Czy atak na Iran wstrzyma Radę?

Szkopuł tylko w trzech kluczowych słowach z lutowej wypowiedzi Glapińskiego: „niespodziewane wydarzenia zewnętrzne”. Trudno za takowy nie uznać ataku USA i Izraela na Iran. To w poniedziałek silnie podbiło ceny ropy naftowej na globalnych rynkach: baryłka ropy Brent podrożała w pierwszej reakcji nawet do ponad 80 dolarów, wobec około 73 dol. tuż przed weekendem, o nawet poniżej 60 dolarach w grudniu 2025 r. nie wspominając.

Słowem: sytuacja zrobiła się bardzo niepewna i jest ryzykiem w górę dla perspektyw inflacji także w Polsce. – Wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie rodzi niepewność co do inflacji w kolejnych miesiącach, a w szczególności, czy dotychczasowy trend jej schodzenia w dół nie zostanie zatrzymany. Dużo zależeć będzie od tego jak długo ten konflikt będzie trwać – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. – Do środy dużo się jeszcze może wydarzyć, przede wszystkim ochłonąć powinny rynki finansowe. Wydaje mi się, że jeśli sytuacja się uspokoi, to RPP w tym tygodniu tę „odkładaną w czasie” decyzję o obniżce stóp podejmie, natomiast pod znakiem zapytania stoi jeszcze jedna przewidywana przeze mnie w tym roku – kwietniowa – obniżka stóp procentowych – dodaje. Zresztą wydarzenia w Iranie, choć stanowią czynnik ryzyka dla cen paliw, to nie zatrzymają obniżki stóp procentowych w środę także m.in. według ekonomistów PKO Banku Polskiego i Banku Millennium.

RPP już tylko „cyzeluje” ws. stóp procentowych

Z drugiej strony, w zaistniałych okolicznościach Rada Polityki Pieniężnej może jednak zdecydować, że woli poczekać na rozwój wydarzeń. Tym bardziej, że wszak bardzo dużą część luzowania monetarnego już wykonała w 2025 r., teraz – używając terminologii prezesa Glapińskiego – już wyłącznie „cyzeluje” poziom stóp procentowych. To był zresztą jeden z argumentów Soroczyńskiego z KIG za utrzymaniem stóp bez zmian, wyrażonych jeszcze w piątek. – Niektórzy członkowie RPP wspominali, że widzą dla tego roku docelowy poziom stopy referencyjnej w okolicach 3,50 proc., czyli tylko o dwie obniżki o 25 punktów bazowych w dół. Czy jest sens „wystrzelać się” z pierwszej korekty już w marcu? – zastanawiał się przypominając przy tym, że wciąż Rada nie dysponuje ostatecznymi danymi o inflacji za styczeń i luty (GUS dane przeliczone przy nowym koszyku inflacyjnym poda w połowie marca). – Aż by się chciało zaczekać – ocenia.