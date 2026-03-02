Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego odnotował najniższy wynik od pół roku?

Jakie są prognozy na przyszłość mimo obecnego spadku wskaźnika PMI?

W jaki sposób dane z innych źródeł, takich jak GUS, mogą różnić się od wyników PMI?

Jakie są opinie ekspertów na temat przydatności PMI jako wskaźnika koniunktury dla Polski?

Odczyt PMI 47,1 pkt jest wyraźnie gorszy nie tylko od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (49,4 pkt), ale nawet od najbardziej pesymistycznej z nich (48,8 pkt).

Reklama Reklama

Wynik jest dużym rozczarowaniem. W ostatnich miesiącach PMI dla polskiego przemysłu siermiężnie, ale jednak piął się w górę: od października do stycznia wahał się w wąskim przedziale 48,5-49,1 pkt, a więc już blisko granicy 50 pkt oddzielającej poprawę od regresu w sektorze. Wydawać by się mogło, że przekroczenie tego pułapu jest kwestią czasu, tym bardziej, że wstępne szacunki przemysłowego PMI z Niemiec i całej strefy euro za luty były rewelacyjne: oba przebiły 50 pkt (kolejno 50,7 i 50,8) i były najwyższe od 44 miesięcy.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Tymczasem w przypadku polskiego PMI nastąpiło twarde zderzenie z rzeczywistością. Oczywiście, wskaźnik cechuje się pewną zmiennością, niemniej lutowy wynik sugeruje spore pogorszenie nastrojów kadry kierowniczej w sektorze (badanie bazuje na kwestionariuszach wśród ponad dwustu firm produkcyjnych) i zniwelował dużą część ożywienia z drugiej połowy 2025 r. Ekonomiści ING Banku Śląskiego wysnuwają teorię, że być może pogorszenie w danych to efekt dość srogiej jak na realia ostatnich lat zimy. Zauważają przy tym, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym duży skok cen ropy i gazu, tylko dodaje niepewności.