Od soboty USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie w ramach operacji Epicka Furia (operacja amerykańska) i Ryczący Lew (operacja izraelska). Iran w odwecie zaczął atakować cele w Izraelu, ale także w krajach Zatoki Perskiej, które są sojusznikami USA – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Bahrajnie. Donald Trump w rozmowie z „New York Times” mówił, że ataki na Iran mogą potrwać ok. czterech tygodni. Trump zapewnia jednak, że USA są gotowe nawet na jeszcze dłuższy konflikt. Jak dotąd w wyniku działań odwetowych Iranu zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.
W sobotnich uderzeniach powietrznych na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei (w poniedziałek pojawiła się informacja, że w wyniku obrażeń doznanych w ataku zmarła też jego żona).
Netanjahu w rozmowie z Fox News zapewnił, że wojna z Iranem nie będzie trwała wiele lat. – Powiedziałem że to może być szybkie i stanowcze (działanie). Może potrwać przez pewien czas, ale nie potrwa przez lata. To nie jest niekończąca się wojna – zapewnił izraelski premier. Wcześniej o tym, że wojna z Iranem nie będzie niekończącym się konfliktem zapewniał sekretarz obrony USA Pete Hegseth.
Cele ataków USA i Izraela w Teheranie (stan na 2 marca, na godzinę 15.00)
W ocenie izraelskiego premiera wojna z Iranem jest szansą na trwały pokój na Bliskim Wschodzie, w tym na normalizację stosunków Izraela z Arabią Saudyjską. Na pytanie, czy dostrzega możliwość zapanowania trwałego pokoju w regionie Netanjahu odparł: „Tak, dostrzegam”.
Szef izraelskiego rządu mówił też, że działania USA i Izraela wymierzone w Iran (celami ataków są m.in. ośrodki kierowania państwem) stwarzają warunki do realizacji scenariusza, w którym Irańczycy obalają rządy ajatollahów.
– Oczywiście od Irańczyków zależy ostateczna zmiana rządu, ale my stwarzamy – Ameryka i Izrael wspólnie stwarzają – warunki aby mogli to zrobić – stwierdził. Wcześniej zarówno Trump, jak i Netanjahu apelowali do Irańczyków o obalenie obecnego reżimu. Jednak wypowiadając się na temat działań militarnych przeciw Iranowi w poniedziałek Trump nie mówił już o zmianie rządu, lecz o tym, że atak miał na celu uniemożliwienie pozyskania broni atomowej przez Iran. Władze w Teheranie oficjalnie zaprzeczają, jakoby do tego dążyły i zapewniają, że wzbogacają uran na potrzeby swojej energetyki jądrowej. Drugim celem ataku na Iran ma być uderzenie w program rakietowy realizowany przez Teheran.
Netanjahu, uzasadniając atak na Iran, przekonywał że Teheran pracował nad stworzeniem nowych ośrodków nuklearnych, które miały umożliwić pracę nad bronią atomową, a także rozwój programu rakietowego. – Musieliśmy podjąć działanie teraz i to zrobiliśmy. Inaczej irański reżim masowych morderców mógłby w przyszłości bezkarnie podejmować działania – dodał.
Izrael, który w poniedziałek rozszerzył konflikt na Liban, atakując cele związane z Hezbollahem na południowych przedmieściach Bejrutu po tym, jak Hezbollah wystrzelił rakiety w stronę Izraela, w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie zbombardował Bejrut. Celem ataku – jak podaje izraelska armia – miały być centra dowodzenia Hezbollahu oraz składy broni tej organizacji, wspieranej przez Iran. Z kolei Hezbollah miał zaatakować, przy użyciu dronów, izraelską bazę Sił Powietrznych. Oznacza to, że organizacja nie posłuchała wezwania władz Libanu, które nakazały jej powstrzymanie się od działań militarnych.
W nocy pojawiła się informacja, że dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Nad dzielnicą, w której znajdują się placówki dyplomatyczne w stolicy Arabii Saudyjskiej widać było słup gęstego dymu. W ambasadzie, w wyniku ataku dronów, miało dojść do pożaru. Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej wydała we wtorek ostrzeżenie dla obywateli USA w tym kraju, by nie zbliżali się do instalacji wojskowych. Ambasada zaleciła też obywatelom USA, by – do odwołania – nie zgłaszali się do placówki ze względu na jej uszkodzenie w nocnym ataku
Trump w rozmowie z telewizją informacyjną NewsNation zapowiedział, że wkrótce wszyscy zobaczą odwet za atak na ambasadę USA i za śmierć amerykańskich żołnierzy w działaniach odwetowych Iranu. W rozmowie z dziennikarką NewsNation Trump miał stwierdzić jednocześnie, że nie uważa, by Stany Zjednoczone, w ramach działań przeciw Iranowi, były zmuszone do interwencji lądowej w tym kraju.
Nad ranem syreny rozległy się też w Bahrajnie. Zaatakowana miała zostać baza sił powietrznych w tym kraju. O ataku poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
Departament Stanu USA rozpoczął ewakuację części personelu dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych z Bahrajnu, Iraku, Jordanii, Kataru i Kuwejtu. Ewakuowane są również rodziny dyplomatów. Ambasada w Kuwejcie poinformowała, że będzie zamknięta do odwołania.
W poniedziałek przedstawiciele administracji USA poinformowali Kongres o dotychczasowym przebiegu działań militarnych przeciw Iranowi. Przed spotkaniem z parlamentarzystami sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił, że do ataku doszło, ponieważ istniało bezpośrednie zagrożenie dla sił USA w regionie. Wynikało ono z tego, że Waszyngton wiedział, iż Izrael zamierza zaatakować Iran i spodziewał się odwetu wymierzonego m.in. w Amerykanów.
Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca)
– Ponieważ Izrael był zdeterminowany do działania z USA lub bez nich, nasz głównodowodzący i administracja... musieli podjąć bardzo trudną decyzję – oświadczył po spotkaniu z przedstawicielami administracji spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Johnson dodał, że administracja USA prowadzi obecnie operację militarną o „ograniczonej skali, ograniczonych celach, absolutnie niezbędną z punktu widzenia obronności”.
Z przedstawicielami Kongresu spotkali się sekretarz stanu, a także Hegseth, dyrektor CIA John Ratcliffe i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine.
Przedstawiciele Partii Demokratycznej zwracają uwagę, że konstytucja daje Kongresowi, a nie prezydentowi USA, wyłączne prawo do wypowiadania wojny innym krajom. Formalnie jednak USA nie rozpoczęły wojny z Iranem.
