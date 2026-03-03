Luksusowe jachty dla rosyjskiego senatora, biznesmena czy byłego prezydenta

TI ujawniła 160 przypadków eksportu jachtów do Rosji za pośrednictwem firm zarejestrowanych na brytyjskich terytoriach zamorskich od 2022 r. do I kwartału 2024 r. Najczęściej jednostki były transportowane przez Morze Czarne – z Turcji do Soczi i na okupowany Krym.

Organizacja podaje przykłady sprowadzonych jednostek: 46-metrowy jacht „Marlin”, zbudowany przez holenderską stocznię Heesen Yacht, został sprowadzony do Rosji przez Kajmany. Jednostka miała zostać zakupiona dla senatora i miliardera Sulejmana Kerimowa, który podarował go Antonowi Wajno, szefowi administracji prezydenckiej, w zamian za dostęp do rosyjskiego dyktatora.

Jachty „Miss Chocolate” i „Furious” również zostały dostarczone do Rosji za pośrednictwem Farigton Holdings Limited, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Podobnie, jesienią 2022 r., firma z Krymu z branży rolnej – StawropolAgrosojuz kupiła jacht „Harmonia” za około 7,5 mln dol. Według opozycyjnego portalu Wiorstka, jednostka ta miała być przeznaczona dla biznesmena Aleksieja Sagala. To właściciel Arnest Group (branża kosmetyczna) z krymskiego Sewastopola – jeden z tych, których nieduże dotąd w rosyjskiej skali biznesy rozkręciła rozpętana przez Kreml wojna.

Sagal wypłynął na wody wielkiego biznesu, gdy w 2023 r. przejął za symboliczne 1 euro rosyjskie aktywa holenderskiego Heinekena (siedem browarów), który opuścił Rosję w 2023 r. Zobowiązał się wtedy do spłaty 100 mln euro długu browarów.

W 2024 r. zaufani współpracownicy Dmitrija Miedwiediewa, wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, zakupili dla niego w Wielkiej Brytanii nowy jacht „Hurry Up”, ustalił „The Insider”. Zbudowany w tym samym roku w stoczni Princess Yachts w Plymouth w Anglii jacht został wyceniony na 4,3 mln dol. Według rejestrów celnych odbiorcą był Narodowy Fundusz Wsparcia Programów Morskich, powiązany z Ilją Elisejewem, szkolnym kolegą Miedwiediewa. Elisejew jest „portfelem” byłego prezydenta i zarządza jego majątkiem, o czym informował już w 2017 r. Aleksiej Nawalny, zamordowany potem przez rosyjski reżim opozycjonista.

Londyn przymyka oczy na handel z Rosją zakazanymi dobrami

W grudniu 2023 r. Oleg Kożemiako, gubernator Kraju Nadmorskiego kupił luksusowy jacht „Biała Perła” o wartości 60 mln dol. 37-metrowa jednostka została zbudowana we Włoszech w 2021 r. i po raz pierwszy sprowadzona do Rosji w 2022 r. za pośrednictwem spółki offshore WP Management, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.