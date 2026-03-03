Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zasady dotyczące wycinki drzew od 1 marca?

W jakich przypadkach należy odstąpić od wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków?

W jakich sytuacjach można uzyskać zezwolenie na wycinkę w okresie lęgowym?

Jakie są konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie gatunkowej?

Kiedy możliwa jest wycinka drzew bez potrzeby uzyskania pozwolenia?

Zasady związane z wycinką drzew w okresie lęgowym ptaków regulują przede wszystkim rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Za okres lęgowy ptaków uznaje się powszechnie czas między 1 marca a 15 października. To wówczas większość gatunków ptaków buduje gniazda, wysiaduje jaja, a następnie opiekuje się pisklętami. Okres ten jest tak rozległy, ponieważ poszczególne gatunki gniazdują w różnych terminach, np. wróble od lutego lub marca do sierpnia, a jerzyki od maja do sierpnia.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew i krzewów, należy ustalić, czy dana roślina nie jest zasiedlona przez gatunki objęte ochroną na podstawie wspomnianego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które zawiera wykaz gatunków chronionych. W przypadku wątpliwości, jak informuje na swojej stronie internetowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, można skorzystać z pomocy specjalisty (np. zoologa).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej, „W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową […]” zabrania się m.in.: