Zanim zaczęły się naloty
Żołnierze amerykańscy na World Defense Show pod Rijadem, początek lutego 2026
Oczywiście wszyscy śledzimy wiadomości, zwracając uwagę na ich źródła, bo jest bardzo dużo dezinformacji. Kilka razy już czytałam, że Kingdom Tower (charakterystyczny 302-metrowy drapacz chmur w Rijadzie – red.) została trafiona.
Dagmara Kowalik
Dagmara Kowalik jest współzałożycielką Saudi Ventue Hub
W poniedziałek była informacja oficjalna, że pięć dronów zostało przechwyconych i zestrzelonych, ale one atakowały bazę wojskową 120 km od Rijadu. To jedyny cel, który byłby ze strategicznego punktu widzenia istotny dla Iranu, bo w stolicy nie ma stacjonujących wojsk (już po naszej rozmowie Iran zaatakował dronami ambasadę USA w stolicy Arabii - red.).
Czytaj więcej
Irański odwet wymierzony w kraje arabskie dotknął również tankowce oraz infrastrukturę naftową. C...
Saudyjczycy są święcie przekonani o sile swojej armii, o bardzo dobrej organizacji i o tym, że tutaj nie będzie żadnego zagrożenia. Oczywiście czytają wiadomości z saudyjskiego X, który jest tu bardzo aktywny, także rządowe agencje publikują tam informacje. Ludzie mają więc dostęp do najświeższych danych. Ekspaci z niepokojem patrzą na to, co dzieje w Dubaju, w Kuwejcie. Arabia Saudyjska zorganizowała transport dla swoich obywateli, którzy znajdowali się właśnie w Kuwejcie, w Bahrajnie i w Emiratach. Mój współpracownik pojechał wczoraj do Kuwejtu po brata.
Z tego, co się orientuję, nie ma planów, żeby ich stamtąd ewakuować. Sytuacja jest dynamiczna i loty z tamtych lotnisk mogą zostać przywrócone za dzień, może w ciągu kilku dni. Wszyscy pracują nad tym, żeby stało się to jak najszybciej. Dubaj jest międzynarodowym hubem lotniczym i nie chce stracić tego statusu, więc na pewno bardzo dobrze opiekuje się turystami.
Tak, Arabia Saudyjska od dłuższego czasu próbuje zdobyć status mediatora i kraju, który jest neutralny. Ja czasem mówię, że to taka Szwajcaria tego regionu. Chce być obecna w mediacjach, angażuje się w przedsięwzięcia dyplomatyczne, natomiast nie chce wchodzić w otwarty konflikt. Zwłaszcza teraz, gdy trwa święty dla muzułmanów miesiąc Ramadanu. Dlatego po atakach irańskich ograniczyła się do wezwania ambasadora Iranu.
Czytaj więcej
W następstwie ataków w pobliżu Cieśniny Ormuz, co najmniej 40 supertankowców oraz mniejsze tankow...
Arabia Saudyjska i Emiraty to jedyne państwa w regionie Zatoki, które posiadają infrastrukturę pozwalającą eksportować ropę z pominięciem Cieśniny. Saudyjski ropociąg Petroline (1200 km) łączy pola naftowe Prowincji Wschodniej z portem Yanbu nad Morzem Czerwonym. W trybie awaryjnym może transportować nim do 7 mln baryłek dziennie. To teoretycznie więcej niż cały saudyjski eksport, w praktyce jednak, po odjęciu bieżącego obciążenia rurociągu, pozwala on przekierować około 70 proc. eksportu. Emiraty z kolei mogą przesyłać rurociągiem do terminalu w Fujairah około połowę swojej produkcji, czyli 1,8 mln baryłek dziennie. Kluczowa jest jednak skala całego problemu: przez Cieśninę Ormuz przepływa codziennie 20 mln baryłek, jedna piąta światowego zużycia ropy. Wolna przepustowość alternatywnych rurociągów saudyjskich i emirackich to łącznie 2,6 mln baryłek, czyli tylko 13 proc. tej ilości. Reszta, w tym cały eksport Iraku, Kuwejtu, Kataru i Bahrajnu, które nie posiadają żadnych alternatywnych rurociągów, pozostaje całkowicie zależna od Cieśniny.
Był atak dwóch irańskich dronów na saudyjską rafinerię w Zatoce. Została ona zamknięta, ale skala zniszczeń prawdopodobnie nie jest rozległa, skoro drony zostały zestrzelone. Władze pewnie będą chciały jak najszybciej przywrócić działania rafinerii.
Dzisiaj miałam dwie rozmowy. Jedną z przedsiębiorcą, który chce zarejestrować tutaj swoją firmę i tylko zastanawia się, kiedy będzie następna okazja do przyjazdu. Jest pewien, że obecny konflikt to tylko kwestia paru tygodni. Druga moja rozmowa była z firmą, która chce się wystawiać tutaj na targach we wrześniu i nie chce rezygnować z tych planów. Naprawdę tutaj sytuacja jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku Kuwejtu czy Bahrajnu, które mają armie dużo mniejsze niż saudyjska. No a poza tym gospodarka tutaj jest na tyle silna i rozgrzana, że ludzie uważają obecny konflikt za incydent, a nie coś, co zaburzy jej działanie.
Wojna z Ukrainą i zachodnie sankcje nie powstrzymały handlu z Rosją, w tym dostaw luksusowych jachtów. Skala teg...
Konflikt na Bliskim Wschodzie wywołał skok cen ropy i gazu oraz przecenę giełd. W Polsce maleje presja kadrowa,...
Stolica Polski dominuje w sektorze usług nowoczesnych, przyciągając globalnych inwestorów dostępem do talentów i...
USA i Izrael uderzyły w Iran, w Polsce trwa spór o ustawę SAFE, pojawia się postęp w rozmowach Ukraina–Rosja, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas