Okres lęgowy ptaków ma wpływ na zasady wycinki drzew.
Zasady związane z wycinką drzew w okresie lęgowym ptaków regulują przede wszystkim rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Za okres lęgowy ptaków uznaje się powszechnie czas między 1 marca a 15 października. To wówczas większość gatunków ptaków buduje gniazda, wysiaduje jaja, a następnie opiekuje się pisklętami. Okres ten jest tak rozległy, ponieważ poszczególne gatunki gniazdują w różnych terminach, np. wróble od lutego lub marca do sierpnia, a jerzyki od maja do sierpnia.
Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew i krzewów, należy ustalić, czy dana roślina nie jest zasiedlona przez gatunki objęte ochroną na podstawie wspomnianego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które zawiera wykaz gatunków chronionych. W przypadku wątpliwości, jak informuje na swojej stronie internetowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, można skorzystać z pomocy specjalisty (np. zoologa).
Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej, „W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową […]” zabrania się m.in.:
Jeśli okaże się, że wycinka drzewa lub krzewu nie naruszy zakazów wobec gatunków chronionych, można ją przeprowadzić – jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – także w okresie lęgowym, a więc od 1 marca do 15 października.
Natomiast gdy wycinka może naruszyć wspomniane zakazy, wówczas możliwe są trzy rozwiązania:
Od zakazu wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym istnieją wyjątki wymienione w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Wycinki można w tym czasie dokonać m.in., gdy występuje zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego albo konieczne jest ograniczenie poważnych szkód dotyczących np. upraw rolnych lub lasów.
W takich sytuacjach możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Wcześniej trzeba jednak uzyskać zezwolenie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w zależności od reżimu ochronnego gatunku i rodzaju planowanych czynności.
Zgodnie z art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody, naruszenie zakazu wobec gatunków chronionych uznawane jest za wykroczenie, za które grozi kara aresztu albo grzywny. To jednak nie wszystko. Jeżeli bowiem zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, może być mowa o przestępstwie i wówczas zastosowane mogą zostać przepisy z art. 181 Kodeksu karnego. Mowa tu nawet o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
„W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania – na Policję, gdyż orzekanie w takich sprawach następuje z reguły na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, gdzie do prowadzenia czynności wyjaśniających uprawniona jest przede wszystkim Policja” – informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Wycinka drzewa, w zależności od konkretnej sytuacji, możliwa jest na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia. To natomiast nie jest wymagane – jak wynika z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – w przypadku drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
Jak wynika ze wspomnianego przepisu, pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane także w przypadku krzewów, jeżeli rosną w skupisku o powierzchni do 25 mkw. Ponadto wycinka bez pozwolenia możliwa jest również w innych przypadkach, w tym m.in. drzew lub krzewów:
