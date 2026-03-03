Od kiedy Viktor Orban w 2010 r. odzyskał władzę, ryzyko jej utraty nigdy nie było dla premiera tak wielkie
Na sześć tygodni przed wyborami parlamentarnymi sytuacja dla reżimu w Budapeszcie jest poważna. Od kiedy Viktor Orbán w 2010 r. odzyskał władzę, ryzyko jej utraty nigdy nie było dla premiera tak wielkie. Jeden z sondaży daje nawet 20 proc. przewagi nad Fideszem opozycyjnej partii Tisza. To mogłoby oznaczać, że ugrupowanie Pétera Magyara zdobywa nawet większość konstytucyjną w węgierskim parlamencie i jest zdolne odwrócić głębokie zmiany ustrojowe wprowadzone przez obecny reżim. Inne instytuty badania opinii publicznej mówią jednak raczej o dziesięciu punktach przewagi. Agregator sondaży Politico daje Tiszy 48 proc. poparcia, a Fideszowi – 39 proc. A to nawet przy niekorzystnym podziale mandatów dla opozycji wystarczyłoby do odsunięcia Viktora Orbána od władzy.
– Nic nie jest jeszcze przesądzone. Orbán uruchomi teraz całe zasoby propagandowe i finansowe państwa, aby zmienić nastawienie swoich wyborców – zaleca jednak w rozmowie z „Rz” ostrożność Andrzej Sadecki, dyrektor Departamentu Europy Środkowej w warszawskim Ośrodku Studiów Wschodnich.
Tym razem węgierski przywódca poszedł nawet o krok dalej. Uczynił zakładnikiem swojej kampanii Ukrainę. Zablokował w Brukseli zarówno wypłatę przez UE 90 mld euro dla Kijowa na podtrzymanie wysiłku wojennego w tym i przyszłym r., jak i kolejny pakiet sankcji nałożonych na Rosję. Napisał też list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego, w którym zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że „od lat” starał się wciągnąć Węgry do wojny w Ukrainie i w tym celu wszedł w konszachty z węgierską opozycją. Oskarżył ponadto Kijów o udział w spisku, którego celem jest zmiana reżimu w Budapeszcie.
Formalnie powodem ataku Orbána jest wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń”, który przebiega przez Ukrainę.
– Ci sami, którzy wysadzili Nord Stream 2, zniszczyli też rurociąg „Przyjaźń” – uznał szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó.
Ukraińskie władze podtrzymują jednak, że instalacja została trafiona przez Rosjan i stąd wymaga naprawy. Orbán nie tylko nie przyjmuje tego do wiadomości, ale kazał nawet zabezpieczyć instalacje energetyczne na terenie samych Węgier tak jakby groził im bezpośredni atak ze strony Ukraińców.
– To jest klasyczny ruch propagandowy Orbána, jaki powtarza przed każdymi wyborami. Nie działa on jednak po części dlatego, że teraz Facebook w większym stopniu eliminuje boty. To sprzyja Tisza i jej liderowi Péterowi Magyarowi, który publikuje autentyczne posty – mówi „Rz” węgierski dziennikarz związany z polską Fundacją Reporterów Szabolcs Panyi.
W podobny sposób nie wypaliła też inna klasyczna zagrywka reżimu: „kompromaty” na politycznych przeciwników. W internetowej sieci pojawiło się zdjęcie pustego pokoju, w którym noc ze swoją byłą narzeczoną spędził Magyar. Spodziewano się, że wkrótce opinia publiczna zobaczy nagrania pary w kompromitującej sytuacji, być może z narkotykami. Lider opozycji uprzedził jednak cios, a oskarżycielski materiał ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego.
Opozycja sama przystąpiła natomiast na tym polu do ataku, publikując materiały o zanieczyszczeniu spowodowanym przez zakłady produkcji baterii jednego z międzynarodowych koncernów na terenie Węgier. Tiszy pomogło także wycofanie się z wyborczej rozgrywki niektórych ugrupowań opozycyjnych: Momentum, LMP i Dialog.
– Kluczem do zrozumienia załamania poparcia dla Fideszu jest przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza na Węgrzech. Kraj od kilku lat nie rośnie, drożyzna coraz mocniej uderza w dochody rodzin. W tej sytuacji dopłaty socjalne dla wybranych grup społecznych, jak nauczyciele czy wojskowi na ostatniej prostej kampanii wyborczej mogą nie wystarczyć, aby zniwelować przewagę Tiszy. Przynajmniej na razie – podkreśla Andrzej Sadecki. Wskazuje on także na wieloletnie zaniedbania w edukacji czy służbie zdrowia, których nie da się w krótkim czasie nadrobić.
