Korpus Strażników Rewolucji: Cieśnina Ormuz jest zamknięta. Będziemy strzelać

Iran ostrzega przed próbami przeprawy przez Cieśninę Ormuz
– Cieśnina (Ormuz) jest zamknięta. Jeśli ktokolwiek będzie próbował nią przepłynąć, bohaterscy Strażnicy Rewolucji i regularna marynarka wojenna sprawią że te statki zapłoną – oświadczył Jabari, cytowany przez irańską telewizję państwową. – Nie przybywajcie w ten rejon – dodał.
Jak zauważa agencja Reutera, jest to jak dotąd najpoważniejsze ostrzeżenie płynące z Iranu w kwestii żeglugi przez strategiczną Cieśninę, nad którą kontrolę sprawuje Iran. W normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. ropy naftowej transportowanej drogą morską. To ropa eksportowana m.in. przez Arabię Saudyjską, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Cieśnina została zamknięta w odwecie za atak USA i Izraela na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. W sobotnich nalotach na cele w Iranie zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei.
W ostatnich dniach w rejonie Cieśniny Ormuz uszkodzonych zostało co najmniej pięć tankowców, zginęło dwóch marynarzy – podaje Al Jazeera. W poniedziałek Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku na powiązany z USA tankowiec w rejonie Cieśniny Ormuz. Drony miały zaatakować tankowiec ATHE NOVA, który – według strony irańskiej – po ataku stanął w płomieniach.
Większość ropy transportowanej przez wody Cieśniny Ormuz trafia do Azji, głównie do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Przez wody Cieśniny Ormuz przepływa też ok. 30 proc. dostaw paliwa lotniczego do Europy i ok. 20 proc. eksportu skroplonego gazu (LNG).
Ceny ropy naftowej (stan na 2 marca 2026 roku)
We wtorek ceny ropy nadal rosną. Cena ropy Brent osiągnęła wartość 79,44 dolarów za baryłkę, cena ropy West Texas Intermediate wzrosła do 72,4 dolara. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiada już podjęcie przez USA działań, które mają przeciwdziałać dalszym wzrostom.
Szef kancelarii premier Japonii Minoru Kihara poinformował na konferencji prasowej, że Ministerstwo Transportu Japonii poleciło Japońskiemu Stowarzyszeniu Armatorów, by podjęło wszelkie działania mające zapewnić bezpieczeństwo załogom statków w rejonie Zatoki Perskiej. Należące do japońskich armatorów statki mają unikać wód Zatoki Perskiej, a te, które znajdują się w jej regionie, mają stanąć na kotwicy w bezpiecznym miejscu.
