54 min. 0 sek.

Rosja i Chiny chcą zmienić mapy świata. Arktyka, tu zacznie się konflikt

Przez dziesięciolecia Arktyka była postrzegana jako obszar „zamrożonego pokoju”, rządzony przez ekstremalną naturę, a nie wielką politykę. Jednak postępujące zmiany klimatyczne i topnienie pokrywy lodowej drastycznie zmieniły ten krajobraz, odsłaniając ogromne złoża surowców oraz perspektywę nowych, krótszych dróg morskich.

„Dzisiaj region ten staje się areną nowej zimnej wojny, w której o wpływy rywalizują globalne mocarstwa, takie jak Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone” – twierdzi dr Maciej Zborowski, prodziekan Wydziału Zarządzania, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gość kolejnego odcinka „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka.

Gra o północną drogę morską i dominację handlową

Głównym motorem zainteresowania Arktyką jest ekonomia, a konkretnie skrócenie globalnych szlaków handlowych. Tradycyjna droga z Azji do Europy przez Kanał Sueski trwa około 30 dni, podczas gdy przejście północno-wschodnie (nazywane przez Rosjan Północną Drogą Morską) pozwala skrócić ten czas o około jedną trzecią. Jak zauważa dr Maciej Zborowski, kontrola nad tymi szlakami to potężne narzędzie geopolityczne:

„Jeśliby się okazało, że warunki klimatyczne na tyle odpuszczą, że będzie możliwa regularna, całoroczna żegluga po północnych obrzeżach Rosji, to trudno nie pokusić się aż o taki scenariusz, że Rosja nagle niektórym statkom handlowym nie pozwoli wejść w tę drogę i proszę, zapraszamy naokoło przez Kanał Sueski i mnóstwo komplikacji, perturbacji” – twierdzi dr Zborowski.

Obecnie w handlu tą drogą dominują Rosja i Chiny, a współpraca między tymi państwami jest coraz bardziej widoczna. Dla Rosji skrócenie trasy oznacza nie tylko oszczędności na paliwie, ale także szansę na ominięcie zachodnich sankcji i blokad.