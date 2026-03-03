W momencie rosnących potrzeb inwestycyjnych i nasilającej się konkurencji o kapitał w Europie polityka gospodarcza staje się jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
Polska gospodarka stoi dziś bowiem przed wyzwaniami wymagającymi ogromnego finansowania: transformacją energetyczną, modernizacją infrastruktury i inwestycjami w nowe technologie. Jednocześnie przedsiębiorcy i inwestorzy zwracają uwagę na przewidywalność prawa, system podatkowy oraz relacje państwa z biznesem. Właśnie te kwestie będą punktem wyjścia do debaty otwierającej Forum – „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?”. A poprzedzi ją specjalne wystąpienie Andrzeja Domańskiego.
Po wystąpieniu ministra finansów i gospodarki w dyskusji wezmą udział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz przedstawiciele kluczowych instytucji rynku: przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski i prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Maciej Trybuchowski. W debacie uczestniczyć będą również przedstawiciele biznesu – Adam Góral, prezes Asseco oraz Piotr Krupa, prezes Kruk SA..
Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” ma stworzyć przestrzeń rozmowy między rządem, instytucjami rynku finansowego i przedsiębiorcami. Wystąpienie ministra finansów nada ton całemu wydarzeniu, a jego wnioski będą punktem odniesienia dla kolejnych paneli poświęconych m.in. inwestycjom infrastrukturalnym, przyszłości giełdy oraz roli inwestorów instytucjonalnych.
