W styczniu wyraźnie spadła też dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw: do 6,1 proc. r/r, najmniej od pięciu lat. Tym samym obawy o trwałość trendu spadkowego – które wzbudzić mógł odczyt z firm za grudzień (+8,6 proc. r/r) czy z całej gospodarki za czwarty kwartał 2025 r. (+8,5 proc. r/r).

Co więcej, Rada Polityki Pieniężnej na marcowym posiedzeniu zapoznała się także z nową projekcją inflacyjną NBP, która – zgodnie z niedawnymi słowami samego prezesa Glapińskiego – ma wskazywać na ścieżkę inflacji bliską celowi inflacyjnemu 2,5 proc. w tym i przyszłym roku.

W takich okolicznościach, oraz wobec dość optymistycznych marcowych wypowiedzi prezesa Glapińskiego i części członków RPP, spodziewano się, że RPP obniży stopy o 25 punktów bazowych.

Konflikt na Bliskim Wschodzie nie zmroził RPP

Z drugiej strony, wobec podkreślanego wielokrotnie przez prezesa Glapińskiego konserwatywnego podejścia Rady, nie można było wykluczyć, że RPP będzie chciała poczekać na rozwój wydarzeń w związku z niepewną sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Na razie na rynkach wyraźnie na wartości zyskuje ropa naftowa i gaz ziemny. Na koniec dnia we wtorek były one kolejno o około 15 i 80 proc. wyższe niż przed weekendem. Podobnie w górę mocno poszły hurtowe ceny paliw i oleju napędowego od Orlenu (kolejno o ponad 30 gr i niemal 90 gr na litrze). Dolar czy frank szwajcarski podrożały o około 10 groszy, euro w nieco mniejszej skali. „Łącznie [wzrost cen ropy i gazu oraz deprecjacja złotego – red.] składa się na szok inflacyjny, którego skalę trudno jeszcze oszacować” – piszą ekonomiści PKO BP. Ekonomiści ING Banku Śląskiego szacują, że skok cen ropy o 10 proc. może dodawać do inflacji około 0,3 punktu procentowego. Jednocześnie utrzymujący się szok cenowy może też oddziaływać na inflację innymi kanałami, zarówno efektami wtórnymi (w cenach transportu i produkcji), jak i obniżoną aktywnością gospodarczą.