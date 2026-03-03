W dniu protestu Fundusz poinformował o podliczeniu nadwykonań za 2025 r. Łącznie to 5,32 mld zł, w tym 1,62 mld zł w świadczeniach nielimitowanych, za które NFZ zapowiedział, że zapłaci szpitalom jeszcze w marcu; 1,09 mld zł za leki w programach lekowych i chemioterapii (formalnie o charakterze limitowanym) oraz 2,61 mld zł w świadczeniach limitowanych. To właśnie te ostatnie, czyli świadczenia zrealizowane ponad limit przewidziany w umowie między szpitalem a Funduszem, budzą najwięcej emocji. „Według prawa nie są one zobowiązaniem NFZ, czyli de facto Fundusz nie musi za nie płacić” – napisał NFZ. Wcześniej wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapowiedziała w Sejmie, że szpitale otrzymają od 30 do 100 proc. wyceny, w zależności od rodzaju procedury.

W przypadku programów lekowych i chemioterapii, NFZ zapłaci za wszystko w całości. Jeżeli chodzi o środki na resztę nadwykonań limitowanych, kluczowa ma być kondycja finansowa konkretnych oddziałów wojewódzkich NFZ. To na poziomie regionów ma się rozstrzygnąć, ile pieniędzy dostaną szpitale. Wiadomo jednak, że nie będzie to 100 proc. wartości świadczeń ponad limit, bo Fundusz bierze pod uwagę koszty stałe placówek medycznych.

Limity rzadko lądują w sądzie

Teraz przed szpitalami negocjacje dotyczące wysokości kwoty, na jaką mogą liczyć z NFZ. Jeszcze w lutym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała o przekazaniu do tegorocznego budżetu funduszu 4 mld zł, a prezes NFZ Filip Nowak wskazał, że kwota ta pozwoli na sfinansowanie nadwykonań nielimitowanych i programów lekowych oraz chemioterapii. Łącznie to 2,71 mld zł, co oznacza, że na tzw. limity zostaje ok. 1,3 mld zł. W prostym rachunku matematycznym to wystarczy na zapłatę za połowę świadczeń zrealizowanych ponad limit.

Szpitale, które nie zgodzą się z kwotą zaproponowaną przez Fundusz, mogą zdecydować się na ścieżkę sądową. W praktyce takie rozwiązanie to jednak rzadkość. Jeszcze w lutym „Rzeczpospolita” zapytała Oddziały Wojewódzkie NFZ o postępowania sądowe dotyczące zapłaty za nadwykonanie limitowane. Obecnie w całym kraju toczy się ich 28, z czego aż 11 dotyczy szpitali na Mazowszu. W przypadku połowy Oddziałów Wojewódzkich nie toczy się żadne takie postępowanie. W 2025 r. za świadczenia z tytułu nadwykonań na podstawie prawomocnych wyroków sądowych zapłaciły dwa Oddziały Wojewódzkie NFZ – małopolski – 40 tys. zł – i świętokrzyski 282 tys. zł.