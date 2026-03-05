Rzeczpospolita
Ekonomia
Nowa polityka przemysłowa UE, luka VAT i odbicie indeksów w Europie

Bruksela przedstawia nową politykę przemysłową „Made in Europe”, eksperci studzą oczekiwania wobec uszczelnienia VAT, umowa handlowa UE–USA zostaje zamrożona, a europejskie giełdy próbują odbicia.

Publikacja: 05.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Nowa polityka przemysłowa UE

Komisja Europejska zaprezentowała projekt aktu o akceleratorze przemysłowym, określany jako „Made in Europe”. Nowa polityka przemysłowa ma wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, szczególnie sektora motoryzacyjnego. Plan przewiduje minimalny udział europejskich komponentów w produktach objętych dotacjami, preferencje w zamówieniach publicznych oraz większą kontrolę nad zagranicznymi inwestycjami. To odpowiedź Brukseli na rosnącą presję ze strony Chin i pogarszającą się kondycję europejskiego przemysłu.

Wiceprzewodniczący wykonawczy UE ds. dobrobytu i strategii przemysłowej Stéphane Sejourne podczas ko
Biznes
KE przedstawiła Industrial Accelerator Act. „Made in Europe” ocali 600 tys. etatów?

Uszczelnienie VAT nie rozwiąże problemu

Z raportu Instytutu Finansów Publicznych wynika, że ograniczanie luki VAT nie naprawi strukturalnych problemów budżetu. Na koniec ubiegłego roku luka wynosiła 6,9 proc. potencjalnych wpływów. Jej redukcja o 0,4 pkt. proc. przyniosłaby około 1,5 mld zł dodatkowych dochodów. Eksperci podkreślają, że całkowite wyeliminowanie luki VAT jest niemożliwe.

Koniec mitów o luce VAT. Rząd nie zyska miliardów
Raporty ekonomiczne
Koniec mitów o luce VAT. Rząd nie zyska miliardów

Umowa handlowa UE–USA zamrożona

Komisja handlowa Parlamentu Europejskiego przełożyła głosowanie nad odmrożeniem umowy handlowej z USA. Europosłowie oczekują gwarancji, że administracja Donalda Trumpa nie wprowadzi nowych ceł uderzających w europejski eksport. Bez jasnych deklaracji z Waszyngtonu proces ratyfikacyjny pozostaje wstrzymany.

Odbicie na europejskich giełdach

Po nerwowych reakcjach na wydarzenia na Bliskim Wschodzie europejskie rynki akcji próbują odbicia. WIG20 zyskiwał około 1,8 proc., a poprawa nastrojów widoczna była także na innych parkietach. Analitycy wskazują, że ostatnia przecena może być korektą w trendzie wzrostowym. Zmienność pozostaje jednak podwyższona, także na rynku walutowym.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

