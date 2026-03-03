Pod koniec lutego ESA opublikowała na swojej stronie zdjęcie z misji Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Kamera naukowa znajdująca się na pokładzie sondy wykonała je 6 listopada 2025 r. Obiekt, który pochodzi spoza Układu Słonecznego, został zarejestrowany w momencie wzmożonej aktywności, krótko po przejściu przez punkt najbliższy Słońcu. W tym czasie Juice znajdował się w odległości około 66 milionów kilometrów od komety. Zebrane dane pozwalają naukowcom przeanalizować strukturę komety oraz jej aktywność.

Sonda uchwyciła niezwykle szczegółowy obraz komety

ESA podzieliła się niezwykłym zdjęciem również na swoim profilu w serwisie X.

Widać na nim kometę otoczoną jasną komą – chmurą gazu, która powstaje wokół jądra, gdy obiekt zbliża się do Słońca. Widać również długi warkocz oraz drobne struktury w obrębie komy, takie jak promienie, dżety, strumienie oraz struktury przypominające włókna. Strzałki umieszczone na obrazie wskazują kierunek ruchu obiektu oraz względne położenie względem Słońca. Na ich podstawie naukowcy są w stanie ustalić, jak ciepło słoneczne napędza aktywność komety.