Japoński indeks Nikkei 225 stracił podczas wtorkowej sesji 3,06 proc., a południowokoreański KOSPI spadł aż o 7,24 proc. Dla głównego indeksu giełdy w Seulu wtorek był najgorszym dniem od 19 miesięcy (w poniedziałek ta giełda była zamknięta ze względu na święto). Ciągnęły go w dół akcje koncernów Samsung Electronics i SK Hynix, które spadły odpowiednio o niemal 10 proc. i 12 proc. Ich przecena była jednak spowodowana nie tyle przez wojnę na Bliskim Wschodzie, co przez doniesienia, że masowa produkcja Samsunga w fabryce w Taylor w Teksasie została przesunięta z tego roku na 2027 rok.
Akcje niektórych koreańskich spółek zbrojeniowych rosły natomiast bardzo mocno. Papiery firmy Hanwha Aerospace zdrożały o 20 proc., a akcje producenta systemów przeciwlotniczych LIG Nex1 aż o 30 proc. Notowania spółki Hyundai Rotem, producenta czołgów K2, poszły w górę o 8 proc.
Tajwański Taiex spadł o 2,2 proc., a Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, zniżkował o 1,1 proc. Pakistański indeks KSE-30 tąpnął o ponad 10 proc. i wszedł w rynek „niedźwiedzia”.
Wtorkowa sesja w Europie również zaczęła się od spadków. Niemiecki DAX tracił na jej początku 1,8 proc., francuski CAC 40 spadał o 1,3 proc., włoski FTSE MIB zniżkował o 2,3 proc., a polski WIG 20 szedł w dół o 1,9 proc.
Do przeceny w Azji doszło pomimo tego, że poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się zadziwiająco pozytywnie. Nasdaq Composite wzrósł o 0,36 proc., S&P 500 zyskał 0,04 proc., a Dow Jones Industrial spadł tylko o 0,15 proc.
W poniedziałek mocno rosły na Wall Street spółki z sektora obronnego i energetycznego. Wśród najlepszych spółek S&P 500 znalazły się Northrop Grumman (+6 proc.) i Palantir (+5,8 proc.). Skok Nvidii o około 3 proc. pomógł podnieść cały szeroki rynek.
„Historycznie to, co w krótkim terminie wygląda na kryzys geopolityczny, z perspektywy rynku w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w dużej mierze się rozwiązuje. A jeśli nie, to zazwyczaj dlatego, że pojawia się spowolnienie gospodarcze, którego kryzys geopolityczny nie był przyczyną” – napisał Ryan Detrick, główny strateg rynkowy Carson Group. „Uważamy, że rynek od miesiąca już wyceniał możliwość konfliktu, co może ograniczyć rozmiar dalszych spadków i spowodować szybsze odbicie, gdy pojawi się prawdopodobna ścieżka rozwiązania konfliktu” – dodał Detrick.
