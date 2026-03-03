Rola państwa jako właściciela dużych spółek giełdowych i uczestnika rynku kapitałowego będzie jednym z najważniejszych tematów tegorocznego Forum.
W debacie „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?” – otwierającej wydarzenie – udział weźmie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Debatę poprzedzi zaś wystąpienie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.
Sesja inauguracyjna będzie okazją do rozmowy o standardach właścicielskich, przewidywalności decyzji i wpływie polityki gospodarczej na wyceny spółek oraz skłonność inwestorów do lokowania kapitału w Polsce.
W debacie – obok ministra Balczuna – uczestniczyć będą również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski oraz prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Maciej Trybuchowski. Perspektywę biznesu przedstawią Adam Góral, prezes Asseco i Piotr Krupa, prezes Kruk S.A.
Dyskusja będzie dotyczyć m.in. granic interwencjonizmu państwa, współpracy administracji z rynkiem oraz sposobów finansowania wielkich projektów gospodarczych. W kontekście planowanych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych szczególnego znaczenia nabiera pytanie, czy spółki z udziałem Skarbu Państwa mogą być jednocześnie narzędziem polityki gospodarczej i atrakcyjnymi podmiotami dla inwestorów.
Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” ma stworzyć przestrzeń rozmowy między rządem, instytucjami rynku finansowego i przedsiębiorcami. Wystąpienie ministra finansów nada ton całemu wydarzeniu, a jego wnioski będą punktem odniesienia dla kolejnych paneli poświęconych m.in. inwestycjom infrastrukturalnym, przyszłości giełdy oraz roli inwestorów instytucjonalnych.
