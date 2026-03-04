Chodzi o 56-letniego Mojtabę Chameneiego, który w momencie ataku z 28 lutego nie znajdował się w bunkrze, w którym zginął jego ojciec (dwa dni po ataku pojawiła się informacja, że z powodu doznanych obrażeń zmarła też żona ajatollaha). Mojtaby Chameneiego miało nie być tego dnia w Teheranie.

Iran zapowiada wyłonienie nowego najwyższego przywódcy, Izrael zapowiada, że weźmie go na cel

W środę w Teheranie rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa ajatollaha – uroczystości pogrzebowe mają potrwać trzy dni. Po śmierci Chameneiego w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. USA i Izrael kontynuują w środę ataki na Iran, w tym na Teheran.

System władzy w Iranie Foto: PAP

Iran poinformował, że 88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, które wybiera nowego przywódcę, wkrótce ogłosi swój wybór. Dokona go dopiero drugi raz w historii istniejącej od 1979 roku Islamskiej Republiki Iranu (pierwszy raz wybrało ajatollaha po śmierci twórcy republiki, ajatollaha Rukollaha Chomeiniego w 1989 roku).

– Najwyższy przywódca zostanie wskazany przy najbliższej okazji, jesteśmy blisko (...). Jednak sytuacja kraju to sytuacja wojenna – mówił w irańskiej telewizji państwowej ajatollah Ahmad Chatami. Jak dodał, kandydaci na nowego przywódcę zostali już wybrani, ale nie wskazał żadnego z nich. Izrael zapowiedział, że ktokolwiek zostanie kolejnym najwyższym przywódcą republiki znajdzie się na liście jego celów.