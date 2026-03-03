Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pałac Golestan w Teheranie został uszkodzony. Zabytek jest na liście UNESCO

Zabytkowy Pałac Golestan w Teheranie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, został poważnie uszkodzony w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Do sieci trafiły zdjęcia i filmy pokazujące, w jakim obecnie stanie jest obiekt.

Publikacja: 03.03.2026 11:13

W wyniku nalotów ucierpiał jeden z najważniejszych zabytków Teheranu

Pałac Golestan

W wyniku nalotów ucierpiał jeden z najważniejszych zabytków Teheranu

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała, arb

Pałac Golestan znajduje się w samym centrum Teheranu i został wpisany na listę UNESCO w 2013 r. To dawny pałac szachów Iranu i jeden z najstarszych zabytków stolicy. Większość królewskich budynków pochodzi z XIX wieku. Obiekt uchodzi jednocześnie za arcydzieło epoki Kadżarów i stanowi przykład udanego połączenia perskiego rzemiosła oraz architektury z zachodnimi wpływami.

Czytaj więcej

Lotniczy chaos na Bliskim Wschodzie. Pasażerowie zamknięci w złotych klatkach
Transport
Lotniczy chaos na Bliskim Wschodzie. Pasażerowie zamknięci w złotych klatkach

W jakim stanie jest Pałac Golestan?

Agencja informacyjna ISNA podała, że w wyniku ataku powietrznego USA i Izraela na południowy Teheran w niedzielny wieczór części Pałacu Golestan zostały uszkodzone. 

W wyniku fali uderzeniowej spowodowanej eksplozją szczególnie ucierpiały okna, drzwi i lustra, co widać na nagraniu opublikowanym na profilu Al Jazeera English w serwisie X.

Reklama
Reklama

Na razie nie wiadomo, jaka dokładnie jest skala strat.

UNESCO wyraziło zaniepokojenie atakiem na zabytek, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa, publikując komunikat w tej sprawie. Organizacja przekazała wszystkim zainteresowanym stronom współrzędne geograficzne obiektów wpisanych na listę oraz obiektów o znaczeniu narodowym, co potencjalnie może pomóc uniknąć kolejnych szkód. Jednocześnie UNESCO przypomina, że dobra kultury są chronione na mocy prawa międzynarodowego.

Od 28 lutego USA i Izrael bombardują Teheran

USA (w ramach operacji „Epicka furia”) oraz Izrael (w ramach operacji „Ryczący lew”) atakują cele w Iranie, na co Iran odpowiada atakami odwetowymi. Izrael i USA atakują m.in. irańskie ośrodki decyzyjne, przez co szczególnie narażony na ataki jest Teheran, stolica kraju.

Cele ataków USA i Izraela w Teheranie (stan na 2 marca, na godzinę 15.00)

Cele ataków USA i Izraela w Teheranie (stan na 2 marca, na godzinę 15.00)

Foto: PAP

W dotychczasowych atakach USA i Izraela na Iran miało zginąć blisko 800 osób. We wtorek pojawiły się doniesienia, że Izrael uderzył m.in. na pałac prezydencki i siedzibę Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Iran nie potwierdził tych doniesień

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Izraelska armia podjęła działania w południowym Libanie
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wchodzi do Libanu. Netanjahu daje zielone światło
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Izraelski myśliwiec
Konflikty zbrojne
Drony zaatakowały ambasadę USA. Stany Zjednoczone ewakuują dyplomatów
Iran ostrzega przed próbami przeprawy przez Cieśninę Ormuz
Konflikty zbrojne
Korpus Strażników Rewolucji: Cieśnina Ormuz jest zamknięta. Będziemy strzelać
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Mark Rutte
Konflikty zbrojne
NATO nie planuje udziału w konflikcie USA–Izrael–Iran
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama