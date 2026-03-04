Jak opisywaliśmy w „Rz”, nie wszyscy w Brukseli są zwolennikami tego rozwiązania. Nawet Valdis Dombrovskis, wcześniej komisarz ds. handlu, dziś komisarz ds. gospodarki i wydajności UE, w przeddzień publikacji IAA na konferencji EBI w Luksemburgu nie krył pewnych wątpliwości wobec preferencji europejskich. – To jasne, że musimy wzmocnić nasze bezpieczeństwo gospodarcze i strategiczną autonomię. Rozwinąć sektory strategiczne dla przyszłej gospodarki, w tym np. surowce krytyczne – mówił Dombrovskis, ostrzegając przed za daleko posuniętym protekcjonizmem, w który łatwo wpaść projektując takie obostrzenia. – Osobiście wolę mówić nie o „made in Europe”, a „made with Europe”, by upewniać się, że w konstruktywny sposób współpracujemy z zewnętrznymi partnerami – mówił Dombrovskis.

Innymi sposobami na postawienie się coraz bardziej „asertywnym” partnerom handlowym, jak w brukselskim żargonie nazywane są polityki USA i Chin, jest dywersyfikacja relacji handlowych, dlatego właśnie KE taki nacisk położyła na domknięcie umów handlowych z Mercosurem i zakończenie negocjacji z Indiami.

IAA stawia warunki dla dużych BIZ, przekraczających 100 mln euro, w sektorach strategicznych, jak baterie, pojazdy elektryczne, fotowoltaika i surowce krytyczne. Chodzi o inwestycje „z krajów trzecich, które kontrolują ponad 40 proc. światowych zdolności produkcyjnych”. Te inwestycje będą musiały tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy, stymulować innowacje. Będą musiały też zagwarantować transfer technologii i wiedzy oraz 50-proc. poziom zatrudnienia w Europie. UE przyjęła w 2024 r. prawie jedną czwartą światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Inwestorzy: to fundamentalna zmiana dla Europy, nowy impuls dla przemysłu i inwestycji

Pierwsze komentarze spływające do redakcji potwierdzają, że europejski przemysł od dawna czekał na IAA, zwłaszcza, że jednym z głównych problemów w zamówieniach publicznych był brak jasnych wytycznych UE dotyczących możliwości preferowania produkcji lokalnej w Europie.

– Wprowadzenie precyzyjnych ram regulacyjnych stworzy nowy rynek popytu dla europejskich producentów baterii oraz chemii bateryjnej. Regulacja wskazuje konkretne produkty oraz harmonogram wprowadzania obowiązków zakupowych w zamówieniach publicznych i projektach wspieranych przez państwo – pisze Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy CE. IAA zakłada stan, w którym baterie używane w kluczowych sektorach gospodarki będą produkowane w Europie, proces podzielony jest na etapy, od 2031 r., produkcja chemii bateryjnej, w tym aktywnych materiałów anodowych do baterii, będzie musiała być zlokalizowana w Europie. Oznacza to powstanie nowego rynku dla lokalnych technologii, materiałów oraz komponentów bateryjnych, a także silny impuls inwestycyjny dla europejskiego przemysłu. Będzie to fundamentalna zmiana dla Europy, generująca nowe inwestycje i dająca nowy impuls dla europejskiego przemysłu, bowiem w pewnej perspektywie wzrośnie też popyt na lokalną stal, aluminium, chemię i baterie. W ten sposób znaczenie tych rozwiązań przewyższy rolę wsparcia finansowego dla projektów – pisze Budzanowski, zastrzegając, że uda się to pod warunkiem, że projekt nie zostanie teraz znacząco zmieniony w negocjacjach z Radą i Parlamentem.