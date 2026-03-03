Pałac Golestan
W wyniku nalotów ucierpiał jeden z najważniejszych zabytków Teheranu
Pałac Golestan znajduje się w samym centrum Teheranu i został wpisany na listę UNESCO w 2013 r. To dawny pałac szachów Iranu i jeden z najstarszych zabytków stolicy. Większość królewskich budynków pochodzi z XIX wieku. Obiekt uchodzi jednocześnie za arcydzieło epoki Kadżarów i stanowi przykład udanego połączenia perskiego rzemiosła oraz architektury z zachodnimi wpływami.
Czytaj więcej
Nadal nikt nie ma pewności, kiedy zostanie otwarta przestrzeń nad krajami Bliskiego Wschodu dotkn...
Agencja informacyjna ISNA podała, że w wyniku ataku powietrznego USA i Izraela na południowy Teheran w niedzielny wieczór części Pałacu Golestan zostały uszkodzone.
W wyniku fali uderzeniowej spowodowanej eksplozją szczególnie ucierpiały okna, drzwi i lustra, co widać na nagraniu opublikowanym na profilu Al Jazeera English w serwisie X.
Na razie nie wiadomo, jaka dokładnie jest skala strat.
UNESCO wyraziło zaniepokojenie atakiem na zabytek, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa, publikując komunikat w tej sprawie. Organizacja przekazała wszystkim zainteresowanym stronom współrzędne geograficzne obiektów wpisanych na listę oraz obiektów o znaczeniu narodowym, co potencjalnie może pomóc uniknąć kolejnych szkód. Jednocześnie UNESCO przypomina, że dobra kultury są chronione na mocy prawa międzynarodowego.
USA (w ramach operacji „Epicka furia”) oraz Izrael (w ramach operacji „Ryczący lew”) atakują cele w Iranie, na co Iran odpowiada atakami odwetowymi. Izrael i USA atakują m.in. irańskie ośrodki decyzyjne, przez co szczególnie narażony na ataki jest Teheran, stolica kraju.
Cele ataków USA i Izraela w Teheranie (stan na 2 marca, na godzinę 15.00)
W dotychczasowych atakach USA i Izraela na Iran miało zginąć blisko 800 osób. We wtorek pojawiły się doniesienia, że Izrael uderzył m.in. na pałac prezydencki i siedzibę Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Iran nie potwierdził tych doniesień
Izraelskie Siły Obronne (armia Izraela, IDF) podjęła działania w południowym Libanie - wynika z komunikatu wydan...
W rozmowie z Fox News premier Izraela Beniamin Netanjahu przyznał, że wojna Izraela przeciw Iranowi może „potrwa...
Ebrahim Jabari, doradca komendanta Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył w poniedziałek, że Cieśnin...
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że Sojusz nie zamierza angażować się bezpośrednio w narastający...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas