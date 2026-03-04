Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej "Rozwijamy mObywatela - Europejski portfel tożsamości cyfrowej"
W lutym media zapowiedziały koniec popularnej, rządowej aplikacji mObywatel. Powodem miało być to, że nie jest możliwe jej zintegrowanie z Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który ma umożliwiać bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Jeszcze w tym samym miesiącu Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że mObywatel będzie nie tylko działał dalej, ale też nadal będzie rozwijany.
Dzisiaj MC obwieściło, że jeszcze w 2026 r. ma ruszyć pilotażowe rozwiązanie, pozwalające na dostęp do Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej z poziomu aplikacji mObywatel po jednorazowym silnym uwierzytelnieniu się z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu). Innymi słowy dostęp do EUDI Wallet nie będzie możliwy bez e-Dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego wyposażonego w niewidzialny, bezpieczny chip NFC. Wynika to z wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 wyznaczającego europejskie standardy bezpieczeństwa.
Każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku jest e-dowodem. Obecnie ma go ponad 11 milionów obywateli. Pozostali mogą wymienić swoje dowody na dowody z warstwą elektroniczną – jest to bezpłatne. Wniosek o nowy dowód można złożyć w aplikacji mObywatel – zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.
Planowany pilotaż pozwoli przeprowadzić testy funkcjonalne oraz dostarczy informacji na temat doświadczeń użytkowników. Po zakończeniu pilotażu nowe funkcjonalności zostaną dostosowane do potrzeb obywateli. Następnie Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie włączony do aplikacji mObywatel. Użytkownicy mObywatela nie będą musieli instalować dodatkowej aplikacji, by korzystać z EUDI Wallet.
Europejski portfel tożsamości pozwoli na elektroniczne potwierdzanie tożsamości oraz przechowywanie i okazywanie dokumentów w wersji elektronicznej w całej Unii Europejskiej. Użytkownicy będą mogli potwierdzać nim swoje dane, korzystać z usług administracji publicznej, podpisywać dokumenty elektronicznie czy realizować wybrane usługi transgraniczne na jednolitym rynku UE.
- Przykładowo, będzie można otworzyć konto w banku, wziąć kredyt czy wynająć samochód za granicą – wskazał Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Cyfryzacji.
EUDI Wallet wprowadzi również możliwość bezpiecznej i skutecznej weryfikacji wieku. Co ważne, informacja o wieku użytkownika będzie przekazywana anonimowo, bez udostępniania innych danych osobowych użytkownika. To tzw. selektywne przekazywanie atrybutów tożsamości.
Obecnie każde państwo Unii pracuje nad własną wersją Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, która będzie dostosowana do uwarunkowań danego kraju. Jednocześnie, jak zapewnia resort cyfryzacji, Polska aktywnie uczestniczy w europejskich projektach pilotażowych POTENTIAL oraz APTITUDE związanych z budową portfela tożsamości cyfrowej.
Już dziś, w ramach funkcji pilotażowych rozwijanych w ekosystemie mObywatela, użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego podpisu kwalifikowanego, który będzie jednym z fundamentów przyszłego Europejskiego portfela.
