Zapadł wyrok w sprawie zabicia strusia Zenka

Poznański sąd za zabicie zwierzęcia i działanie ze szczególnym okrucieństwem orzekł wobec Łukasza Sz. karę czterech lat więzienia oraz 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Dodatkowo mężczyzna musi wpłacić 5 tys. zł na schronisko dla zwierząt w Poznaniu oraz 20 tys. zł właścicielowi strusia.

– Oskarżony działał bez jakiegokolwiek powodu, z pełną pogardą dla obowiązującego porządku prawnego, co świadczy o jego znacznej demoralizacji. Sąd przyjął, że oskarżony zabił to zwierzę ze szczególnym okrucieństwem. To zasługuje na szczególne potępienie w postaci wymierzenia mu surowej kary – powiedział sędzia Robert Grześ.

Sąd skazał Łukasza Sz. – łącznie za wszystkie popełnione przestępstwa – na siedem lat pozbawienia wolności.

– Należy przyjąć, że oskarżony jest osobą głęboko zdemoralizowaną, niemającą żadnego szacunku dla porządku prawnego. Dopuszczał się różnego rodzaju czynów wynikających z poczucia bezkarności. Dlatego też sąd zdecydował się wymierzyć oskarżonemu karę łączną w wysokości aż 7 lat. To jest nieco wyżej, niż zaproponowała pani prokurator – powiedział sędzia Robert Grześ.

Z wyroku zadowolona była adw. Katarzyna Topczewska, reprezentująca właściciela strusia, która powiedziała:

– Ja nie znam wyższej kary, która by zapadła za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uważam, że jest to bardzo dobry wyrok, odpowiednio surowy, mądry. Sąd docenił wagę tego przestępstwa. Tutaj nie było widać żadnego żalu, żadnej skruchy u oskarżonego. Nigdy nie spotkałam się z tak obrzydliwymi motywami.