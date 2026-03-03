Rzeczpospolita
Ekonomia
Wojciech Balczun gościem specjalnym Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej”

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w debacie otwarcia Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Zapraszamy już 19 marca 2026 r. o godzinie 09.30

Publikacja: 03.03.2026 11:12

Wojciech Balczun gościem specjalnym Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej"

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Cezary Szymanek

Rola państwa jako właściciela dużych spółek giełdowych i uczestnika rynku kapitałowego będzie jednym z najważniejszych tematów tegorocznego Forum.

Andrzej Domański i Wojciech Balczun na Forum Rynku Finansowego

W debacie „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?” – otwierającej wydarzenie – udział weźmie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Debatę poprzedzi zaś wystąpienie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Sesja inauguracyjna będzie okazją do rozmowy o standardach właścicielskich, przewidywalności decyzji i wpływie polityki gospodarczej na wyceny spółek oraz skłonność inwestorów do lokowania kapitału w Polsce.

W debacie – obok ministra Balczuna – uczestniczyć będą również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski oraz prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Maciej Trybuchowski. Perspektywę biznesu przedstawią Adam Góral, prezes Asseco i Piotr Krupa, prezes Kruk S.A.

Dyskusja będzie dotyczyć m.in. granic interwencjonizmu państwa, współpracy administracji z rynkiem oraz sposobów finansowania wielkich projektów gospodarczych. W kontekście planowanych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych szczególnego znaczenia nabiera pytanie, czy spółki z udziałem Skarbu Państwa mogą być jednocześnie narzędziem polityki gospodarczej i atrakcyjnymi podmiotami dla inwestorów.

Forum Rynku Finansowego już 19 marca 2026 r.

Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” ma stworzyć przestrzeń rozmowy między rządem, instytucjami rynku finansowego i przedsiębiorcami. Wystąpienie ministra finansów nada ton całemu wydarzeniu, a jego wnioski będą punktem odniesienia dla kolejnych paneli poświęconych m.in. inwestycjom infrastrukturalnym, przyszłości giełdy oraz roli inwestorów instytucjonalnych.

Rejestracja na wydarzenie trwa. Liczba miejsc ograniczona.

