W komunikacie opublikowanym po zebraniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP wskazano, że członkowie tego gremium postrzegają z głębokim niepokojem bardzo trudną sytuację nauczycieli religii, którzy w ostatnich miesiącach znaleźli się w niestabilnym położeniu zawodowym, spowodowanym „szkodliwymi i łamiącymi prawo zmianami wprowadzanymi przez MEN”.

W piśmie przypomniano, że „nauczyciele religii od lat tworzą fundament wychowania młodego pokolenia, przekazując wraz z treściami religijnymi jakże potrzebne wartości i zasady wychowawcze”, a „ich codzienna służba wobec dzieci i młodzieży jest bezcenna”. Jak zaznaczono, „tym bardziej bolesny jest fakt, że przedmiot, którego uczą z dużym poświęceniem, jest marginalizowany i niesprawiedliwie traktowany”. W tym kontekście przypomniano, że lekcja religii została zredukowana do jednej godziny tygodniowo, jest umieszczana w planie lekcji na pierwszych i ostatnich godzinach oraz ocena z niej nie liczy się do średniej.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: Katecheza parafialna nie oznacza rezygnacji z lekcji religii w szkole

Podczas spotkania zatwierdzono nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, który został opracowany zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce” z 2025 r. Jak czytamy w komunikacie, jego głównym celem jest przekazanie rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat religii rzymskokatolickiej i chrześcijaństwa oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich rozumienia, interpretacji i odnoszenia do współczesnych wyzwań.

Komisja przyjęła uchwałę, że programy nauczania i podręczniki zgodne z nową „Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce” będą obowiązywać: od 1 września 2027 r. w grupach przedszkolnych, klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2028 r. w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej oraz w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2029 r. w klasach III szkoły podstawowej, w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2030 r. w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), w klasie V technikum oraz w szkole branżowej II stopnia.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP poruszyła też temat katechezy parafialnej, przypominając, że w żaden sposób nie oznacza ona rezygnacji z lekcji religii w szkole.