Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego salon luksusowej marki Gucci zniknął z warszawskiego domu handlowego Vitkac?

Jakie czynniki wpływają na obecny stan rynku towarów luksusowych na świecie?

Jaki jest potencjał wzrostu rynku luksusowego w Polsce?

Jakie są główne przyczyny spadku popularności luksusowej odzieży wśród młodszych pokoleń?

Dlaczego sprzedaż Gucci w Chinach spada i jaki ma to wpływ na markę globalnie?

Likwidacja salonu Gucci w Warszawie następuje niemal równo 15 lat po jego uruchomieniu w domu handlowym Vitkac. Znajduje się w nim czołówka najbardziej luksusowych marek, jak Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Fendi i Balmain. W tej lokalizacji działa również dwupoziomowy salon Louis Vuitton. Duża część marek obecnych w Vitkacu to własność koncernu Kering, drugiego co do wielkości gracza na rynku luksusowym po koncernie LVMH.

Reklama Reklama

Czym spowodowane są kłopoty graczy na rynku towarów luksusowych

Póki co nie wiadomo, jaka nowa marka zajmie prestiżową lokalizację. Dawny butik Gucci jest dwupoziomowy i zajmuje narożną powierzchnię po przeciwnej od Louis Vuitton stronie budynku. Zniknięcie tak luksusowej marki pokazuje jasno, w jakim ogólnie stanie znajduje się teraz rynek towarów luksusowych na całym świecie. Choć globalnie wartość wydatków na towary luksusowe spada, w Polsce wartość tego rynku w 2025 r. urosła według szacunków o niemal 8 proc. W następnych latach ma dalej rosnąć, co może zachęcić kolejne marki do wejścia na nasz rynek.

Wzrosty to jednak zasługa innych sektorów, jak choćby biżuteria, zegarki, alkohole czy turystyka i hotele. Sektor odzieży z najwyższej półki jest pod ogromną presją, zwłaszcza z powodu zmiany preferencji zakupowych choćby pokolenia Z. Młodsi kupujący nie są już skłonni płacić wysokich kwot za produkty, które niegdyś przyciągały choćby wysoką jakością wykonania, ale dzisiaj nie jest to zawsze pewnikiem.