Od 1 marca zmiana zasad wycinki drzew. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

1 marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków, który potrwa do 15 października. W tym czasie obowiązują określone przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. W jakich sytuacjach należy odstąpić od wycinki? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów?

Publikacja: 03.03.2026 11:51

Okres lęgowy ptaków ma wpływ na zasady wycinki drzew.

Foto: Natasha / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zasady dotyczące wycinki drzew od 1 marca?
  • W jakich przypadkach należy odstąpić od wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków?
  • W jakich sytuacjach można uzyskać zezwolenie na wycinkę w okresie lęgowym?
  • Jakie są konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie gatunkowej?
  • Kiedy możliwa jest wycinka drzew bez potrzeby uzyskania pozwolenia?

Zasady związane z wycinką drzew w okresie lęgowym ptaków regulują przede wszystkim rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Za okres lęgowy ptaków uznaje się powszechnie czas między 1 marca a 15 października. To wówczas większość gatunków ptaków buduje gniazda, wysiaduje jaja, a następnie opiekuje się pisklętami. Okres ten jest tak rozległy, ponieważ poszczególne gatunki gniazdują w różnych terminach, np. wróble od lutego lub marca do sierpnia, a jerzyki od maja do sierpnia.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew i krzewów, należy ustalić, czy dana roślina nie jest zasiedlona przez gatunki objęte ochroną na podstawie wspomnianego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które zawiera wykaz gatunków chronionych. W przypadku wątpliwości, jak informuje na swojej stronie internetowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, można skorzystać z pomocy specjalisty (np. zoologa).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej, „W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową […]” zabrania się m.in.:  

  • umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących;
  • niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
  • niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Wycinka drzew w okresie lęgowym: Kiedy jest możliwa?

Jeśli okaże się, że wycinka drzewa lub krzewu nie naruszy zakazów wobec gatunków chronionych, można ją przeprowadzić – jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – także w okresie lęgowym, a więc od 1 marca do 15 października.

Natomiast gdy wycinka może naruszyć wspomniane zakazy, wówczas możliwe są trzy rozwiązania:

  • odstąpienie – w miarę możliwości – od wycinki i zachowanie poszczególnych zadrzewień będących siedliskiem chronionych gatunków;
  • rezygnacja z wycinki w okresie, którego dotyczy zakaz (np. w przypadku zakazu płoszenia ptaków w miejscach rozrodu lub wychowu młodych – w ich okresie lęgowym);
  • uzyskanie stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów.

Od zakazu wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym istnieją wyjątki wymienione w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Wycinki można w tym czasie dokonać m.in., gdy występuje zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego albo konieczne jest ograniczenie poważnych szkód dotyczących np. upraw rolnych lub lasów.

W takich sytuacjach możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Wcześniej trzeba jednak uzyskać zezwolenie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w zależności od reżimu ochronnego gatunku i rodzaju planowanych czynności.

Kary za wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków

Zgodnie z art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody, naruszenie zakazu wobec gatunków chronionych uznawane jest za wykroczenie, za które grozi kara aresztu albo grzywny. To jednak nie wszystko. Jeżeli bowiem zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, może być mowa o przestępstwie i wówczas zastosowane mogą zostać przepisy z art. 181 Kodeksu karnego. Mowa tu nawet o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

„W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania – na Policję, gdyż orzekanie w takich sprawach następuje z reguły na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, gdzie do prowadzenia czynności wyjaśniających uprawniona jest przede wszystkim Policja” – informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Te drzewa można wyciąć bez pozwolenia

Wycinka drzewa, w zależności od konkretnej sytuacji, możliwa jest na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia. To natomiast nie jest wymagane – jak wynika z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – w przypadku drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jak wynika ze wspomnianego przepisu, pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane także w przypadku krzewów, jeżeli rosną w skupisku o powierzchni do 25 mkw. Ponadto wycinka bez pozwolenia możliwa jest również w innych przypadkach, w tym m.in. drzew lub krzewów:

  • owocowych – pod warunkiem, że nie rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  • na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  • związanych z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  • usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

