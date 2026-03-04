Koniec Gucci w Polsce. Luksusowa marka zamyka salon w Vitkacu po 15 latach
Likwidacja salonu Gucci w Warszawie następuje niemal równo 15 lat po jego uruchomieniu w domu handlowym Vitkac. Znajduje się w nim czołówka najbardziej luksusowych marek, jak Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Fendi i Balmain. W tej lokalizacji działa również dwupoziomowy salon Louis Vuitton. Duża część marek obecnych w Vitkacu to własność koncernu Kering, drugiego co do wielkości gracza na rynku luksusowym po koncernie LVMH.
Póki co nie wiadomo, jaka nowa marka zajmie prestiżową lokalizację. Dawny butik Gucci jest dwupoziomowy i zajmuje narożną powierzchnię po przeciwnej od Louis Vuitton stronie budynku. Zniknięcie tak luksusowej marki pokazuje jasno, w jakim ogólnie stanie znajduje się teraz rynek towarów luksusowych na całym świecie. Choć globalnie wartość wydatków na towary luksusowe spada, w Polsce wartość tego rynku w 2025 r. urosła według szacunków o niemal 8 proc. W następnych latach ma dalej rosnąć, co może zachęcić kolejne marki do wejścia na nasz rynek.
Wzrosty to jednak zasługa innych sektorów, jak choćby biżuteria, zegarki, alkohole czy turystyka i hotele. Sektor odzieży z najwyższej półki jest pod ogromną presją, zwłaszcza z powodu zmiany preferencji zakupowych choćby pokolenia Z. Młodsi kupujący nie są już skłonni płacić wysokich kwot za produkty, które niegdyś przyciągały choćby wysoką jakością wykonania, ale dzisiaj nie jest to zawsze pewnikiem.
Po Gucci widać to wyjątkowo mocno. W 2025 r., gdy sektor luksusowy zmagał się z poważnymi problemami, marka odnotowała największą stratę wartości spośród wszystkich z sektora luksusowego, zgodnie z raportem Interbrand „2025 Best Global Brands”.
Jak podawał w raportach jej właściciel, czyli Kering, przychody Gucci spadły o 25 proc. w pierwszej połowie 2025 r. Spadek przychodów hurtowych wyniósł 42 proc., a sprzedaż detaliczna spadła o 24 proc. Pomimo bycia jedną z największych marek, w które inwestują millenialsi z „klasy wyższej”, Gucci zdaje się zmagać z poważnym kryzysem.
Analitycy podkreślają, że przejście od ekskluzywności do ekspansji skoncentrowanej na liczbie sprzedawanych sztuk głównie akcesoriów również doprowadziło do upadku marki po krótkotrwałych zyskach, zwłaszcza po porzuceniu odważniejszych projektów. Teraz firma próbuje to odwrócić, choćby zatrudniając na stanowisku dyrektora kreatywnego Demnę Gwasalię, byłego szefa Balenciagi, znanego z bardzo kontrowersyjnych i wyrazistych projektów. Kilka dni temu pokazał on swoją pierwszą kolekcję dla Gucci, która wydaje się kierować markę w stronę mody ulicznej i casualowej. Ten ruch może jednak zniechęcać wielu długoletnich klientów, którzy mogą mieć dosyć eksperymentów.
Gucci przeżywa także ogromny kryzys w Chinach, po latach wzrostów dzięki ogromnej grupie aspirujących konsumentów w tym kraju. Jednak tamtejsi klienci od czasu pandemii trzymają się za kieszenie, a nadmierne uzależnienie marki od popytu w Chinach widać teraz z całą mocą. Sprzedaż Gucci w regionie Azji i Pacyfiku (napędzana przez Chiny) spada r.d.r. nawet o 25 proc.
