Korpus Strażników Rewolucji: Cieśnina Ormuz jest zamknięta. Będziemy strzelać

– Cieśnina (Ormuz) jest zamknięta. Jeśli ktokolwiek będzie próbował nią przepłynąć, bohaterscy Strażnicy Rewolucji i regularna marynarka wojenna sprawią że te statki zapłoną – oświadczył Jabari, cytowany przez irańską telewizję państwową. – Nie przybywajcie w ten rejon – dodał.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Przez Cieśninę Ormuz przepływa 20 proc. ropy transportowanej drogą morską

Jak zauważa agencja Reutera, jest to jak dotąd najpoważniejsze ostrzeżenie płynące z Iranu w kwestii żeglugi przez strategiczną Cieśninę, nad którą kontrolę sprawuje Iran. W normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. ropy naftowej transportowanej drogą morską. To ropa eksportowana m.in. przez Arabię Saudyjską, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Cieśnina została zamknięta w odwecie za atak USA i Izraela na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. W sobotnich nalotach na cele w Iranie zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei.