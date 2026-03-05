Umowa handlowa UE–USA zamrożona

Komisja handlowa Parlamentu Europejskiego przełożyła głosowanie nad odmrożeniem umowy handlowej z USA. Europosłowie oczekują gwarancji, że administracja Donalda Trumpa nie wprowadzi nowych ceł uderzających w europejski eksport. Bez jasnych deklaracji z Waszyngtonu proces ratyfikacyjny pozostaje wstrzymany.

Odbicie na europejskich giełdach

Po nerwowych reakcjach na wydarzenia na Bliskim Wschodzie europejskie rynki akcji próbują odbicia. WIG20 zyskiwał około 1,8 proc., a poprawa nastrojów widoczna była także na innych parkietach. Analitycy wskazują, że ostatnia przecena może być korektą w trendzie wzrostowym. Zmienność pozostaje jednak podwyższona, także na rynku walutowym.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.