05:57 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 790 żołnierzy, 5 czołgów, 20 pojazdów opancerzonych, 47 zestawów artyleryjskich, 6 zestawów przeciwlotniczych, 1 529 dronów, 1 jednostkę nawodną, 235 pojazdów (w tym cystern).

05:40 Redaktor naczelny prorosyjskiej gazety w okupowanym obwodzie ługańskim skazany in absentia na 12 lat więzienia przez ukraiński sąd

Skazany to Jurij Jurow, założyciel i redaktor naczelny prorosyjskiej gazety „XXI wiek”, a także członek władz okupacyjnych i uczestnik walk przeciw Ukrainie. Jurow został uznany winnym usprawiedliwiania i wspierania rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie i szerzenie kremlowskiej narracji.

04:44 Ukraińcy zaatakowali Zakład Naprawy Samolotów w Eupatorii na okupowanym Krymie

Zaatakowane miały zostać hangary, w których Rosjanie serwisowali drony rozpoznawcze. Uszkodzone miały zostać trzy obiekty na terenie zakładu.

04:41 W wieczornym ataku na Sumy uszkodzony został dwupiętrowy budynek

Nagranie i zdjęcia ilustrujące skutki ataku publikuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

04:36 Ukraina we współpracy z Polską naprawi most na drodze M-19 w obwodzie tarnopolskim

Naprawa mostu ma być sfinansowana w 90 proc. ze środków UE w ramach programu „Polska-Ukraina 2021-2027”. Prace naprawcze mają objąć nie tylko most, ale również podjazdy do niego. Most znajduje się na drodze łączącej Ukrainę z Rumunią.

04:35 Nocny atak dronów na Charków

W rejonie szewczenkowskim Charkowa szczątki strąconego drona uszkodziły okna w bloku mieszkalnym i samochody – informuje mer miasta Ihor Terechow.

04:31 Siergiej Ławrow będzie rozmawiał z drugim ministrem spraw zagranicznych Sułtanatu Brunei

Szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać w Moskwie z Erywanem bin Hadżi Yusofem na temat obecnego stanu relacji dwustronnych i perspektyw ich rozwoju. Omawiane mają być też bieżące sprawy znajdujące się na agendzie międzynarodowej i regionalnej.

04:26 Niemieckie banki prewencyjnie blokują dostęp do kont bankowych Rosjanom, którzy nie potwierdzili prawa do pobytu w Niemczech

Informacje takie przekazuje rosyjski dziennik „Izwiestia”, powołując się na doniesienia rosyjskiej ambasady w Niemczech. „Konta rosyjskich obywateli są blokowane lub zamykane prewencyjnie, jeśli ich właściciel nie potwierdzi swojego prawa do pobytu w Niemczech. Od banków wymaga się przeprowadzania dodatkowej weryfikacji wszystkich transakcji oraz dostarczania regulatorom rozszerzonego pakietu dokumentów przy zakładaniu i utrzymywaniu kont” - pisze rosyjski dziennik. To pokłosie umieszczenia przez UE Rosji na liście państw, w których występuje wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1468 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1468 dniu wojny Foto: PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: