Bardzo wielu ludzi z Zachodu, także z Polski utknęło w portach lotniczych nad Zatoką. Czy są jakieś próby zorganizowania ich ewakuacji, np. do Rijadu, skąd samoloty latają?

Z tego, co się orientuję, nie ma planów, żeby ich stamtąd ewakuować. Sytuacja jest dynamiczna i loty z tamtych lotnisk mogą zostać przywrócone za dzień, może w ciągu kilku dni. Wszyscy pracują nad tym, żeby stało się to jak najszybciej. Dubaj jest międzynarodowym hubem lotniczym i nie chce stracić tego statusu, więc na pewno bardzo dobrze opiekuje się turystami.

Arabia Saudyjska jest atakowana przez Iran, bo jest sojusznikiem USA, ale sama w tej chwili nie wchodzi w konflikt i nie kontratakuje?

Tak, Arabia Saudyjska od dłuższego czasu próbuje zdobyć status mediatora i kraju, który jest neutralny. Ja czasem mówię, że to taka Szwajcaria tego regionu. Chce być obecna w mediacjach, angażuje się w przedsięwzięcia dyplomatyczne, natomiast nie chce wchodzić w otwarty konflikt. Zwłaszcza teraz, gdy trwa święty dla muzułmanów miesiąc Ramadanu. Dlatego po atakach irańskich ograniczyła się do wezwania ambasadora Iranu.

Arabia Saudyjska jest głównym dostawcą ropy naftowej do Polski, zaspokaja 60 proc. naszego popytu. Tymczasem Cieśnina Ormuz zamykająca Zatokę Perską jest zablokowana przez Iran. Czy Saudyjczycy mają alternatywne trasy dostaw, np. przez porty nad Morzem Czerwonym?

Arabia Saudyjska i Emiraty to jedyne państwa w regionie Zatoki, które posiadają infrastrukturę pozwalającą eksportować ropę z pominięciem Cieśniny. Saudyjski ropociąg Petroline (1200 km) łączy pola naftowe Prowincji Wschodniej z portem Yanbu nad Morzem Czerwonym. W trybie awaryjnym może transportować nim do 7 mln baryłek dziennie. To teoretycznie więcej niż cały saudyjski eksport, w praktyce jednak, po odjęciu bieżącego obciążenia rurociągu, pozwala on przekierować około 70 proc. eksportu. Emiraty z kolei mogą przesyłać rurociągiem do terminalu w Fujairah około połowę swojej produkcji, czyli 1,8 mln baryłek dziennie. Kluczowa jest jednak skala całego problemu: przez Cieśninę Ormuz przepływa codziennie 20 mln baryłek, jedna piąta światowego zużycia ropy. Wolna przepustowość alternatywnych rurociągów saudyjskich i emirackich to łącznie 2,6 mln baryłek, czyli tylko 13 proc. tej ilości. Reszta, w tym cały eksport Iraku, Kuwejtu, Kataru i Bahrajnu, które nie posiadają żadnych alternatywnych rurociągów, pozostaje całkowicie zależna od Cieśniny.

Iran zaatakował już saudyjskie instalacje.

Był atak dwóch irańskich dronów na saudyjską rafinerię w Zatoce. Została ona zamknięta, ale skala zniszczeń prawdopodobnie nie jest rozległa, skoro drony zostały zestrzelone. Władze pewnie będą chciały jak najszybciej przywrócić działania rafinerii.