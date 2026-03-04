6956,1 zł brutto wyniosła we wrześniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych kobiet, która była też o ponad 7,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Mediana płac mężczyzn wzrosła w tym czasie nieco mniej, bo o 7,2 proc. (do 7400 zł brutto), ale nadal przewyższa o 6,4 proc. przeciętne zarobki kobiet – wynika z najnowszych danych GUS o rozkładzie wynagrodzeń w gospodarce narodowej we wrześniu 2025 r.

Reklama Reklama

Według nich mediana pokazująca, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie nie niższe, wyniosła we wrześniu ub. roku 7145,33 zł, o 6,9 proc. więcej niż rok wcześniej, choć o 1,8 proc. mniej niż w sierpniu ub. roku. Była też o 21 proc. niższa od średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - podobnie jak przed rokiem, co oznacza, że proporcje między średnią a medianą pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Przewaga średniego wynagrodzenia rośnie w pierwszych miesiącach roku, gdy w części firm wypłacane są duże premie i bonusy za poprzedni rok.

Duży może więcej – także zapłacić

Na wysokość mediany, która jest dużo bliższa faktycznym zarobkom pracowników niż średnie wynagrodzenie za dany miesiąc – zawyżane przez pensje i premie najlepiej wynagradzanych osób, wpływa ich staż zawodowy, branża, sektor i wielkość pracodawcy. Tradycyjnie więc najniższą medianę zarobków mają najmłodsi i najmniej doświadczeni pracownicy do 24 lat (we wrześniu ub. roku wynosiła 5816,9 zł brutto), a z kolei najwyższą – osoby w wieku 45-54 lat (7440 zł brutto), które często zajmują stanowiska eksperckie i menedżerskie. Warto przy tym pamiętać, że ani mediana, ani średnia z wynagrodzeń nie obejmują osób zatrudnionych na umowach B2B, których miesięczne zarobki mogłyby znacząco podbić statystyki płacowe GUS.

Wrześniowe dane dotyczące mediany potwierdzają, że najlepiej płacą największe firmy, zatrudniające co najmniej tysiąc pracowników. W ich przypadku mediana sięgała we wrześniu 8423,4 zł brutto, czyli prawie o jedną piątą (18 proc.) przewyższała krajową wartość. W największych firmach, gdzie jest też najwięcej stanowisk menedżerskich podbijających statystyki zarobków, największa jest też przewaga płacowa mężczyzn – we wrześniu ub. roku sięgała 18 proc. (niemal 1,4 tys. zł) , czyli prawie trzykrotnie więcej niż przy medianie krajowej. To także wśród 10 proc. pracowników o najwyższych zarobkach, czyli w decylu 9. (z medianą na poziomie 13565,2 zł brutto) mężczyźni mają największą przewagę płacową – mediana najlepiej opłacanych panów (14414,40 zł) przewyższała o 1694,9 zł medianę najlepiej wynagradzanych pań.