Organizacja Transparency International–Rosja przygotowała raport „Zamorskie słodkości – jak Rosja kontynuuje handel przez firmy z brytyjskich terytoriów zamorskich, po rozpoczęciu pełnoskalowej napaści na Ukrainę”.
„Na podstawie naszej analizy dostępnych danych handlowych zidentyfikowaliśmy terytoria (cztery z 14) o największej liczbie transakcji z rosyjskimi firmami: Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany i Gibraltar. Te cztery terytoria odpowiadają za ponad 95 proc. zidentyfikowanych transakcji, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i ich wartości w dolarach amerykańskich” – pisze organizacja w raporcie.
Wartość rosyjskiego handlu zagranicznego towarami z udziałem podmiotów prawnych zarejestrowanych na brytyjskich terytoriach zamorskich od 24 lutego 2022 r. do stycznia 2025 r. wyniosła co najmniej 8 mld dol. „Zidentyfikowaliśmy co najmniej 29 tys. rosyjskich transakcji handlu zagranicznego za pośrednictwem brytyjskich terytoriów zamorskich. W przeciwieństwie do innych terytoriów zamorskich, Brytyjskie Wyspy Dziewicze są częściej uwzględniane w rosyjskim eksporcie. Może to wskazywać na szczególny priorytet rosyjskich firm w próbach ukrycia swoich dochodów. Kluczowe grupy produktów obejmują produkty naftowe, węgiel z okupowanych terytoriów Ukrainy, śmigłowce i samoloty biznesowe oraz luksusowe jachty” – wyliczają autorzy opublikowanego 26 lutego raportu.
TI ujawniła 160 przypadków eksportu jachtów do Rosji za pośrednictwem firm zarejestrowanych na brytyjskich terytoriach zamorskich od 2022 r. do I kwartału 2024 r. Najczęściej jednostki były transportowane przez Morze Czarne – z Turcji do Soczi i na okupowany Krym.
Organizacja podaje przykłady sprowadzonych jednostek: 46-metrowy jacht „Marlin”, zbudowany przez holenderską stocznię Heesen Yacht, został sprowadzony do Rosji przez Kajmany. Jednostka miała zostać zakupiona dla senatora i miliardera Sulejmana Kerimowa, który podarował go Antonowi Wajno, szefowi administracji prezydenckiej, w zamian za dostęp do rosyjskiego dyktatora.
Jachty „Miss Chocolate” i „Furious” również zostały dostarczone do Rosji za pośrednictwem Farigton Holdings Limited, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Podobnie, jesienią 2022 r., firma z Krymu z branży rolnej – StawropolAgrosojuz kupiła jacht „Harmonia” za około 7,5 mln dol. Według opozycyjnego portalu Wiorstka, jednostka ta miała być przeznaczona dla biznesmena Aleksieja Sagala. To właściciel Arnest Group (branża kosmetyczna) z krymskiego Sewastopola – jeden z tych, których nieduże dotąd w rosyjskiej skali biznesy rozkręciła rozpętana przez Kreml wojna.
Sagal wypłynął na wody wielkiego biznesu, gdy w 2023 r. przejął za symboliczne 1 euro rosyjskie aktywa holenderskiego Heinekena (siedem browarów), który opuścił Rosję w 2023 r. Zobowiązał się wtedy do spłaty 100 mln euro długu browarów.
W 2024 r. zaufani współpracownicy Dmitrija Miedwiediewa, wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, zakupili dla niego w Wielkiej Brytanii nowy jacht „Hurry Up”, ustalił „The Insider”. Zbudowany w tym samym roku w stoczni Princess Yachts w Plymouth w Anglii jacht został wyceniony na 4,3 mln dol. Według rejestrów celnych odbiorcą był Narodowy Fundusz Wsparcia Programów Morskich, powiązany z Ilją Elisejewem, szkolnym kolegą Miedwiediewa. Elisejew jest „portfelem” byłego prezydenta i zarządza jego majątkiem, o czym informował już w 2017 r. Aleksiej Nawalny, zamordowany potem przez rosyjski reżim opozycjonista.
W grudniu 2023 r. Oleg Kożemiako, gubernator Kraju Nadmorskiego kupił luksusowy jacht „Biała Perła” o wartości 60 mln dol. 37-metrowa jednostka została zbudowana we Włoszech w 2021 r. i po raz pierwszy sprowadzona do Rosji w 2022 r. za pośrednictwem spółki offshore WP Management, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
Również w 2023 r. do Rosji dotarł szybki jacht „Pershing 9X” o wartości 10 mln dol. Został zakupiony za pośrednictwem Kajmanów dla Wiktora Medwiedczuka, byłego ukraińskiego parlamentarzysty i ojca chrzestnego córki Putina. Po wybuchu wojny Miedwiedczuk jako zdrajca został zatrzymany przez ukraińskie służby, a we wrześniu 2022 r. wymieniony na jeńców z jednostki Azow. Od tego czasu Medwiedczuk mieszka w Rosji, a miejsce jego pobytu jest pilnie strzeżoną tajemnicą Kremla.
Transparency International zauważa, że każdy jacht wjeżdżający na wody rosyjskie przechodzi odprawę celną, po czym właściciel przekazuje go rosyjskiemu operatorowi. Zarabiają na tym także firmy brytyjskie. Tymczasem Stany Zjednoczone, UE i Wielka Brytania zakazały importu dóbr luksusowych do Rosji od marca 2022 r. – zwraca uwagę rosyjski oddział TI. Organizacja wspiera nową brytyjską strategię antykorupcyjną (2025 r.) w zakresie ujawniania informacji o ostatecznych beneficjentach i zapewnienia przejrzystego dostępu do nich.
„Niestety Transparency International–Rosja od wielu lat obserwuje sytuację, w której nielegalne przepływy finansowe, unikanie płacenia podatków, obchodzenie sankcji i liczne przykłady nieuczciwych zachowań prowadzą do firm i pośredników zarejestrowanych na terytoriach o nieprzejrzystym charakterze” – przyznają autorzy raportu.
