i była o 1400 zł wyższa niż w transporcie lotniczym (12366,5 zł), który z kolei o włos przewyższał usługi programowania i doradztwa IT. W tych branżach większa jest też przewaga płacowa mężczyzn; w górnictwie rud metali dochodząca do 14 tys. zł mediana ich wynagrodzeń brutto przewyższa o 37 proc. medianę kobiet. W IT ta przewaga sięga 33 proc. Największa jest jednak w branżach związanych z finansami; w działalności wspomagającej usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne we wrześniu ub. roku mężczyźni mieli medianę płac (ok. 11,1 tys. zł) o 42 proc. wyższą niż mediana kobiet. Z kolei w usługach finansowych ich przewaga wynosiła 38 proc.
Wchodząca w życie w połowie 2026 r. unijna dyrektywa dotycząca równości płac powinna ograniczyć widoczne także na poziomie mediany różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet. Jednak niekoniecznie będą to radykalne zmiany, skoro spora część tych różnic wynika z większego udziału mężczyzn na lepiej opłacanych stanowiskach menedżerskich, zwłaszcza w branżach z wyższymi wynagrodzeniami.
