Wyraźnie szykuje się także kryzys w europejskim lotnictwie. W poniedziałek 2 marca poleciały w dół kursy akcji największych przewoźników europejskich. Lufthansa potaniała o 11 proc., Air France KLM o 10 proc., a British Airways aż o 13 proc. Spadały także kursy akcji największych przewoźników azjatyckich. Nikt nie ma wątpliwości, że w bliskiej przyszłości podrożeją bilety lotnicze, chociażby z powodu wyższych cen paliw, bo drożeje ropa naftowa.

Setki tysięcy pasażerów w zawieszeniu przez wojnę USA i Izraela z Iranem

– Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad większością państw Zatoki Perskiej, Irakiem, Iranem i Izraelem oznacza potężne utrudnienia dla setek tysięcy pasażerów. Z samego lotniska w Dubaju korzysta dziennie 250-300 tys. podróżnych, a to tylko jeden z hubów przesiadkowych. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zapowiedział, że weźmie na siebie koszty zakwaterowania i opieki nad uziemionymi pasażerami, ale linie lotnicze i tak poniosą gigantyczne straty. Samo rozładowanie kryzysu potrwa co najmniej kilka dni po wznowieniu lotów – ocenia sytuację Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego, redaktor naczelny w ch-aviation.

Jego zdaniem nieuniknione są straty wizerunkowe związane z osłabieniem pozycji hubów w rejonie Zatoki jako bezpiecznych i wygodnych punktów przesiadkowych, co może osłabić popyt. – Z drugiej strony, na kryzysie mogą skorzystać inne linie oferujące połączenia bezpośrednio z Europy do Azji; pewne korzyści mogą też odczuć linie z Omanu, Jordanii czy Arabii Saudyjskiej: uziemieni podróżni mogą do tych państw przedostać się samochodami – mówi ekspert. – Te mizerne korzyści bledną jednak w porównaniu z chaosem i trudnościami dla tysięcy pasażerów – dodaje.

Na razie informacje o możliwościach przywrócenia lotów są bardzo skąpe. Konflikt nadal nie słabnie. Po raz pierwszy w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie zaatakowane zostały lotniska w Katarze, Dubaju i Bahrajnie.

Arabskie samoloty uziemione na polskich lotniskach

– Loty do Izraela wstrzymaliśmy do 15 marca. A zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego odwołaliśmy również poniedziałkowy rejs do Rijadu – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.