Tusk oświadczył, że „zacznie od rzeczy praktycznej”. - Chciałby, aby komunikat w tej sprawie zabrzmiał bardzo precyzyjnie i dotarł do wszystkich - dodał.
- Pojawiły się sygnały, czy taka paskudna dość narracja ze strony niektórych polityków dotycząca paliwa: że za chwilę zabraknie i próba wywołania paniki – mówił Tusk dodając, że takie działanie „często działa”. Chodzi o skłonienie kupujących, ze względu na sytuację kryzysową, do robienia zakupów „na zapas”, co może doprowadzić do realizacji „samospełniającego się proroctwa” - nagły wzrost popytu może rzeczywiście doprowadzić do braku na rynku określonego produktu.
- Chcę państwu powiedzieć, że nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce – zapewnił Tusk. - Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski – dodał. Powołał się przy tym na „absolutnie jednoznaczny” komunikat Orlenu. - Dotyczy zarówno bezpieczeństwa szlaków, jakimi do Polski, do Orlenu płynie ropa – i nie jest to Cieśnina Ormuz, nie ma problemu, akurat w tym przypadku. Orlen nie sprowadzał i nie sprowadza żadnej ilości ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz – zapewnił Tusk.
- Cała struktura dostaw ropy do Orlenu i do Polski jest całkowicie w tej chwili bezpieczna – dodał szef rządu.
- Poziom wypełnienia systemu, tam gdzie gromadzimy paliwa, wynosi ponad 73 proc. To jest więcej niż normalnie. To jest 3 mln m3 ropy naftowej, z tendencją rosnącą - podsumował.
- Mówię o tym, z tymi konkretnymi danymi, żeby sprawę postawić absolutnie jasno: trzeba mieć bardzo dużo złej woli, by w sytuacji takiego potężnego kryzysu geopolitycznego, wojny w kilku miejscach... Nieprzypadkowo niektórzy mówią, że de facto III wojna światowa już się zaczęła, tyle państw jest zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio w konflikty zbrojne... Żeby jeszcze próbować destabilizować sytuację, zupełnie bez powodu w naszym kraju – mówił jeszcze premier.
Tusk zapewnił też, że sytuacja jest stabilna również jeśli chodzi o zapasy gazu ziemnego.
Premier zapewnił też, w kontekście cen, że „Orlen, jako główny aktor na tej scenie, użyje narzędzi dostępnych dla niego, w tym finansowych, tak by ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się w sposób masywny i bardzo dokuczliwy na cenach paliwa w Polsce”. - Nie możemy zagwarantować nienaruszalności cen w tym czasie, wiadomo wojna ma swoje konsekwencje na rynkach globalnych (...) ale spółki, które są, w tym czy innym stopniu pod kontrolą państwa, będą miały na uwadze, aby łagodzić ewentualne skutki podwyżki cen ropy na rynkach światowych – zaznaczył.
- jeśli chodzi o ceny zrobimy wszystko, aby konsekwencje wojny nie były zbyt bolesne.
W kolejnej części wypowiedzi premier mówił o „Polakach, którzy przebywają w terenach zagrożonych konfliktem na Bliskim Wschodzie”. - Według władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest tam 14 tys. obywateli Polski – mówił dodając, że to zarówno turyści, jak i rezydenci przebywający tam. - Nie mamy żadnych informacji ani danych, aby ich bezpieczeństwo, życie i zdrowie było zagrożone w związku z konfliktem – dodał. - Nasi partnerzy w Emiratach Arabskich zapewniają, że tamto państwo bierze na siebie obowiązek, i wywiązuje się z obowiązku opieki nad tymi, którzy utknęli czy kończy im się czas wypoczynków w Emiratach, więc nie będą pozostawieni sami sobie - zapewnił.
Następnie premier przyznał, że problem jest z tymi, którzy chcą wrócić do kraju. - Działamy w trybie kryzysowym od soboty (...). Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego, dzisiaj zleciłem ministrowi sportu i turystyki, aby koordynował pracę zespołu, który został powołany w MSZ (...) - oświadczył szef rządu.
- My do tej pory współpracowaliśmy z biurami podróży, tak aby zaopiekować się, skutecznie, grupą ponad 480 osób z tych miejsc, które były zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi (...). Wszyscy otrzymali nasze regularne wsparcie placówek konsularnych i we współpracy z biurami podróży opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Ponad 480 obywateli, są już w Polsce lub w drodze do Polski – poinformował Tusk.
- Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej jeśli chodzi o kwestie logistyczne. Są przygotowane samoloty. Ja wydałem decyzję, aby powstrzymać się z jakimikolwiek lotami rządowymi. Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty (...) - dodał. Premier zapewnił, że Polska działa w koordynacji z innymi państwami europejskimi, ponieważ - jak zauważył - w rejonie zagrożonym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie jest ok. 400 tys. obywateli państw UE.
- To nie jest sztuka wysłać gdzieś samolot. Trzeba zorganizować grupę ludzi, trzeba mieć pewność, że lotnisko będzie otwarte, trzeba grupę ludzi dowieźć. Nasze placówki, we współpracy z biurami podróży pracują nad tym. Będziemy sprawdzać, czy wszyscy nasi obywatele są zaopiekowani – chodzi o miejsca w hotelach i bezpieczny pobyt tak długo, jak to będzie potrzebne – zaznaczył.
