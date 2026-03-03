W Polsce brakuje standardów diagnostycznych ADHD? Ośmiokrotny wzrost rozpoznań

W Polsce jest około 64 tys. osób leczonych z powodu ADHD. Według danych NFZ w ciągu 14 lat ich liczba podwoiła się. W 2010 r. wynosiła 32 tysiące. Dorosłych z rozpoznaniem ADHD było wtedy 1443, a do 2024 r. ich liczba wzrosła do 11 tysięcy.

„Rozpoznania podczas kilkuminutowej wizyty”. Eksperci widzą problem

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, środowisko medyczne alarmuje, że w Polsce nie funkcjonują oficjalnie zatwierdzone, powszechnie obowiązujące standardy diagnostyczne ADHD u dorosłych, co prowadzi do dużej dowolności postępowania.

– Obserwujemy m.in. stawianie rozpoznania podczas kilkuminutowej wizyty bez pełnego wywiadu rozwojowego i klinicznego, opieranie diagnozy wyłącznie na testach komputerowych badających uwagę, które nie stanowią samodzielnych narzędzi diagnostycznych – napisał do uczestników posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ADHD dr Filip Stramecki, kierownik ds. medycznych Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Eksperci wskazują, że problemem jest także nieuznawanie zewnętrznych opinii psychologicznych w poradniach.

– Ostatnio obserwujemy bardzo niebezpieczną sytuację, w której placówki medyczne nie uwzględniają zewnętrznych opinii psychologicznych, co sprowadza się w praktyce, mówiąc kolokwialnie, do naciągania pacjentów na długotrwałe procesy diagnostyczne prowadzone wewnątrz danej placówki – powiedziała Anna Czajkowska, psycholog, prezes Fundacji na rzecz psychoedukacji i neuroróżnorodności Mindset, cytowana przez portal Rynek Zdrowia.