10 min. 50 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Komisja Europejska zaprezentowała projekt aktu o akceleratorze przemysłowym, określany jako „Made in Europe”. Nowa polityka przemysłowa ma wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, szczególnie sektora motoryzacyjnego. Plan przewiduje minimalny udział europejskich komponentów w produktach objętych dotacjami, preferencje w zamówieniach publicznych oraz większą kontrolę nad zagranicznymi inwestycjami. To odpowiedź Brukseli na rosnącą presję ze strony Chin i pogarszającą się kondycję europejskiego przemysłu.
Czytaj więcej
Komisja Europejska zaproponowała w środę akt w sprawie akceleratora przemysłowego, czyli Industri...
Z raportu Instytutu Finansów Publicznych wynika, że ograniczanie luki VAT nie naprawi strukturalnych problemów budżetu. Na koniec ubiegłego roku luka wynosiła 6,9 proc. potencjalnych wpływów. Jej redukcja o 0,4 pkt. proc. przyniosłaby około 1,5 mld zł dodatkowych dochodów. Eksperci podkreślają, że całkowite wyeliminowanie luki VAT jest niemożliwe.
Czytaj więcej:
Komisja handlowa Parlamentu Europejskiego przełożyła głosowanie nad odmrożeniem umowy handlowej z USA. Europosłowie oczekują gwarancji, że administracja Donalda Trumpa nie wprowadzi nowych ceł uderzających w europejski eksport. Bez jasnych deklaracji z Waszyngtonu proces ratyfikacyjny pozostaje wstrzymany.
Po nerwowych reakcjach na wydarzenia na Bliskim Wschodzie europejskie rynki akcji próbują odbicia. WIG20 zyskiwał około 1,8 proc., a poprawa nastrojów widoczna była także na innych parkietach. Analitycy wskazują, że ostatnia przecena może być korektą w trendzie wzrostowym. Zmienność pozostaje jednak podwyższona, także na rynku walutowym.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas