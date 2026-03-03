W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 790 żołnierzy, 5 czołgów, 20 pojazdów opancerzonych, 47 zestawów artyleryjskich, 6 zestawów przeciwlotniczych, 1 529 dronów, 1 jednostkę nawodną, 235 pojazdów (w tym cystern).
Skazany to Jurij Jurow, założyciel i redaktor naczelny prorosyjskiej gazety „XXI wiek”, a także członek władz okupacyjnych i uczestnik walk przeciw Ukrainie. Jurow został uznany winnym usprawiedliwiania i wspierania rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie i szerzenie kremlowskiej narracji.
Zaatakowane miały zostać hangary, w których Rosjanie serwisowali drony rozpoznawcze. Uszkodzone miały zostać trzy obiekty na terenie zakładu.
Nagranie i zdjęcia ilustrujące skutki ataku publikuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
Naprawa mostu ma być sfinansowana w 90 proc. ze środków UE w ramach programu „Polska-Ukraina 2021-2027”. Prace naprawcze mają objąć nie tylko most, ale również podjazdy do niego. Most znajduje się na drodze łączącej Ukrainę z Rumunią.
W rejonie szewczenkowskim Charkowa szczątki strąconego drona uszkodziły okna w bloku mieszkalnym i samochody – informuje mer miasta Ihor Terechow.
Szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać w Moskwie z Erywanem bin Hadżi Yusofem na temat obecnego stanu relacji dwustronnych i perspektyw ich rozwoju. Omawiane mają być też bieżące sprawy znajdujące się na agendzie międzynarodowej i regionalnej.
Informacje takie przekazuje rosyjski dziennik „Izwiestia”, powołując się na doniesienia rosyjskiej ambasady w Niemczech. „Konta rosyjskich obywateli są blokowane lub zamykane prewencyjnie, jeśli ich właściciel nie potwierdzi swojego prawa do pobytu w Niemczech. Od banków wymaga się przeprowadzania dodatkowej weryfikacji wszystkich transakcji oraz dostarczania regulatorom rozszerzonego pakietu dokumentów przy zakładaniu i utrzymywaniu kont” - pisze rosyjski dziennik. To pokłosie umieszczenia przez UE Rosji na liście państw, w których występuje wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1468 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie drony atakował...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie drony atakowały Noworosyjsk w...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ostatnim tygodniu Rosja użyła przeciw Ukrainie ponad 172...
Przez dziesięciolecia Arktyka była postrzegana jako obszar „zamrożonego pokoju”, rządzony przez ekstremalną natu...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński sąd skazał na osiem lat więzie...
