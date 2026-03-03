Zdjęcie komety opublikowane przez ESA
Pod koniec lutego ESA opublikowała na swojej stronie zdjęcie z misji Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Kamera naukowa znajdująca się na pokładzie sondy wykonała je 6 listopada 2025 r. Obiekt, który pochodzi spoza Układu Słonecznego, został zarejestrowany w momencie wzmożonej aktywności, krótko po przejściu przez punkt najbliższy Słońcu. W tym czasie Juice znajdował się w odległości około 66 milionów kilometrów od komety. Zebrane dane pozwalają naukowcom przeanalizować strukturę komety oraz jej aktywność.
ESA podzieliła się niezwykłym zdjęciem również na swoim profilu w serwisie X.
Widać na nim kometę otoczoną jasną komą – chmurą gazu, która powstaje wokół jądra, gdy obiekt zbliża się do Słońca. Widać również długi warkocz oraz drobne struktury w obrębie komy, takie jak promienie, dżety, strumienie oraz struktury przypominające włókna. Strzałki umieszczone na obrazie wskazują kierunek ruchu obiektu oraz względne położenie względem Słońca. Na ich podstawie naukowcy są w stanie ustalić, jak ciepło słoneczne napędza aktywność komety.
Choć 3I/ATLAS jest obiektem międzygwiezdnym, jej zachowanie odpowiada temu, co obserwuje się w przypadku komet powstałych w Układzie Słonecznym. W trakcie zbliżenia do Słońca zamrożony materiał na powierzchni komety zaczął odparowywać, co doprowadziło do uwalniania gazu i pyłu. To właśnie ten proces odpowiada za powstanie charakterystycznej komy oraz warkocza.
Do obserwacji wykorzystano również inne instrumenty naukowe. Każdy z nich dostarczył cennych informacji dotyczących właściwości komety. Zebrane dane pozwolą określić jej skład oraz szczegółowy przebieg procesów fizycznych zachodzących podczas nagrzewania przez Słońce. Kamera JANUS wykonała łącznie ponad 120 zdjęć komety w szerokim zakresie długości fal, co umożliwia kompleksową analizę jej struktury i aktywności.
Po zakończeniu obserwacji sonda Juice znalazła się po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia. W tym czasie wykorzystywała swoją główną antenę jako osłonę termiczną, a dane przesyłała za pomocą mniejszej anteny, co znacząco spowolniło ich transfer. W rezultacie zespoły naukowe otrzymały pełny zestaw danych dopiero niedawno i obecnie zajmują się ich szczegółową analizą.
Kometa 3I/ATLAS została odkryta 1 lipca 2025 r. przez teleskop Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) znajdujący się w Rio Hurtado w Chile. Kamera JANUS, która wykonała zdjęcia, została zaprojektowana do wykonywania szczegółowych zdjęć Jowisza i jego lodowych księżyców w wysokiej rozdzielczości.
