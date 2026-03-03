Izrael, który w poniedziałek rozszerzył konflikt na Liban, atakując cele związane z Hezbollahem na południowych przedmieściach Bejrutu po tym, jak Hezbollah wystrzelił rakiety w stronę Izraela, w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie zbombardował Bejrut. Celem ataku – jak podaje izraelska armia – miały być centra dowodzenia Hezbollahu oraz składy broni tej organizacji, wspieranej przez Iran. Z kolei Hezbollah miał zaatakować, przy użyciu dronów, izraelską bazę Sił Powietrznych. Oznacza to, że organizacja nie posłuchała wezwania władz Libanu, które nakazały jej powstrzymanie się od działań militarnych.

Atak dronów na ambasadę USA w Arabii Saudyjskiej

W nocy pojawiła się informacja, że dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Nad dzielnicą, w której znajdują się placówki dyplomatyczne w stolicy Arabii Saudyjskiej widać było słup gęstego dymu. W ambasadzie, w wyniku ataku dronów, miało dojść do pożaru. Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej wydała we wtorek ostrzeżenie dla obywateli USA w tym kraju, by nie zbliżali się do instalacji wojskowych. Ambasada zaleciła też obywatelom USA, by – do odwołania – nie zgłaszali się do placówki ze względu na jej uszkodzenie w nocnym ataku

Trump w rozmowie z telewizją informacyjną NewsNation zapowiedział, że wkrótce wszyscy zobaczą odwet za atak na ambasadę USA i za śmierć amerykańskich żołnierzy w działaniach odwetowych Iranu. W rozmowie z dziennikarką NewsNation Trump miał stwierdzić jednocześnie, że nie uważa, by Stany Zjednoczone, w ramach działań przeciw Iranowi, były zmuszone do interwencji lądowej w tym kraju.

Nad ranem syreny rozległy się też w Bahrajnie. Zaatakowana miała zostać baza sił powietrznych w tym kraju. O ataku poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Departament Stanu USA rozpoczął ewakuację części personelu dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych z Bahrajnu, Iraku, Jordanii, Kataru i Kuwejtu. Ewakuowane są również rodziny dyplomatów. Ambasada w Kuwejcie poinformowała, że będzie zamknięta do odwołania.

Amerykanie zaatakowali Iran, bo obawiali się zagrożenia, wynikającego z samodzielnego ataku Izraela?

W poniedziałek przedstawiciele administracji USA poinformowali Kongres o dotychczasowym przebiegu działań militarnych przeciw Iranowi. Przed spotkaniem z parlamentarzystami sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił, że do ataku doszło, ponieważ istniało bezpośrednie zagrożenie dla sił USA w regionie. Wynikało ono z tego, że Waszyngton wiedział, iż Izrael zamierza zaatakować Iran i spodziewał się odwetu wymierzonego m.in. w Amerykanów.