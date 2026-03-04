Rzeczpospolita
Prawo
Episkopat: zatwierdzono nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Publikacja: 04.03.2026 17:10

Episkopat: zatwierdzono nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W komunikacie opublikowanym po zebraniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP wskazano, że członkowie tego gremium postrzegają z głębokim niepokojem bardzo trudną sytuację nauczycieli religii, którzy w ostatnich miesiącach znaleźli się w niestabilnym położeniu zawodowym, spowodowanym „szkodliwymi i łamiącymi prawo zmianami wprowadzanymi przez MEN”.

W piśmie przypomniano, że „nauczyciele religii od lat tworzą fundament wychowania młodego pokolenia, przekazując wraz z treściami religijnymi jakże potrzebne wartości i zasady wychowawcze”, a „ich codzienna służba wobec dzieci i młodzieży jest bezcenna”. Jak zaznaczono, „tym bardziej bolesny jest fakt, że przedmiot, którego uczą z dużym poświęceniem, jest marginalizowany i niesprawiedliwie traktowany”. W tym kontekście przypomniano, że lekcja religii została zredukowana do jednej godziny tygodniowo, jest umieszczana w planie lekcji na pierwszych i ostatnich godzinach oraz ocena z niej nie liczy się do średniej. 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: Katecheza parafialna nie oznacza rezygnacji z lekcji religii w szkole

Podczas spotkania zatwierdzono nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, który został opracowany zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce” z 2025 r. Jak czytamy w komunikacie, jego głównym celem jest przekazanie rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat religii rzymskokatolickiej i chrześcijaństwa oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich rozumienia, interpretacji i odnoszenia do współczesnych wyzwań.

Komisja przyjęła uchwałę, że programy nauczania i podręczniki zgodne z nową „Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce” będą obowiązywać: od 1 września 2027 r. w grupach przedszkolnych, klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2028 r. w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej oraz w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2029 r. w klasach III szkoły podstawowej, w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od 1 września 2030 r. w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), w klasie V technikum oraz w szkole branżowej II stopnia.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP poruszyła też temat katechezy parafialnej, przypominając, że w żaden sposób nie oznacza ona rezygnacji z lekcji religii w szkole. 

Jedna godzina religii zamiast dwóch

Przypomnijmy, iż od obecnego roku szkolnego 2025/26 obowiązuje rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej, które zmniejszyło wymiar godzin religii w szkołach z dwóch tygodniowo do jednej. Zmiany nie objęły przedszkoli, gdzie nauka religii nadal odbywa w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

Rozporządzenie wprowadziło też inne zmiany, m.in. zasadę, wedle której lekcja religii lub etyki ma być organizowana przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Od tej zasady można odstąpić, jeśli na 15 września danego roku szkolnego wszyscy uczniowie zgłoszą chęć uczęszczania na lekcje religii lub etyki. Wtedy lekcje religii mogą odbywać się pomiędzy lekcjami z przedmiotów obowiązkowych.

Źródło: rp.pl

