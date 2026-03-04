Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel?

Jakie są wymagania dotyczące korzystania z Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej z poziomu mObywatela?

Jakiego rodzaju funkcjonalności dostarczy EUDI Wallet użytkownikom w całej Unii Europejskiej?

Jakie kroki podejmuje Polska w ramach wdrażania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej?

Jak rozwój funkcji pilotażowych w mObywatelu wspiera przyszłe wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej?

W jaki sposób selektywne przekazywanie atrybutów tożsamości zwiększa bezpieczeństwo danych użytkowników w EUDI Wallet?

W lutym media zapowiedziały koniec popularnej, rządowej aplikacji mObywatel. Powodem miało być to, że nie jest możliwe jej zintegrowanie z Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który ma umożliwiać bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Jeszcze w tym samym miesiącu Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że mObywatel będzie nie tylko działał dalej, ale też nadal będzie rozwijany.

Dowód z chipem otworzy Polakom europejski portfel tożsamości

Dzisiaj MC obwieściło, że jeszcze w 2026 r. ma ruszyć pilotażowe rozwiązanie, pozwalające na dostęp do Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej z poziomu aplikacji mObywatel po jednorazowym silnym uwierzytelnieniu się z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu). Innymi słowy dostęp do EUDI Wallet nie będzie możliwy bez e-Dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego wyposażonego w niewidzialny, bezpieczny chip NFC. Wynika to z wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 wyznaczającego europejskie standardy bezpieczeństwa.

Każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku jest e-dowodem. Obecnie ma go ponad 11 milionów obywateli. Pozostali mogą wymienić swoje dowody na dowody z warstwą elektroniczną – jest to bezpłatne. Wniosek o nowy dowód można złożyć w aplikacji mObywatel – zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.