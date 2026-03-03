Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Europejska sonda uchwyciła międzygwiezdną kometę. Pokazano zdjęcie

Sonda Juice należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wykonała niezwykle szczegółowe zdjęcie międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS. Obiekt został uchwycony podczas przelotu przez Układ Słoneczny, gdy intensywnie uwalniał pył i gaz.

Publikacja: 03.03.2026 11:40

Zdjęcie komety opublikowane przez ESA

Zdjęcie komety opublikowane przez ESA

Foto: ESA

Małgorzata Krzystała

Pod koniec lutego ESA opublikowała na swojej stronie zdjęcie z misji Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Kamera naukowa znajdująca się na pokładzie sondy wykonała je 6 listopada 2025 r. Obiekt, który pochodzi spoza Układu Słonecznego, został zarejestrowany w momencie wzmożonej aktywności, krótko po przejściu przez punkt najbliższy Słońcu. W tym czasie Juice znajdował się w odległości około 66 milionów kilometrów od komety. Zebrane dane pozwalają naukowcom przeanalizować strukturę komety oraz jej aktywność.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, że układ planetarny wokół gwiazdy LHS 1903 kwestionuje obecne teorie formowania pl
Kosmos
Układ planet, który „nie powinien istnieć”. Nowe odkrycie podważa teorię powstawania planet

Sonda uchwyciła niezwykle szczegółowy obraz komety

ESA podzieliła się niezwykłym zdjęciem również na swoim profilu w serwisie X.

Widać na nim kometę otoczoną jasną komą – chmurą gazu, która powstaje wokół jądra, gdy obiekt zbliża się do Słońca. Widać również długi warkocz oraz drobne struktury w obrębie komy, takie jak promienie, dżety, strumienie oraz struktury przypominające włókna. Strzałki umieszczone na obrazie wskazują kierunek ruchu obiektu oraz względne położenie względem Słońca. Na ich podstawie naukowcy są w stanie ustalić, jak ciepło słoneczne napędza aktywność komety.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rakieta SLS (Space Launch System) z kapsułą Orion, przygotowywana do misji Artemis II, podczas trans
Kosmos
NASA zmienia plany misji Artemis III. Lądowanie na Księżycu przesunięte

3I/ATLAS zachowuje się podobnie jak inne komety

Choć 3I/ATLAS jest obiektem międzygwiezdnym, jej zachowanie odpowiada temu, co obserwuje się w przypadku komet powstałych w Układzie Słonecznym. W trakcie zbliżenia do Słońca zamrożony materiał na powierzchni komety zaczął odparowywać, co doprowadziło do uwalniania gazu i pyłu. To właśnie ten proces odpowiada za powstanie charakterystycznej komy oraz warkocza.

Do obserwacji wykorzystano również inne instrumenty naukowe. Każdy z nich dostarczył cennych informacji dotyczących właściwości komety. Zebrane dane pozwolą określić jej skład oraz szczegółowy przebieg procesów fizycznych zachodzących podczas nagrzewania przez Słońce. Kamera JANUS wykonała łącznie ponad 120 zdjęć komety w szerokim zakresie długości fal, co umożliwia kompleksową analizę jej struktury i aktywności.

Po zakończeniu obserwacji sonda Juice znalazła się po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia. W tym czasie wykorzystywała swoją główną antenę jako osłonę termiczną, a dane przesyłała za pomocą mniejszej anteny, co znacząco spowolniło ich transfer. W rezultacie zespoły naukowe otrzymały pełny zestaw danych dopiero niedawno i obecnie zajmują się ich szczegółową analizą.

Kometa 3I/ATLAS została odkryta 1 lipca 2025 r. przez teleskop Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) znajdujący się w Rio Hurtado w Chile. Kamera JANUS, która wykonała zdjęcia, została zaprojektowana do wykonywania szczegółowych zdjęć Jowisza i jego lodowych księżyców w wysokiej rozdzielczości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tak prezentuje się tzw. Krwawy Księżyc
Kosmos
„Krwawy Księżyc” na niebie już dziś. Zła wiadomość dla Polski
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Rakieta SLS (Space Launch System) z kapsułą Orion, przygotowywana do misji Artemis II, podczas trans
Kosmos
NASA zmienia plany misji Artemis III. Lądowanie na Księżycu przesunięte
28 lutego na niebie będzie można podziwiać paradę planet (zdjęcie ilustracyjne)
Kosmos
Parada planet coraz bliżej. Kiedy można podziwiać to zjawisko?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Naukowcy odkryli, że układ planetarny wokół gwiazdy LHS 1903 kwestionuje obecne teorie formowania pl
Kosmos
Układ planet, który „nie powinien istnieć”. Nowe odkrycie podważa teorię powstawania planet
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama