Loty rozkładowe i to w bardzo ograniczonej liczbie rejsów i zależnie od sytuacji zostaną wznowione najwcześniej w środę, 4 marca. Przynajmniej do 6 marca nie pojawią się na bliskowschodnich lotniskach przewoźnicy europejscy, taka jest rekomendacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Nie jest nią objęty Oman, dlatego europejskie linie nadal mogą tam lądować.

Agencja zarządzająca lotniskiem w Dubaju poinformowała, że wydała zgodę na „ograniczoną liczbę” rejsów startujących z Dubai World Central Airport i Dubai International Airport. Ale w tej samej informacji dodano, że pasażerowie nie powinni nawet próbować planowania jakichkolwiek podróży, zanim skontaktuje się z nimi ich przewoźnik i poda dokładną datę i godzinę wylotu. I tylko w tej sytuacji powinni udać się na lotnisko.

Wiadomo, że wyloty będą się odbywały na zasadzie „im wcześniejsza rezerwacja, tym szybszy odlot”.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Samoloty nadal zawracają

Tych lotów byłoby więcej, gdyby nie bardzo niepewna sytuacja na emirackich lotniskach. We wtorek, 3 marca rano dwa samoloty Etihadu, które wracały z Mumbaju do Abu Zabi przekierowano na lotnisko w omańskim Maskacie, a maszyna Emirates lecąca do Dubaju z Mumbaju, zawróciła na lotnisko wylotowe.

— Irański konflikt i wynikające z niego zakłócenia ruchu lotniczego są skoncentrowane w naszym regionie, ale ze względu na rolę, jaką porty Zatoki odgrywają w ruchu przesiadkowym wschód–zachód efekt tych turbulencji jest znacznie poszerzony — tłumaczył w katarskiej stacji TV Al Jazeera Tony Stanton, dyrektor w firmie analitycznej rynku lotniczego Strategic Air.