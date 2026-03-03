Tusk oświadczył, że „zacznie od rzeczy praktycznej”. - Chciałby, aby komunikat w tej sprawie zabrzmiał bardzo precyzyjnie i dotarł do wszystkich - dodał.

- Pojawiły się sygnały, czy taka paskudna dość narracja ze strony niektórych polityków dotycząca paliwa: że za chwilę zabraknie i próba wywołania paniki – mówił Tusk dodając, że takie działanie „często działa”. Chodzi o skłonienie kupujących, ze względu na sytuację kryzysową, do robienia zakupów „na zapas”, co może doprowadzić do realizacji „samospełniającego się proroctwa” - nagły wzrost popytu może rzeczywiście doprowadzić do braku na rynku określonego produktu.

3 mln metrów sześc. Tyle wynoszą obecnie, według słów premiera Donalda Tuska, polskie rezerwy ropy naftowej

Donald Tusk zapewnia, że dostawy paliwa do Polski są niezagrożone

- Chcę państwu powiedzieć, że nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce – zapewnił Tusk. - Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski – dodał. Powołał się przy tym na „absolutnie jednoznaczny” komunikat Orlenu. - Dotyczy zarówno bezpieczeństwa szlaków, jakimi do Polski, do Orlenu płynie ropa – i nie jest to Cieśnina Ormuz, nie ma problemu, akurat w tym przypadku. Orlen nie sprowadzał i nie sprowadza żadnej ilości ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz – zapewnił Tusk.