Pałac Golestan znajduje się w samym centrum Teheranu i został wpisany na listę UNESCO w 2013 r. To dawny pałac szachów Iranu i jeden z najstarszych zabytków stolicy. Większość królewskich budynków pochodzi z XIX wieku. Obiekt uchodzi jednocześnie za arcydzieło epoki Kadżarów i stanowi przykład udanego połączenia perskiego rzemiosła oraz architektury z zachodnimi wpływami.

W jakim stanie jest Pałac Golestan?

Agencja informacyjna ISNA podała, że w wyniku ataku powietrznego USA i Izraela na południowy Teheran w niedzielny wieczór części Pałacu Golestan zostały uszkodzone.

W wyniku fali uderzeniowej spowodowanej eksplozją szczególnie ucierpiały okna, drzwi i lustra, co widać na nagraniu opublikowanym na profilu Al Jazeera English w serwisie X.