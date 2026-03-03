Prezes NBP Adam Glapiński
Wynik ankiety był niemal jednogłośny, bo spośród 18 ekonomistów i zespołów analitycznych tylko jeden (Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej) postawił, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian.
Argumenty za obniżką? – Jeśli marcowa projekcja NBP nie pokaże nic niepokojącego, a nic tego nie zapowiada, i nie wystąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzne, to w moim przekonaniu marzec będzie dobrym momentem na kolejną obniżkę stóp procentowych – mówił podczas konferencji po lutowym posiedzeniu prezes NBP Adam Glapiński. Oczywiście podkreślał, że to wyłącznie jego zdanie, niemniej później o marcowej obniżce ciepło wypowiadali się w mediach też inni członkowie RPP, np. Gabriela Masłowska, Ludwik Kotecki czy Henryk Wnorowski (acz np. Ireneusz Dąbrowski oceniał, że bezpieczniejszym miesiącem na obniżkę byłby kwiecień).
Nową projekcję NBP opinia publiczna pozna pod koniec tygodnia, niemniej prezes Glapiński mówił już kilka dni temu, że ścieżka inflacji w dokumencie będzie bliska celowi inflacyjnemu 2,5 proc. w tym i przyszłym roku. Słowem: wszystko zgodnie z planem. Jeśli zaś chodzi o dane z gospodarki, które poznaliśmy od lutowego posiedzenia, to były one pozytywne z punktu widzenia RPP: inflacja spadła w styczniu do 2,2 proc. r/r (z 2,4 proc. w grudniu), a dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, po silnym grudniu (aż +8,6 proc. r/r), w styczniu wyraźnie opadła – do +6,1 proc. r/r, najniżej od pięciu lat.
Szkopuł tylko w trzech kluczowych słowach z lutowej wypowiedzi Glapińskiego: „niespodziewane wydarzenia zewnętrzne”. Trudno za takowy nie uznać ataku USA i Izraela na Iran. To w poniedziałek silnie podbiło ceny ropy naftowej na globalnych rynkach: baryłka ropy Brent podrożała w pierwszej reakcji nawet do ponad 80 dolarów, wobec około 73 dol. tuż przed weekendem, o nawet poniżej 60 dolarach w grudniu 2025 r. nie wspominając.
Słowem: sytuacja zrobiła się bardzo niepewna i jest ryzykiem w górę dla perspektyw inflacji także w Polsce. – Wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie rodzi niepewność co do inflacji w kolejnych miesiącach, a w szczególności, czy dotychczasowy trend jej schodzenia w dół nie zostanie zatrzymany. Dużo zależeć będzie od tego jak długo ten konflikt będzie trwać – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. – Do środy dużo się jeszcze może wydarzyć, przede wszystkim ochłonąć powinny rynki finansowe. Wydaje mi się, że jeśli sytuacja się uspokoi, to RPP w tym tygodniu tę „odkładaną w czasie” decyzję o obniżce stóp podejmie, natomiast pod znakiem zapytania stoi jeszcze jedna przewidywana przeze mnie w tym roku – kwietniowa – obniżka stóp procentowych – dodaje. Zresztą wydarzenia w Iranie, choć stanowią czynnik ryzyka dla cen paliw, to nie zatrzymają obniżki stóp procentowych w środę także m.in. według ekonomistów PKO Banku Polskiego i Banku Millennium.
Z drugiej strony, w zaistniałych okolicznościach Rada Polityki Pieniężnej może jednak zdecydować, że woli poczekać na rozwój wydarzeń. Tym bardziej, że wszak bardzo dużą część luzowania monetarnego już wykonała w 2025 r., teraz – używając terminologii prezesa Glapińskiego – już wyłącznie „cyzeluje” poziom stóp procentowych. To był zresztą jeden z argumentów Soroczyńskiego z KIG za utrzymaniem stóp bez zmian, wyrażonych jeszcze w piątek. – Niektórzy członkowie RPP wspominali, że widzą dla tego roku docelowy poziom stopy referencyjnej w okolicach 3,50 proc., czyli tylko o dwie obniżki o 25 punktów bazowych w dół. Czy jest sens „wystrzelać się” z pierwszej korekty już w marcu? – zastanawiał się przypominając przy tym, że wciąż Rada nie dysponuje ostatecznymi danymi o inflacji za styczeń i luty (GUS dane przeliczone przy nowym koszyku inflacyjnym poda w połowie marca). – Aż by się chciało zaczekać – ocenia.
