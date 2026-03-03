Według informacji biura prasowego warszawskiego Lotniska Chopina w planach był jeszcze rejs Emirates z Dubaju do Warszawy, ale został odwołany. Planowany, ale nie potwierdzony, jest wieczorny rejs flydubai z Warszawy do Dubaju, ale pozostają odwołane rejsy Emirates, Qatar Airways i Air Arabia do Dubaju, Dohy i Szardży. Łącznie 8 rejsów. Ta sytuacja jednak może się jeszcze zmienić.
Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek przyleciał czarter z omańskiego Salalah, który po drodze zatrzymał się w egipskim Marsa Alam. Natomiast oczekiwany jest kolejny rejs czarterowy czeskich linii Smartwings, również z Salalah, który po drodze zatrzyma się w Hurghadzie.
Na razie linie wykonują loty przebazowujące samoloty, repatriacyjne i techniczne. To dlatego nadal na płycie Lotniska Chopina stoją maszyny należące do Emirates, Qatar Airways i Etihadu.
Loty rozkładowe i to w bardzo ograniczonej liczbie rejsów i zależnie od sytuacji zostaną wznowione najwcześniej w środę, 4 marca. Przynajmniej do 6 marca nie pojawią się na bliskowschodnich lotniskach przewoźnicy europejscy, taka jest rekomendacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Nie jest nią objęty Oman, dlatego europejskie linie nadal mogą tam lądować.
Agencja zarządzająca lotniskiem w Dubaju poinformowała, że wydała zgodę na „ograniczoną liczbę” rejsów startujących z Dubai World Central Airport i Dubai International Airport. Ale w tej samej informacji dodano, że pasażerowie nie powinni nawet próbować planowania jakichkolwiek podróży, zanim skontaktuje się z nimi ich przewoźnik i poda dokładną datę i godzinę wylotu. I tylko w tej sytuacji powinni udać się na lotnisko.
Wiadomo, że wyloty będą się odbywały na zasadzie „im wcześniejsza rezerwacja, tym szybszy odlot”.
Tych lotów byłoby więcej, gdyby nie bardzo niepewna sytuacja na emirackich lotniskach. We wtorek, 3 marca rano dwa samoloty Etihadu, które wracały z Mumbaju do Abu Zabi przekierowano na lotnisko w omańskim Maskacie, a maszyna Emirates lecąca do Dubaju z Mumbaju, zawróciła na lotnisko wylotowe.
— Irański konflikt i wynikające z niego zakłócenia ruchu lotniczego są skoncentrowane w naszym regionie, ale ze względu na rolę, jaką porty Zatoki odgrywają w ruchu przesiadkowym wschód–zachód efekt tych turbulencji jest znacznie poszerzony — tłumaczył w katarskiej stacji TV Al Jazeera Tony Stanton, dyrektor w firmie analitycznej rynku lotniczego Strategic Air.
Jego zdaniem obecny kryzys na rynku lotniczym potrwa przynajmniej kilka tygodni, ale cała branża lotnicza w tym regionie odczuwać go będzie znacznie dłużej. Chodzi o to, że kluczowe połączenia, takie jak niektóre trasy europejskie i indyjskie mogą stać się nie do utrzymania. — Jesteśmy w tej chwili w momencie wielkiego resetu na mapie. Niektóre połączenia mogą nigdy nie wrócić, osłabnie rola hubów przesiadkowych, a ruch przeniesie się na trasy i lotniska alternatywne, które będą mniej problemowe — mówił Tony Stenton.
Jak na razie bilans tych „turbulencji” jest ogromny. Według statystyk Cirium od ostatniej soboty, 28 lutego odwołanych jak dotąd zostało 11 tysięcy lotów. A kolejne rządy rozważają uruchomienie lotów repatriacyjnych. Na trzech najważniejszych lotniskach w krajach Zatoki ugrzęzło ok. 30 tys. obywateli tego kraju. Kilka tysięcy znajduje się na pokładach wycieczkowców cumujących u wybrzeży Dubaju. Ich ewakuacją ma się zająć biuro podróży TUI, bo są jego klientami.
Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul już poinformował, że rząd w Berlinie wyśle czartery do Arabii Saudyjskiej i Omanu. Jako pierwsi mają zostać wywiezieni podróżni z małymi dziećmi i osoby niepełnosprawne.
Jeden ewakuacyjny samolot Lufthansy wylądował także w Abu Zabi, ale wrócił do Monachium „na pusto”. Na miejscu okazało się, że personel pokładowy był niekompletny i ze względu na bezpieczeństwo rejsu samolot nie mógł przyjąć pasażerów. — Próbowaliśmy skompletować załogę, ale okazało się to niemożliwe. A dla nas bezpieczeństwo lotu jest priorytetem — mówił w rozmowie z AFP.
