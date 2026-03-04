Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obecne nastroje wyborców Trumpa w kontekście operacji przeciw Iranowi?

W jaki sposób wojna w Iranie odbiega od wcześniejszych deklaracji Trumpa dotyczących polityki zagranicznej?

Jakie postacie w ruchu MAGA krytykują decyzję Trumpa o ataku na Teheran?

Jakie potencjalne konsekwencje dla gospodarki USA mogą wynikać z konfliktu z Iranem?

Jakie są możliwe implikacje polityczne w kontekście nadchodzących wyborów do Kongresu?

To są dopiero pierwsze dni kampanii, a już nastroje w Stanach są marne. Z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że jedynie 27 proc. Amerykanów popiera operację przeciw Iranowi, podczas gdy 43 proc. jest jej przeciwna (pozostali nie mają zdania). Z kolei CNN ustalił, że tylko dla 27 proc. ankietowanych w USA Biały Dom podjął wystarczające starania, aby rozwiązać na drodze dyplomatycznej spór z reżimem ajatollahów

Donald Trump zarówno w 2016 r. , jak i 2024 r. doszedł do władzy pod hasłami wygaszenia wojen prowadzonych przez Amerykę, izolacjonizmu. To bardzo przyczyniło się do pokonania przez niego najpierw Hillary Clinton, a potem Kamali Harris. – Wojna w Iraku jest jedną z najgorszych decyzji, jaką podjęto w historii naszego kraju – powtarzał na wiecach w 2016 r. – Możecie być pewni, że ze mną wojen nie będzie – zarzekał się osiem lat później.

Czołowy ideolodzy MAGA odwracają się od Donalda Trumpa

Teraz więc część jego zwolenników czuje się zdradzona. – Irańska kampania jest odrażająca i zła – powiedział w ABC Tucker Carlson, dawna gwiazda Fox News, który stanowi jedną z głównych podpór machiny propagandowej świata MAGA (Make America Great Again).

– Tego nie zapowiadaliśmy w kampanii w 2024 r. Stracimy w ten sposób poparcie – uznał z kolei w swoim podcaście Steve Bannon, inny kluczowy głos wśród zwolenników prezydenta. – Trump okazał się pierd…, chorym kłamcą– ujęła to mocniej Marjorie Taylor Greene, propagatorka teorii spiskowych blisko związana do zeszłego roku z Trumpem.